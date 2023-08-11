'Dương Tiễn' bản mới trong Phong Thần Tam Bộ Khúc được so sánh với Kim Thành Vũ

Theo đó, nam diễn viên Thử Sa thủ vai Dương Tiễn là cái tên gây chú ý và được yêu thích bậc nhất trong dự án điện ảnh này. Trong phim, Dương Tiễn hiện lên là người hiền lành, chính trực và giỏi võ thuật.

Nhiều khán giả cho rằng tạo hình Thử Sa được khen điển trai, động tác võ thuật đẹp mắt, gương mặt mang nhiều nét giống tài tử Kim Thành Vũ. Có thể nói vai diễn Dương Tiễn là một trong những yếu tố tạo nên thành công của phim và giúp Thử Sa nhận được cảm tình của khán giả.

Bên cạnh đó, Thử Sa cũng chịu nhiều áp lực vì bị so sánh với phiên bản Dương Tiễn kinh điển của đàn anh Tiêu Ân Tuấn. Con đường nhận vai của anh cũng không dễ dàng vì anh từng bị loại ở vòng casting thứ 2. Tuy nhiên nhờ biết cưỡi ngựa từ thời còn nhỏ mà anh mới được cho thêm cơ hội để chứng tỏ bản thân. Và Thử Sa đã chứng minh được con mắt của đạo diễn Ô Nhĩ Thiện rất tinh tường. Hàng triệu khán giả đã phải ngã gục trước vẻ điển trai hoàn hảo của Thử Sa cùng tài đánh võ xuất sắc, chẳng hề kém cạnh đàn anh Tiêu Ân Tuấn.

Trước đó, nam diễn viên sinh năm 1997 còn bị công chúng chê bai khi nhận vai Quách Tĩnh trong Anh Hùng Xạ Điêu phiên bản mới. Tuy nhiên, hiện tại người xem ngóng trông anh sẽ thể hiện vai diễn như thế nào.

Thử Sa tên thật là Mộc Cổ Nhạ Cổ Cát Ô Thử Sa, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh - Truyền hình Tứ Xuyên và theo học Khoa Diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Ngoài tài cưỡi ngựa bắn cung, nam diễn viên còn thành thạo quyền anh, đấu kiếm và tán thủ. Thử Sa từng góp mặt trong các phim Nhất Sinh Nhất Thế, Ngự Giao Ký, Soi Sáng Cho Em, Ngọc Cốt Dao,... Anh được đánh giá là có tương lai rộng mở với gương mặt đậm chất điện ảnh, vẻ đẹp cổ điển như các tài tử Hong Kong xưa.