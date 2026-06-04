Vẻ đẹp tuổi 46 của Cao Viên Viên khiến nhiều người ngưỡng mộ

Sao quốc tế 04/06/2026 18:15

Mới đây, Cao Viên Viên đã xuất hiện tại một sự kiện ở Quảng Châu, Trung Quốc. Trong những bức ảnh, cô diện váy dài màu xanh sapphire liền tối giản, khá kén người mặc nhưng lại giúp tôn làn da của nữ diễn viên.

Mới đây, nữ diễn viên Cao Viên Viên trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Trung Quốc khi xuất hiện tại một sự kiện ở Quảng Châu. Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Trong lần xuất hiện này, Cao Viên Viên lựa chọn chiếc váy dài màu xanh sapphire với thiết kế tối giản. Tông màu vốn được xem là khá kén người mặc nhưng lại giúp tôn lên làn da trắng sáng cùng khí chất thanh lịch của nữ diễn viên. Không cần những chi tiết cầu kỳ hay phụ kiện nổi bật, cô vẫn dễ dàng trở thành gương mặt thu hút sự chú ý tại sự kiện.

Điều khiến công chúng bàn luận nhiều nhất không phải trang phục mà là những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa được chụp ở cự ly gần. Trong một số khoảnh khắc mỉm cười, nữ diễn viên để lộ rãnh cười và những nếp nhăn mảnh nơi khóe mắt – những dấu hiệu tự nhiên của tuổi tác ở tuổi 46.

Vẻ đẹp tuổi 46 của Cao Viên Viên khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 1Vẻ đẹp tuổi 46 của Cao Viên Viên khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 2

Đây không phải lần đầu tiên hình ảnh đời thực của nữ diễn viên trở thành chủ đề được quan tâm. Đầu năm 2026, những bức ảnh cận mặt của cô tại một sự kiện khác cũng từng gây chú ý trên các diễn đàn. Dù xuất hiện các dấu hiệu lão hóa tự nhiên, Cao Viên Viên vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ thần thái tự tin và phong cách thanh lịch. Không ít khán giả nhận xét cô là một trong số ít nữ nghệ sĩ chấp nhận tuổi tác một cách thoải mái thay vì cố duy trì hình ảnh thiếu nữ như nhiều ngôi sao khác.

Bên cạnh nhan sắc, phong cách sống giản dị của Cao Viên Viên cũng được công chúng yêu mến. Trong thời gian tham dự Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5 vừa qua, cô từng được bắt gặp dạo phố với trang phục đơn giản, đội mũ rơm và mang túi vải bố. Trước đó, bộ ảnh diện áo trắng và quần jeans của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực bởi vẻ đẹp tự nhiên, không phô trương.

Vẻ đẹp tuổi 46 của Cao Viên Viên khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 3

Sinh năm 1979, Cao Viên Viên là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ qua các tác phẩm như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thiên hạ đệ nhất, Thần y hiệp lữ hay Tần vương Lý Thế Dân. Không chỉ được mệnh danh là “nữ thần quốc dân”, cô còn ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá.

Sau khi kết hôn với nam diễn viên Triệu Hựu Đình và trở thành mẹ vào năm 2019, Cao Viên Viên giảm bớt hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho gia đình. Dù không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, cô vẫn duy trì sức hút riêng và tiếp tục nhận được sự quan tâm mỗi khi góp mặt tại các sự kiện công khai.

'Ngọc nữ cổ trang' Cao Viên Viên khiến nhiều người ganh tị với cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên chồng kém tuổi

'Ngọc nữ cổ trang' Cao Viên Viên khiến nhiều người ganh tị với cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên chồng kém tuổi

Sau khi kết hôn cùng chồng kém tuổi, "nữ thần xứ Trung" Cao Viên Viên lựa chọn lui về hậu phương, tập trung chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Cao Viên Viên sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Ngọc nữ cổ trang' Cao Viên Viên khiến nhiều người ganh tị với cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên chồng kém tuổi

'Ngọc nữ cổ trang' Cao Viên Viên khiến nhiều người ganh tị với cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên chồng kém tuổi

'Nữ thần quốc dân' Cao Viên Viên 'gây sốt' với bức ảnh chụp trộm khi đang ăn

'Nữ thần quốc dân' Cao Viên Viên 'gây sốt' với bức ảnh chụp trộm khi đang ăn

2 chiến thần nhan sắc Hồ Ca và Cao Viên Viên chung khung hình, đánh dấu lần đầu hợp tác trên màn ảnh rộng

2 chiến thần nhan sắc Hồ Ca và Cao Viên Viên chung khung hình, đánh dấu lần đầu hợp tác trên màn ảnh rộng

