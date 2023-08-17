'Trụ Vương' vạn người mê trong Phong Thần Tam Bộ Khúc: Độc thân ở tuổi U70, thời trẻ từng có mối tình 'khắc cốt ghi tâm' với một sao nữ

Sao quốc tế 17/08/2023 09:31

Ít ai biết, thời trẻ 'Trụ Vương' vạn người mê từng có mối tình khắc cốt ghi tâm với một sao nữ nhưng bị mẹ ông nhất quyết chia rẽ. Sau tất cả, ông quyết định không lập gia đình để tập trung cho sự nghiệp và chăm sóc mẹ già.

Những ngày qua, dự án bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc đã chính thức oanh tạc phòng vé. Đáng chú ý, có rất nhiều khán giả bày tỏ sự yêu thích với nhân vật Trụ Vương dưới sự thể hiện của nam diễn viên Phí Tường. Thậm chí, nam nghệ sĩ còn được săn đón không thua kém dàn diễn viên trẻ như Vu Thích vai Cơ Phát hay Thử Sa đóng Dương Tiễn.

'Trụ Vương' vạn người mê trong Phong Thần Tam Bộ Khúc: Độc thân ở tuổi U70, thời trẻ từng có mối tình 'khắc cốt ghi tâm' với một sao nữ - Ảnh 1

Trong phim, Trụ Vương Ân Thọ do nam diễn viên Phí Tường thể hiện không chỉ là kẻ hoang dâm vô độ mà còn hiện lên như vị anh hùng dũng mãnh thiện chiến, có tài thao lược, giỏi biện luận và âm nhạc.

Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa Trụ Vương (Phí Tường thủ vai) và Đát Kỷ (Naran Na Nhiên thủ vai) trong phim cũng được đánh giá cao. Cặp đôi cách nhau 37 tuổi nhưng vẫn khiến khán giả thích thú và không vướng ngại sự chênh lệch tuổi tác. Trụ Vương giống thanh kiếm sắc bén còn Đát Kỷ là con thú cưng đáng yêu, đó là sự kết hợp giữa cương và nhu, giữa quyền lực và sắc đẹp rất hài hòa.

'Trụ Vương' vạn người mê trong Phong Thần Tam Bộ Khúc: Độc thân ở tuổi U70, thời trẻ từng có mối tình 'khắc cốt ghi tâm' với một sao nữ - Ảnh 2

Sở hữu nhan sắc vạn người mê dù đã ở độ tuổi U70 nên Phí Tường còn được dân tình gọi là ‘Daddy quốc dân’. Dù từng say đắm nhiều nghệ sĩ nữ trong giới giải trí nhưng chuyện tình cảm của ông lại vô cùng lận đận. 

'Trụ Vương' vạn người mê trong Phong Thần Tam Bộ Khúc: Độc thân ở tuổi U70, thời trẻ từng có mối tình 'khắc cốt ghi tâm' với một sao nữ - Ảnh 3

Ít ai biết rằng ‘Daddy quốc dân’ từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm với nữ diên viên Diệp Thiến Văn. Thời còn trẻ, Phí Tường và Diệp Thiến Văn từng là cặp đôi được nhiều ngưỡng mộ. Năm Diệp Tịnh Văn 20 tuổi, với vẻ thanh tú, bà bước chân vào đài truyền hình để làm việc. Phong cách điệu đà, nhan sắc nổi bật của bà đã thu hút chàng mỹ nam mang 2 dòng máu Phí Tường. Sau giờ làm việc hàng ngày, Phí Tường thường mời người đẹp đi ăn tối. Đến lúc lên sân khấu hát, ánh mắt hai người chạm nhau cũng vô cùng tình cảm. Thậm chí Phí Tường đã mạnh mẽ khẳng định với truyền thông rằng Diệp Tịnh Văn thuộc về ông.

'Trụ Vương' vạn người mê trong Phong Thần Tam Bộ Khúc: Độc thân ở tuổi U70, thời trẻ từng có mối tình 'khắc cốt ghi tâm' với một sao nữ - Ảnh 4

Chính vì vậy, tin đồn về chuyện hẹn hò của 2 ngôi sao nhanh chóng lan ra. Thế nhưng điều không ngờ tới chính là mẹ của Phí Tường lại là người phản đối mạnh mẽ mối quan hệ này, cảm thấy Diệp Tịnh Văn không xứng với con trai mình.

