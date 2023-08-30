Sự thật về mái tóc của 'hồ ly' Đát Kỷ trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc

Sao quốc tế 30/08/2023 14:01

Trong phim Phong Thần Tam Bộ Khúc, tạo hình của Đát Kỷ gây ấn tượng với mái tóc dài đến chân phối cùng điệu múa uyển chuyển tạo nên quyến rũ, lộ ra sự ma mị và thêm phần thần thái của loài cáo.

Những ngày qua, dự án bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc đã chính thức trình làng với khán giả. Không chỉ gây ‘lóa mắt’ người xem bởi bối cảnh khủng, kỹ xảo đẹp mắt, diễn xuất lẫn nhan sắc của nàng Tô Đát Kỷ do Naran Na Nhiên thủ vai cũng khiến cộng đồng mạng bấn loạn.

Sự thật về mái tóc của 'hồ ly' Đát Kỷ trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc - Ảnh 1

Được biết, trong phim Phong Thần Tam Bộ Khúc có phân cảnh Đát Kỷ múa dưới trống đệm của Trụ Vương và tiếng gảy đần của Bá Ấp Khảo cũng là điểm nhấn của phim. Theo đó, tạo hình của Đát Kỷ gây ấn tượng với mái tóc dài đến chân phối cùng điệu múa uyển chuyển tạo nên quyến rũ, lộ ra sự ma mị và thêm thần thái của loài cáo.

Sự thật về mái tóc của 'hồ ly' Đát Kỷ trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc - Ảnh 2

Sự thật về mái tóc của 'hồ ly' Đát Kỷ trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc - Ảnh 3Sự thật về mái tóc của 'hồ ly' Đát Kỷ trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc - Ảnh 4

Bên cạnh mái tóc dài tự nhiên của Naran Na Nhiên thì cô nàng còn sử dụng thêm đạo cụ mái tóc để trông nó dài hơn. Mới đây, đoàn phim Phong Thần Tam Bộ Khúc tung ra loạt ảnh nhân viên trong đoàn phải thường xuyên chải chuốt và chăm sóc mỗi ngày để giữ được độ mượt của mái tóc.

Sự thật về mái tóc của 'hồ ly' Đát Kỷ trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc - Ảnh 5Sự thật về mái tóc của 'hồ ly' Đát Kỷ trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc - Ảnh 6

Nhiều netizen thấy cảnh này không khỏi rùng mình vì khiến họ liên tưởng đến mái tóc dài của những con ma trong các bộ phim kinh dị. Bên cạnh đó, họ cũng dành lời khen ngợi dành cho Naran Na Nhiên dù đội tóc dài vướng víu nhưng cô nàng vẫn thể hiện được màn múa cùng mái tóc vô cùng mãn nhãn và điêu luyện.

Sự thật về mái tóc của 'hồ ly' Đát Kỷ trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc - Ảnh 7

Trước đó, Na Nhiên từng  chia sẻ để có được 2 phút lên hình, cô đã mất hai năm để tập múa nhiều thể loại như múa cổ điển, hiện đại, dân tộc. Ngoài ra, cô cũng tham gia khóa huấn luyện 6 tháng kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung, luyện tập các động tác võ thuật cùng các bạn diễn nam. Người đẹp còn phải đến sở thú quan sát tập quán của loài cáo. Tinh thần chuyên nghiệp, hy sinh vì vai diễn trong suốt 2-3 năm của Na Nhiên Naran khiến khán giả càng yêu mến cô hơn.

Sự thật về mái tóc của 'hồ ly' Đát Kỷ trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc - Ảnh 8

Naran Na Nhiên mang trong mình hai dòng máu Nga - Mông Cổ. Cô nàng từng ký kết hợp đồng người mẫu với nhiều công ty quản lý nổi tiếng ở châu Á. Năm 2016, cô từng gây chú ý khi góp mặt trong MV Bong Bóng Tỏ Tình của Châu Kiệt Luân. Thế nhưng phải đến tận 2023, cô mới chính thức lấn sân sang diễn xuất. Người đẹp từng hẹn hò Phòng Tổ Danh, con trai Thành Long.

 

'Cơ Phát' và 'Đát Kỷ' của Phong Thần Tam Bộ Khúc được netizen tích cực 'đẩy thuyền' khi xuất hiện chung khung hình

'Cơ Phát' và 'Đát Kỷ' của Phong Thần Tam Bộ Khúc được netizen tích cực 'đẩy thuyền' khi xuất hiện chung khung hình

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Naran Na Nhiên và Vu Thích trên tạp chí Glass số mới nhất. Nhiều khán giả còn ‘đẩy thuyền’ cả hai sẽ nên duyên trong dự án mới visual đẹp đôi của cả hai.

Xem thêm
Từ khóa:   Naran Na Nhiên Phong Thần Tam Bộ Khúc sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

'Cơ Phát' và 'Đát Kỷ' của Phong Thần Tam Bộ Khúc được netizen tích cực 'đẩy thuyền' khi xuất hiện chung khung hình

'Cơ Phát' và 'Đát Kỷ' của Phong Thần Tam Bộ Khúc được netizen tích cực 'đẩy thuyền' khi xuất hiện chung khung hình

'Đát Kỷ' phiên bản mới trong Phong Thần Tam Bộ Khúc mất 2 năm luyện tập để có điệu múa đẹp 'mê hồn' 2 phút trên phim

'Đát Kỷ' phiên bản mới trong Phong Thần Tam Bộ Khúc mất 2 năm luyện tập để có điệu múa đẹp 'mê hồn' 2 phút trên phim

'Trụ Vương' U70 của Phong Thần Tam Bộ Khúc: Tập gym từ 3h sáng để phục vụ vai diễn, gây sốt khi sánh đôi bên Đát Kỷ kém 37 tuổi

'Trụ Vương' U70 của Phong Thần Tam Bộ Khúc: Tập gym từ 3h sáng để phục vụ vai diễn, gây sốt khi sánh đôi bên Đát Kỷ kém 37 tuổi

Khoảnh khắc 'lỡ miệng' của 'Đát Kỷ' Naran Na Nhiên khiến dân tình phát sốt vì quá đáng yêu

Khoảnh khắc 'lỡ miệng' của 'Đát Kỷ' Naran Na Nhiên khiến dân tình phát sốt vì quá đáng yêu

Nàng 'hồ ly Đát Kỷ' mới của Cbiz gây tranh cãi khi đặt lên bàn cân so sánh với 'hồ ly Tiểu Duy' của Châu Tấn

Nàng 'hồ ly Đát Kỷ' mới của Cbiz gây tranh cãi khi đặt lên bàn cân so sánh với 'hồ ly Tiểu Duy' của Châu Tấn

Nàng 'hồ ly Đát Kỷ' mới của Cbiz khoe cảnh múa cột cùng body đỉnh cao khiến dân tình bấn loạn

Nàng 'hồ ly Đát Kỷ' mới của Cbiz khoe cảnh múa cột cùng body đỉnh cao khiến dân tình bấn loạn

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 1 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 2 giờ 52 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau