Phim điện ảnh bom tấn của đạo diễn Họa Bì chính thức cán mốc doanh thu ngàn tỷ chỉ sau hơn 10 ngày ra rạp

Sao quốc tế 04/08/2023 13:08

Những ngày qua, bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc đã chính thức ra rạp và đã gây sốt làng phim ảnh xứ Trung. Mới đây, dự án chính thức cán mốc doanh thu ngàn tỷ chỉ sau hơn 10 ngày ra rạp.

Những ngày qua, bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc đã chính thức ra rạp và đã gây sốt làng phim ảnh xứ Trung. Phim chuyển thể tiểu thuyết dã sử Phong Thần Diễn Nghĩa với sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi như Hoàng Bột, Phí Tường, Lý Tuyết Kiện, Hạ Vũ, Viên Tuyền, Trần Khôn, Thử Sa, Naran Na Nhiên,…

Phim điện ảnh bom tấn của đạo diễn Họa Bì chính thức cán mốc doanh thu ngàn tỷ chỉ sau hơn 10 ngày ra rạp - Ảnh 1

Mới đây, dự án Phong Thần Tam Bộ Khúc đã chính thức phá mốc 1.2 tỷ NDT (gần 4000 tỷ đồng) sau 13 ngày ra rạp, liên tiếp đứng top đầu doanh thu phòng vé. Được biết, kinh phí của cả ba phần phim Phong Thần tam bộ khúc lên tới 3 tỷ NDT (gần 10000 tỷ đồng). Trong đó, phần một ít kinh phí nhất nhưng cũng phải mất tới 5 năm để hoàn thành, phần được đạo diễn Ô Nhĩ Thiện chăm chút nhiều nhất là kỹ xảo.

Phim điện ảnh bom tấn của đạo diễn Họa Bì chính thức cán mốc doanh thu ngàn tỷ chỉ sau hơn 10 ngày ra rạp - Ảnh 2

Thực tế, khi mới ra trailer, danh tiếng của phim không được đánh giá cao, thậm chí bị nghi ngờ trở thành bom xịt như nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ Phong Thần Diễn Nghĩa vài năm gần đây. Tuy nhiên, sau khi ra mắt, danh tiếng của phim dần lật ngược và được khán giả đón nhận nhiệt liệt.

Không chỉ gây "lóa mắt" người xem bởi bối cảnh khủng, kỹ xảo đẹp mắt và dàn diễn viên hàng đầu, Phong Thần Tam Bộ Khúc còn thu hút bởi câu chuyện tình kinh điển của nàng Tô Đát Kỷ và Trụ Vương (Ân Thọ) lần này được thể hiện bởi cặp đôi chênh nhau 37 tuổi.

Phim điện ảnh bom tấn của đạo diễn Họa Bì chính thức cán mốc doanh thu ngàn tỷ chỉ sau hơn 10 ngày ra rạp - Ảnh 3Phim điện ảnh bom tấn của đạo diễn Họa Bì chính thức cán mốc doanh thu ngàn tỷ chỉ sau hơn 10 ngày ra rạp - Ảnh 4

Tuy đáng tuổi bố con nhưng cặp đôi này lại có nhiều tương tác vô cùng lãng mạn, quyến rũ và trở thành đề tài bàn tán "nóng sốt" trên mạng. Một số dành lời khen cho ngoại hình phong độ, gợi cảm ở tuổi ngoài 60 của Phí Tường, có phần tương phản với dáng vẻ tươi trẻ, bí hiểm và ma mị của "Đát Kỷ" Na Nhiên Naran. Thế nhưng "trái dấu hút nhau", cặp Đát Kỷ - Trụ Vương của màn ảnh Hoa ngữ 2023 lại được khen ngợi hết lời, tạo ra nhiều khoảnh khắc mãn nhãn ngoài rạp.

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