'Cơ Phát' Vu Thích nuôi tóc dài trong 2 năm để phục vụ cho vai diễn trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc

Sao quốc tế 11/08/2023 19:03

Theo tiết lộ của Vu Thích cho biết để vào vai diễn Cơ Phát được tự nhiên hơn nên anh đã nuôi tóc và tóc khi đóng phim chính là tóc thật của anh ấy.

Những ngày qua, phim điện ảnh bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc đã chính thức trình làng và trở thành cơn sốt trong làng phim ảnh xứ Trung. Bên cạnh dàn tên tuổi hạng A thì dàn sao trẻ cũng gây chú ý. Trong đó phải kể đến nam diễn viên Vu Thích thủ vai Cơ Phát trong phim.

'Cơ Phát' Vu Thích nuôi tóc dài trong 2 năm để phục vụ cho vai diễn trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc - Ảnh 1

Dù mới chỉ là 'tân binh' trong diễn xuất nhưng khi dự án Phong Thần Tam Bộ Khúc ra rạp, vai diễn Cơ Phát của Vu Thích đã nhận về nhiều phản hồi tích cực vì diễn xuất tốt, có ngoại hình cương trực điển trai, biểu cảm tốt trên màn ảnh rộng. Anh được cho là nhân tố sáng giá của màn ảnh Hoa ngữ trong tương lai.

'Cơ Phát' Vu Thích nuôi tóc dài trong 2 năm để phục vụ cho vai diễn trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc - Ảnh 2

Theo tiết lộ của Vu Thích cho biết để vào vai diễn Cơ Phát được tự nhiên hơn nên anh đã nuôi tóc và tóc khi đóng phim chính là tóc thật của anh ấy. Sau 2 năm, đến khi đóng máy tóc của anh chàng đã dài đến mức có thể sờ được.

'Cơ Phát' Vu Thích nuôi tóc dài trong 2 năm để phục vụ cho vai diễn trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc - Ảnh 3

'Cơ Phát' Vu Thích nuôi tóc dài trong 2 năm để phục vụ cho vai diễn trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc - Ảnh 4

Bên cạnh đó, để giữ cho các diễn viên trẻ có được sự mới lạ khi phim ra mắt, trong suốt 5 năm qua, đoàn phim yêu cầu Vu Thích hạn chế đóng phim do đó số lượng tác phẩm của nam diễn viên rất ít. Tuy nhiên, đổi lại, anh một đêm thành sao, vang danh chỉ với vai diễn đầu tay. Hai phần tiếp theo của Phong Thần sẽ nói về hành trình gian nan Cơ Phát phạt Trụ, là cơ hội tốt để Vu Thích thể hiện diễn xuất và mị lực màn ảnh của mình.

'Cơ Phát' Vu Thích nuôi tóc dài trong 2 năm để phục vụ cho vai diễn trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc - Ảnh 5

Trong phim, nhân vật Cơ Phát là con trai của Tây bá hầu Cơ Xương. Sau khi cha qua đời lấy niên hiệu là Võ Vương, được Khương Tử Nha và các vị thần tiên của Xiển giáo, đứng đầu là Nguyên Thủy Thiên Tôn trợ giúp, đánh bại nhà Thương, lập nên nhà Chu. Trong phim, Cơ Phát lúc đầu là hậu vệ của Trụ Vương, nhưng sau đó thấy Trụ Vương tàn ác, giết cha hại anh mình nên đã dấy binh tạo phản.

'Cơ Phát' Vu Thích nuôi tóc dài trong 2 năm để phục vụ cho vai diễn trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc - Ảnh 6

Được biết, lý do khiến Vu Thích có dáng người hoàn hảo khiến dân tình u mê vì anh vốn xuất thân là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp cấp 2 quốc gia. Sau đó đổi nghề làm người mẫu và bước vào nghệ thuật diễn xuất với dự án Phong Thần Tam Bộ Khúc phần 1.

'Cơ Phát' Vu Thích nuôi tóc dài trong 2 năm để phục vụ cho vai diễn trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc - Ảnh 7

'Cơ Phát' Vu Thích nuôi tóc dài trong 2 năm để phục vụ cho vai diễn trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc - Ảnh 8

Vào năm 2018, Vu Thích cùng các diễn viên khác tham gia trại huấn luyện Phong Thần, 14 giờ mỗi ngày luyện tập kỹ năng ''lục thuật''. Sau 6 tháng huấn luyện nghiêm khắc, anh chàng đã thành thạo nhiều kỹ năng khác nhau như: cưỡi ngựa, bắn cung, võ thuật, thể dục, bóng rổ, lặn,…

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