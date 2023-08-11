'Trụ Vương' U70 của Phong Thần Tam Bộ Khúc: Tập gym từ 3h sáng để phục vụ vai diễn, gây sốt khi sánh đôi bên Đát Kỷ kém 37 tuổi

Tài tử U70 Phí Tường hiện đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng xứ Trung khi đảm nhiệm vai diễn Trụ Vương trong phim điện ảnh Phong Thần. Ở tuổi 63, ông mang tới hình ảnh một Trụ Vương hoàn toàn khác biệt so với những phiên bản trước đó.

Theo đó, trong Phong Thần, đạo diễn Ô Nhĩ Thiện đã khéo léo cải biên nhân vật và câu chuyện, khai thác các vai diễn ở góc độ mới lạ, chi tiết hơn. Trong đó, Trụ Vương Ân Thọ do nam diễn viên Phí Tường thể hiện không chỉ là kẻ hoang dâm vô độ mà còn hiện lên như vị anh hùng dũng mãnh thiện chiến, có tài thao lược, giỏi biện luận và âm nhạc .

Ở những bộ phim trước, Trụ Vương thường có ngoại hình khá xuề xòa, thậm chí kém sắc nhằm thể hiện hình ảnh một ông vua sa đà tửu sắc, ăn chơi vô độ. Tuy nhiên, trong Phong Thần lần này, Phí Tường lại xây dựng nên hình ảnh Trụ Vương phong trần lãng tử, cơ bắp cuồn cuộn, vẻ đẹp trai phong độ nổi bật dù đã không còn trẻ tuổi.

Chính vì vậy, nhân vật Trụ Vương trở nên hấp dẫn với khán giả xem phim hơn. Các phân cảnh như Trụ Vương đánh trống cho Đát Kỷ múa hay cảnh tắm dưới nước đều được lan truyền mạnh mẽ trên các mạng xã hội Trung Quốc.

Để vào vai Trụ Vương Phí Tường đã phải luyện tập vất vả để giảm cân và có thân hình săn chắc. Có ngày, nam nghệ sĩ thức từ 3h sáng để tập gym, phục vụ vai diễn. Cộng thêm chiều cao 1,9 m và ngoại hình nam tính, gương mặt cương nghị khiến vai diễn Trụ Vương tràn đầy sức hút.

Ngoài ra, đạo diễn Ô Nhĩ Thiện cũng không ngần ngại xây dựng những cảnh quay để Phí Tường khoe cơ bắp cuồn cuộn. Nam diễn viên hài hước chia sẻ: "Trong hàng chục năm sự nghiệp, tôi không mặc trang phục khoe thân, nhưng vì yêu cầu của đạo diễn, tôi đã cởi trần trong nhiều phân cảnh của Phong Thần".

Rất nhiều khán giả bày tỏ sự yêu thích với nhân vật Trụ Vương dưới sự thể hiện của nam diễn viên Phí Tường. Thậm chí, nam nghệ sĩ còn được săn đón không thua kém dàn diễn viên trẻ như Vu Thích vai Cơ Phát hay Thử Sa đóng Dương Tiễn.

Được biết, đây là lần thứ hai nam tài tử đóng vai phản diện. Trước đó ông đảm nhiệm vai pháp sư tà ác Thiên Lang quốc trong Họa Bì 2. Cả hai phim đều có chung đạo diễn là Ô Nhĩ Thiện.

Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa Trụ Vương và Đát Kỷ trong phim cũng được đánh giá cao. Cặp đôi cách nhau 37 tuổi nhưng vẫn khiến khán giả thích thú và không vướng ngại sự chênh lệch tuổi tác. Trụ Vương giống thanh kiếm sắc bén còn Đát Kỷ là con thú cưng đáng yêu, đó là sự kết hợp giữa cương và nhu, giữa quyền lực và sắc đẹp rất hài hòa.