'Cơ Phát' trong Phong Thần Tam Bộ Khúc bất ngờ lên top tìm kiếm vì một hành động 'dễ thương' dành cho fan?

Sao quốc tế 06/08/2023 12:03

Vai diễn Cơ Phát do Vu Thích thủ vai trong Phong Thần Tam Bộ Khúc được nhiều khán giả chú ý thời gian gần đây. Mới đây, anh chàng bất ngờ lên top tìm kiếm chỉ vì làm một hành động 'dễ thương' dành cho fan.

Những ngày qua, phim điện ảnh bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc đã chính thức trình làng và trở thành cơn sốt trong làng phim ảnh xứ Trung. Bên cạnh dàn tên tuổi hạng A thì dàn sao trẻ cũng gây chú ý. Trong đó phải kể đến nam diễn viên Vu Thích thủ vai Cơ Phát trong phim.

'Cơ Phát' trong Phong Thần Tam Bộ Khúc bất ngờ lên top tìm kiếm vì một hành động 'dễ thương' dành cho fan? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ gây sốt với từ khóa ‘Vu Thích là 800 việc trong 14 giây sau buổi quảng bá dự án Phong Thần Tam Bộ Khúc'. Theo đó, trong vòng 14 giây, anh chàng đã sử dụng dụng tới tất cả các giác quan để thể hiện cảm xúc nôn nóng, vội vàng, toát mồ hôi từ tạm biệt fan, cảm ơn fan tới chúc mừng sinh nhật fan, ký tặng fan, liên tục lắng nghe fan như sợ bỏ sót một lời nào. Chính vì những biểu cảm vô cùng 'năng suất' nhưng cũng không kém phần đáng yêu này của anh chàng đã khiến khán giả không khỏi thích thú.

Dù mới chỉ là 'tân binh' trong diễn xuất nhưng khi dự án Phong Thần Tam Bộ Khúc ra rạp, vai diễn Cơ Phát của Vu Thích đã nhận về nhiều phản hồi tích cực vì diễn xuất tốt, tràn đầy khí chất nam nhi và rất hợp màn ảnh rộng.

'Cơ Phát' trong Phong Thần Tam Bộ Khúc bất ngờ lên top tìm kiếm vì một hành động 'dễ thương' dành cho fan? - Ảnh 2'Cơ Phát' trong Phong Thần Tam Bộ Khúc bất ngờ lên top tìm kiếm vì một hành động 'dễ thương' dành cho fan? - Ảnh 3

Không những thế, khán giả còn u mê anh chàng vì vẻ nam tính lãng tử cùng dáng người hoàn hảo đến từng centimet. Được biết, Vu Thích vốn xuất thân là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp cấp 2 quốc gia. Sau đó đổi nghề làm người mẫu và bước vào nghệ thuật diễn xuất với dự án Phong Thần Tam Bộ Khúc phần 1.

'Cơ Phát' trong Phong Thần Tam Bộ Khúc bất ngờ lên top tìm kiếm vì một hành động 'dễ thương' dành cho fan? - Ảnh 4'Cơ Phát' trong Phong Thần Tam Bộ Khúc bất ngờ lên top tìm kiếm vì một hành động 'dễ thương' dành cho fan? - Ảnh 5'Cơ Phát' trong Phong Thần Tam Bộ Khúc bất ngờ lên top tìm kiếm vì một hành động 'dễ thương' dành cho fan? - Ảnh 6

Vào năm 2018, Vu Thích cùng các diễn viên khác tham gia trại huấn luyện Phong Thần, 14 giờ mỗi ngày luyện tập kỹ năng ''lục thuật''. Sau 6 tháng huấn luyện nghiêm khắc, anh chàng đã thành thạo nhiều kỹ năng khác nhau như: cưỡi ngựa, bắn cung, võ thuật, thể dục, bóng rổ, lặn,…

Cặp mỹ nam đang được khán giả u mê trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc

Cặp mỹ nam đang được khán giả u mê trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc

Trong Phong Thần Tam Bộ Khúc, 2 sao nam trẻ Vu Thích (thủ vai Cơ Phát) và Trần Mục Trì (thủ vai Ân Giao) đã nhận về nhiều sự chú ý vì diễn xuất tốt, tràn đầy khí chất nam nhi và rất hợp màn ảnh rộng.

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