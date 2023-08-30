Sự thật về mái tóc của 'hồ ly' Đát Kỷ trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc

Những ngày qua, dự án bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc đã chính thức trình làng với khán giả. Không chỉ gây ‘lóa mắt’ người xem bởi bối cảnh khủng, kỹ xảo đẹp mắt, diễn xuất lẫn nhan sắc của nàng Tô Đát Kỷ do Naran Na Nhiên thủ vai cũng khiến cộng đồng mạng bấn loạn.

Được biết, trong phim Phong Thần Tam Bộ Khúc có phân cảnh Đát Kỷ múa dưới trống đệm của Trụ Vương và tiếng gảy đần của Bá Ấp Khảo cũng là điểm nhấn của phim. Theo đó, tạo hình của Đát Kỷ gây ấn tượng với mái tóc dài đến chân phối cùng điệu múa uyển chuyển tạo nên quyến rũ, lộ ra sự ma mị và thêm thần thái của loài cáo.

Bên cạnh mái tóc dài tự nhiên của Naran Na Nhiên thì cô nàng còn sử dụng thêm đạo cụ mái tóc để trông nó dài hơn. Mới đây, đoàn phim Phong Thần Tam Bộ Khúc tung ra loạt ảnh nhân viên trong đoàn phải thường xuyên chải chuốt và chăm sóc mỗi ngày để giữ được độ mượt của mái tóc.

Nhiều netizen thấy cảnh này không khỏi rùng mình vì khiến họ liên tưởng đến mái tóc dài của những con ma trong các bộ phim kinh dị. Bên cạnh đó, họ cũng dành lời khen ngợi dành cho Naran Na Nhiên dù đội tóc dài vướng víu nhưng cô nàng vẫn thể hiện được màn múa cùng mái tóc vô cùng mãn nhãn và điêu luyện.

Trước đó, Na Nhiên từng chia sẻ để có được 2 phút lên hình, cô đã mất hai năm để tập múa nhiều thể loại như múa cổ điển, hiện đại, dân tộc. Ngoài ra, cô cũng tham gia khóa huấn luyện 6 tháng kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung, luyện tập các động tác võ thuật cùng các bạn diễn nam. Người đẹp còn phải đến sở thú quan sát tập quán của loài cáo. Tinh thần chuyên nghiệp, hy sinh vì vai diễn trong suốt 2-3 năm của Na Nhiên Naran khiến khán giả càng yêu mến cô hơn.

Naran Na Nhiên mang trong mình hai dòng máu Nga - Mông Cổ. Cô nàng từng ký kết hợp đồng người mẫu với nhiều công ty quản lý nổi tiếng ở châu Á. Năm 2016, cô từng gây chú ý khi góp mặt trong MV Bong Bóng Tỏ Tình của Châu Kiệt Luân. Thế nhưng phải đến tận 2023, cô mới chính thức lấn sân sang diễn xuất. Người đẹp từng hẹn hò Phòng Tổ Danh, con trai Thành Long.