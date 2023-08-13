Theo số liệu mới nhất, lượt xem hashtag Douyin liên quan tới phim cũng phá 10 tỷ, chứng tỏ sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng dành cho Trường Tương Tư. Ở những bảng xếp hạng khác, chỉ số Datawin Trường Tương Tư vượt qua mức 2.7, cụ thể là 2.701, tạm thời xếp thứ hai trong năm 2023, chỉ sau phim Cuồng Phong.

Mới đây, Tencent Video đã công nhận Trường Tương Tư chính là bộ phim ăn khách đầu tiên của mùa hè trên nền tảng này. Trường Tương Tư là bộ phim đầu tiên và duy nhất đạt mức nhiệt 33.000 trên Tencent. Chỉ số Vân Hợp của phim đạt 100 triệu, cực cao so với các phim chiếu cùng thời điểm.

Chỉ số Vlinkage phim cũng đạt 91.06, chiếm giữ vị trí thứ hai năm 2023. Bên cạnh đó, nhân vật Văn Tiểu Lục/Tiểu Yêu do Dương Tử đảm nhiệm đã đạt chỉ số Vlinkage 9.34, xếp thứ 2 trong năm 2023, chỉ thua Thời Ảnh của Tiêu Chiến. Các nhân vật khác trong Trường Tương Tư là Thương Huyền, Đồ Sơn Cảnh, Tương Liễu đều trụ vững trong top 20 Vlinkage.

Trường Tương Tư dự định chia ra làm 2 phần. Tuy nhiên, phần 2 sẽ nhanh chóng lên sóng sau khi phần 1 kết thúc chỉ khoảng 1 tuần. Hiện tại, dự định đó có khả năng đối mặt với nguy cơ “đổ bể” vì một quy định mới được cho là của Tổng cục truyền hình Trung Quốc. Theo đó, trên mạng xã hội Weibo lan truyền thông tin, Cục ra quy định mới này nhằm tránh tình trạng “phim pha nước”.

Quy định nêu rõ, một bộ phim chỉ có thể giới hạn trong vòng 40 tập, 1 tập chỉ được dài 45 phút bao gồm cả intro đầu phim và cuối phim. Ngoài ra, nếu phim chia thành nhiều phần, thì phải chờ đủ 12 tháng mới được chiếu phần tiếp theo.

Bên cạnh đó, tình trạng “phim pha nước” có nghĩa là nhà sản xuất cố tình chèn thêm những cảnh phim không cần thiết để kéo dài mỗi tập, thậm chí là chiếu lại một nửa tập trước trong tập phim mới. Mục đích của việc này nhằm tăng số tập phim, thu lợi từ việc bán bản quyền, quảng cáo.

Nếu như quy định này thực sự được áp dụng trong thời gian tới thì fan của Trường Tương Tư sẽ phải đợi 1 năm nữa mới được xem phần 2. Điều này khiến phần đông khán giả vô cùng hụt hẫng. Hơn nữa, dàn diễn viên của phim đang hút rất nhiều fan, nếu như đợi 1 năm sau mới chiếu tiếp thì nhiệt độ đang cao lúc này coi như sẽ mất hết, phải “làm lại từ đầu”.

Tuy là vậy, fan của Trường Tương Tư lại không quá lo lắng. Lý do khiến họ bình tĩnh là vì Trường Tương Tư đã quay xong và chính thức khởi chiếu trước khi quy định này được đưa ra. Vì thế, tùy theo tình hình thực tế mà xem xét thì Trường Tương Tư không có khả năng nằm trong danh sách phải làm theo quy định trên.