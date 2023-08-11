Chuyện tình 'gương vỡ lại lành' ngoài đời thực của cặp đôi 'Khương Vương Hậu' và 'Thân Công Báo' của Phong Thần Tam Bộ Khúc

Những ngày qua, bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc đã đổ bộ ở các rạp xứ Trung và thu về doanh thu khủng. Không giống với các bộ phim “mì ăn liền” dùng trai xinh gái đẹp để tăng lưu lượng khác, dự án điện ảnh này quy tụ những diễn viên có khí chất, có thực lục, có kinh nghiệm. Ngoài 20 diễn viên trẻ được đưa đi huấn luyện, các vai diễn cốt lõi khác đều là diễn viên gạo cội có kinh nghiệm.

Đáng chú ý, hai vai diễn Khương Vương Hậu do Viên Tuyền thủ vai và Thân Công Báo do Hạ Vũ thủ vai dù trên phim không có mối quan hệ tình cảm nhưng ngoài đời họ lại là một cặp vợ chồng nghệ sĩ đình đám của làng giải trí Hoa ngữ.

Được biết, Hạ Vũ và Viên Tuyền quen nhau khi cả hai vẫn còn là những sinh viên đều chưa có danh tiếng. Họ đều là mối tình đầu của người còn lại. Năm 1996, Viên Tuyền theo học tại Học viện Hý kịch Trung ương Bắc Kinh. Truyền thông cho biết ‘đàn anh’ Hạ Vũ đã trúng tiếng sét ái tình với ‘đàn em’ Viên Tuyền ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô trong buổi diễu hành nhưng phải đến 2 năm sau hai người mới bắt đầu quen biết.

Năm 1999, cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè cho đến khi đi thả đèn ở Vạn lý trường thành, Hạ Vũ thổ lộ tình cảm của anh với cô. Từ đó, hai người chính thức trở thành một cặp.

Tuy nhiên, vào năm 2007, Hạ Vũ tham gia bộ phim Diễm Ngộ cùng nữ diễn viên Cao Viên Viên. Trong quá trình quay phim, hình ảnh Cao Viên Viên ở lại phòng Hạ Vũ hai đêm liên tiếp bị phát tán mạng. Sự việc trên khiến mối tình 8 năm Viên Tuyền và Hạ Vũ đổ vỡ.

Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau chia tay, cặp đôi Hạ Vũ và Viên Tuyền bị phóng viên bắt gặp xuất hiện cùng nhau dạo phố. Khi được phóng viên hỏi, cả hai chọn cách từ chối trả lời. Trong quãng thời gian 2 năm trước khi tiến đến hôn lễ, cả hai nhiều lần bị lộ ôm, hôn giữa chốn đông người.

Đến năm 2009, Hạ Vũ và Viên Tuyền đã tổ chức đám cưới bí mật và một năm sau, họ đón bé gái đầu lòng. Trải qua 18 năm bên nhau, hiện tại cặp đôi vẫn hạnh phúc bên tổ ấm bé nhỏ.

Cả hai sống khá kín tiếng, đến năm 2020, dân tình mới bắt gặp khoảnh khắc hai vợ chồng đang tận hưởng kì nghỉ tại Hokkaido, Nhật Bản để thư giản tinh thần. Trong đoạn video, ảnh Hạ Vũ đang thực hiện màn ảo thuật khi đang ngồi ăn cùng Viên Tuyền và bạn bè. Điều khiến khán giá chú ý nhất chính là ánh mắt Viên Tuyền nhìn Hạ Vũ đầy trìu mến như lần đầu hai người họ gặp nhau khiến dân tình vô cùng ngưỡng mộ.