Khi đó, nữ diễn viên không nhận được nhiều thiện cảm vì đi theo phong cách quá quyến rũ, lại chưa có tên tuổi, trong khi Phí Tường lúc bấy giờ đang nổi tiếng khắp cả nước. Vậy nên mẹ của nam ca sĩ nhất quyết chia rẽ đôi tình nhân trẻ, không muốn để Diệp Tịnh Văn cản trở sự nghiệp của Phí Tường.

'Trụ Vương' vạn người mê trong Phong Thần Tam Bộ Khúc: Độc thân ở tuổi U70, thời trẻ từng có mối tình 'khắc cốt ghi tâm' với một sao nữ - Ảnh 5

Ngay khi biết về những lời đánh giá từ mẹ của người yêu, Diệp Tịnh Văn quyết định chia tay với Phí Tường, lấy lý do là bà còn trẻ, còn cả sự nghiệp ở phía trước nên không thể dành thời gian cho mối quan hệ yêu đương này. Sau này, Diệp Tịnh Văn đã trở thành "tiểu tam" nổi tiếng của C-biz khi "giật" người chồng Lâm Tử Tường từ tay người chị đã nâng đỡ mình, khiến công chúng phẫn nộ và ghẻ lạnh một thời gian.

'Trụ Vương' vạn người mê trong Phong Thần Tam Bộ Khúc: Độc thân ở tuổi U70, thời trẻ từng có mối tình 'khắc cốt ghi tâm' với một sao nữ - Ảnh 6

Có thể thấy rằng quyết định của mẹ khi đó là đúng đắn, nhưng cũng để lại trong lòng Phí Tường một "vết sẹo" khó lành, khiến ông quyết định lựa chọn cuộc sống độc thân, không còn nghĩ đến chuyện tình cảm cá nhân.

'Trụ Vương' vạn người mê trong Phong Thần Tam Bộ Khúc: Độc thân ở tuổi U70, thời trẻ từng có mối tình 'khắc cốt ghi tâm' với một sao nữ - Ảnh 7

Sau tất cả, Phí Tường quyết định không lập gia đình để tập trung cho sự nghiệp và chăm sóc mẹ già. Ở tuổi 63, ông sống một mình trong biệt thự tại London, Anh. Phí Tường rất thích động vật, ông từng nhận nuôi một chú gấu trúc bị cụt chân và khoe hình ảnh mèo cưng trên trang cá nhân.

'Trụ Vương' vạn người mê trong Phong Thần Tam Bộ Khúc: Độc thân ở tuổi U70, thời trẻ từng có mối tình 'khắc cốt ghi tâm' với một sao nữ - Ảnh 8'Trụ Vương' vạn người mê trong Phong Thần Tam Bộ Khúc: Độc thân ở tuổi U70, thời trẻ từng có mối tình 'khắc cốt ghi tâm' với một sao nữ - Ảnh 9

Khi được hỏi vì sao lại chọn cuộc sống độc thân, Phí Tường tiếc nuối nói rằng: “Tôi không có duyên phận trong chuyện tình cảm”. Mặc dù vậy, nam nghệ sĩ vẫn khiến nhiều người phải rung động bởi sự nam tính và phóng khoáng của mình.

 

Lý do Trần Mục Trì được chọn vào vai con trai của 'Trụ Vương' Phí Tường trong Phong Thần Tam Bộ Khúc

Lý do Trần Mục Trì được chọn vào vai con trai của 'Trụ Vương' Phí Tường trong Phong Thần Tam Bộ Khúc

Trần Mục Trì vào vai Ân Giao, con trai của Trụ Vương gây chú ý với ngoại hình rắn rỏi và nhan sắc điển trai khiến dân tình mê đắm. Theo đó, đạo diễn phim cũng tiết lộ lý do anh chàng lựa chọn vào vai con trai của 'Trụ Vương' Phí Tường trong dự án này.

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