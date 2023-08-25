'Cơ Phát' và 'Đát Kỷ' của Phong Thần Tam Bộ Khúc được netizen tích cực 'đẩy thuyền' khi xuất hiện chung khung hình

Những ngày qua, phim điện ảnh bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc đã chính thức trình làng và trở thành cơn sốt trong làng phim ảnh xứ Trung. Bên cạnh dàn tên tuổi hạng A thì dàn sao trẻ cũng gây chú ý. Trong đó phải kể đến 2 diễn viên trẻ Naran Na Nhiên vào vai ‘hồ ly’ Đát Kỷ và Vu Thích thủ vai Cơ Phát trong phim.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Naran Na Nhiên và Vu Thích trên tạp chí Glass số mới nhất. Theo đó, cặp đôi xuất hiện trong bối cảnh đầy hoang sơ bên bờ cát và bãi cỏ lau. Dù diện trang phục với 2 tone màu trắng đen nhưng vẫn làm bật nhan sắc mãn nhãn, không góc chết của 2 diễn viên trẻ hot nhất của dự án Phong Thần Tam Bộ Khúc. Thậm chí, nhiều khán giả còn ‘đẩy thuyền’ cả hai sẽ nên duyên trong dự án mới visual đẹp đôi của cả hai.

Trong dự án Phong Thần Tam Bộ Khúc, Naran Na Nhiên vào vai Tô Đát Kỷ. Nhan sắc cũng như màn thể hiện của cô nàng trong phim nhận về lời khen của khán giả. Đặc biệt màn múa 2 phút của cô trên phim gây ấn tượng vì có sự uyển chuyển quyến rũ, lộ ra sự ma mị và thêm thần thái của loài cáo. Khả năng tạo tương tác giữa cô và bạn diễn hơn 37 tuổi Phí Tường (vai Trụ Vương) cũng nhận lời khen của công chúng.

Naran Na Nhiên sinh năm 1997, mang trong mình hai dòng máu Nga - Mông Cổ. Cô nàng từng ký kết hợp đồng người mẫu với nhiều công ty quản lý nổi tiếng ở châu Á. Năm 2016, cô từng gây chú ý khi góp mặt trong MV Bong Bóng Tỏ Tình của Châu Kiệt Luân. Thế nhưng phải đến tận 2023, cô mới chính thức lấn sân sang diễn xuất. Người đẹp từng hẹn hò Phòng Tổ Danh, con trai Thành Long.

Dù mới chỉ là 'tân binh' trong diễn xuất nhưng khi dự án Phong Thần Tam Bộ Khúc ra rạp, vai diễn Cơ Phát của Vu Thích đã nhận về nhiều phản hồi tích cực vì diễn xuất tốt, có ngoại hình cương trực điển trai, biểu cảm tốt trên màn ảnh rộng. Anh được cho là nhân tố sáng giá của màn ảnh Hoa ngữ trong tương lai.

Được biết, lý do khiến Vu Thích có dáng người hoàn hảo khiến dân tình u mê vì anh vốn xuất thân là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp cấp 2 quốc gia. Sau đó đổi nghề làm người mẫu và bước vào nghệ thuật diễn xuất với dự án Phong Thần Tam Bộ Khúc phần 1.