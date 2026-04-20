Tiết lộ cuộc sống Lưu Diệc Phi sau gần 900 ngày không quay phim mới

Sao quốc tế 20/04/2026 17:09

Sau gần 900 ngày không quay phim, Lưu Diệc Phi chỉ một lần tình cờ được fan bắt gặp đi dạo phố cũng gây xôn xao mạng xã hội.

Mới đây, nữ diễn viên Lưu Diệc Phi được bắt gặp tại Bangkok (Thái Lan) - đây là lần đầu tiên sau 2 năm rưỡi cô được chụp ảnh trong một chuyến đi riêng tư.

Lưu Diệc Phi xuất hiện tại trung tâm thương mại Siam Paragon, trong cửa hàng chủ đề Pop Mart lớn nhất thế giới. Nữ diễn viên mặc bộ đồ đen, khoác áo gió xanh bên ngoài, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và kính râm kín mít. Đi cùng cô có 3 nhân viên, giữ khoảng cách vừa phải để bảo vệ.

Có fan nhận ra và hỏi xin chụp ảnh chung. Nhưng Lưu Diệc Phi nhẹ nhàng xua tay, nói nhỏ rằng hôm nay không trang điểm, nên không tiện chụp hình. Nhân viên bên cạnh cũng không ngăn cản, chỉ giải thích đây là thời gian riêng tư, mong mọi người thông cảm.

Tiết lộ cuộc sống Lưu Diệc Phi sau gần 900 ngày không quay phim mới - Ảnh 1

Một người phụ nữ mặc áo tím đứng từ xa nhìn theo mỹ nhân Hoa ngữ không rời mắt, nụ cười lộ rõ sự yêu thích. Khoảnh khắc này được đăng lên mạng với tiêu đề: "Cô ấy chính là tôi khi nhìn thấy Lưu Diệc Phi”. Với chiều cao và khí chất nổi bật, dù chỉ diện trang phục thường ngày, cư dân mạng vẫn khen Lưu Diệc Phi “ngoài đời đẹp hơn trên ảnh”.

Người dân địa phương cũng nhận ra cô, nhiều người gọi cô là “Mulan” - vai diễn Hoa Mộc Lan giúp Lưu Diệc Phi được biết đến rộng rãi ở nước ngoài.

Tính từ khi bộ phim “Câu chuyện Hoa Hồng” đóng máy vào giữa tháng 11/2023, đến nay đã 885 ngày Lưu Diệc Phi chưa vào đoàn phim mới - một khoảng thời gian nghỉ rất dài trong giới giải trí Hoa ngữ.

Khi nhiều diễn viên phải quay sang đóng phim trực tuyến, hay nhận show thương mại vì thị trường khó khăn, việc sao hạng A như Lưu Diệc Phi chọn tạm ngừng diễn xuất là trường hợp hiếm thấy.

Tiết lộ cuộc sống Lưu Diệc Phi sau gần 900 ngày không quay phim mới - Ảnh 2

Dù vậy, cô không “ở ẩn” hoàn toàn. Lưu Diệc Phi vẫn giữ hợp đồng đại diện toàn cầu với các thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Bulgari; xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris và sự kiện trang sức cao cấp ở Milan; đứng cạnh các ngôi sao quốc tế như Anne Hathaway, Dua Lipa.

Ngoài công việc, Lưu Diệc Phi dành thời gian du lịch, ở bên gia đình, mua đồ chơi, xem triển lãm... cuộc sống khá chậm rãi, thư thái.

 

Từ khóa:   Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

