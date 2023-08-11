Lý do Trần Mục Trì được chọn vào vai con trai của 'Trụ Vương' Phí Tường trong Phong Thần Tam Bộ Khúc

Những ngày qua, dự án bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc đã chính thức khuynh đảo phòng vé với doanh thu khủng. Trong đó, khán giả dành nhiều lời khen ngợi về trình độ kỹ xảo vượt bậc, tạo hình nhân vật ấn tượng và cách chọn diễn viên phù hợp với nguyên tác. Bên cạnh đó, đạo diễn Ô Nhĩ Thiện còn mang đến cho điện ảnh Trung Quốc làn gió mới với dàn nam diễn viên trẻ tuổi, được đào tạo kỹ lưỡng.

Đáng chú ý, nam diễn viên Trần Mục Trì vào vai Ân Giao, con trai của Trụ Vương gây chú ý với ngoại hình rắn rỏi và nhan sắc điển trai khiến dân tình mê đắm. Được biết, lý do Trần Mục Trì được đạo diễn Ô Nhĩ Thiện lựa chọn vào vai Ân Giao là vì anh sở hữu ngũ quan lập thể rất giống đàn anh Phí Tường , người đảm nhận vai Trụ Vương. Chỉ cần cả 2 đứng cạnh nhau là khán giả dễ dàng đoán ra họ chính là bố con ở trong phim. Dù đây là tác phẩm đầu tay, nhưng Trần Mục Trì vẫn nhập vai rất tốt, diễn ra nét ngây ngô vì quá hiếu thảo mà đi sai đường của nhân vật này.

Trong phim thái tử Ân Giao vì phẫn nộ vì cái chết của mẹ là Khương hoàng hậu mà muốn giết Đát Kỷ nhưng bị giá họa là hành thích vua. Ân Giao bị Trụ Vương ra lệnh xử trảm nhưng được vị thần tiên là Quảng Thành Tử cứu mạng, nhận làm đồ đệ, lên núi Côn Lôn học phép thuật. Sau khi thành tài, Ân Giao được giao xuống núi giúp nhà Chu phạt Trụ nhưng lại bị Thân Công Báo thuyết phục về phò trợ vua cha, đồng thời trả thù cho em trai là Ân Hồng trước đó bị giết.

Được biết, Trần Mục Trì sinh năm 1997, có ngoại hình rắn rỏi, đôi mắt cuốn hút, được gọi là "tiểu Bành Vu Yến". Phong Thần Tam Bộ Khúc là tác phẩm đầu tay đánh dấu bước chân vào giới nghệ thuật của Trần Mục Trì.

Số lượng phim của nam nghệ sĩ không nhiều trong đó có phim chuyển thể đam mỹ Sơn Hà Biểu Lý khó lên sóng do lệnh cấm. Tuy nhiên, Trần Mục Trì được biết đến nhiều với vai diễn hoàng tử ma giới Trào Phong si tình trong phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường vừa lên sóng vào đầu năm 2023.