Ảnh đời thường của 'Chu Chỉ Nhược' Cao Viên Viên, hé lộ cuộc hôn nhân hiện tại với Triệu Hựu Đình

Ảnh đời thường của 'Chu Chỉ Nhược' Cao Viên Viên, hé lộ cuộc hôn nhân hiện tại với Triệu Hựu Đình

Bắt gặp khoảnh khắc gia đình Triệu Hựu Đình và Cao Viên Viên 'bám nhau' trên phố đầy ngọt ngào

Bắt gặp khoảnh khắc gia đình Triệu Hựu Đình và Cao Viên Viên 'bám nhau' trên phố đầy ngọt ngào

Cao Viên Viên từng là 'kẻ thứ 3' phá hoại hạnh phúc của nhiều đồng nghiệp?

Cao Viên Viên từng là 'kẻ thứ 3' phá hoại hạnh phúc của nhiều đồng nghiệp?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Vẻ đẹp tuổi 46 của Cao Viên Viên khiến nhiều người ngưỡng mộ

Vẻ đẹp tuổi 46 của Cao Viên Viên khiến nhiều người ngưỡng mộ

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Thấy bảng tên bác sĩ đỡ đẻ, tôi rụng rời muốn nhảy khỏi bàn đẻ bỏ trốn nhưng đã không thể cứu vãn

Thấy bảng tên bác sĩ đỡ đẻ, tôi rụng rời muốn nhảy khỏi bàn đẻ bỏ trốn nhưng đã không thể cứu vãn

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hoan hỷ tay phải ôm thỏi vàng, tay trái ôm thỏi bạc, đổi đời xe sang nhà đẹp

Đúng ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hoan hỷ tay phải ôm thỏi vàng, tay trái ôm thỏi bạc, đổi đời xe sang nhà đẹp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 8h sáng ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 8h sáng ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Hoảng hồn nhìn hóa đơn cuối tháng, vợ bàng hoàng khi biết lý do vì sao chồng bỗng tắm cả tiếng mới ra

Hoảng hồn nhìn hóa đơn cuối tháng, vợ bàng hoàng khi biết lý do vì sao chồng bỗng tắm cả tiếng mới ra

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Lý Nhược Đồng thẳng thắn đáp trả quan điểm 'đóng phim ngắn là hạ thấp đẳng cấp'

Lý Nhược Đồng thẳng thắn đáp trả quan điểm 'đóng phim ngắn là hạ thấp đẳng cấp'

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Tham vàng bỏ ngãi, sau 3 năm gặp lại cô gái mà tôi đã từng làm tổn thương quá nặng nề

Tham vàng bỏ ngãi, sau 3 năm gặp lại cô gái mà tôi đã từng làm tổn thương quá nặng nề

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Thông tin MỚI vụ người đàn ông xịt nước vào thợ xây nhà sát vách

Thông tin MỚI vụ người đàn ông xịt nước vào thợ xây nhà sát vách

Đời sống 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thuốc tiêm ung thư khiến khối u biến mất sau vài tuần có giá bao nhiêu?

Thuốc tiêm ung thư khiến khối u biến mất sau vài tuần có giá bao nhiêu?

Tử vi thứ Sáu 5/6/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Sáu 5/6/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 4/6/2026: Tiếp tục đi xuống, chênh lệch mua vào và bán ra 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/6/2026: Tiếp tục đi xuống, chênh lệch mua vào và bán ra 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Nhược Đồng thẳng thắn đáp trả quan điểm 'đóng phim ngắn là hạ thấp đẳng cấp'

Lý Nhược Đồng thẳng thắn đáp trả quan điểm 'đóng phim ngắn là hạ thấp đẳng cấp'

'Vua phim hài' Châu Tinh Trì gây chú ý khi thử sức với thị trường phim ngắn

'Vua phim hài' Châu Tinh Trì gây chú ý khi thử sức với thị trường phim ngắn

Lưu Diệc Phi giảm 30% cát-xê để nhận dự án từng thuộc Lưu Thi Thi?

Lưu Diệc Phi giảm 30% cát-xê để nhận dự án từng thuộc Lưu Thi Thi?

Cảnh hôn của Dương Tử và Hàn Đông Quân gây chú ý, 'Gia nghiệp' tăng sức hút ở chặng cuối

Cảnh hôn của Dương Tử và Hàn Đông Quân gây chú ý, 'Gia nghiệp' tăng sức hút ở chặng cuối

Không được đề cử, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chiếm sóng thảo luận về Bạch Ngọc Lan

Không được đề cử, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chiếm sóng thảo luận về Bạch Ngọc Lan

Diễn viên gạo cội của 'Tam Quốc Diễn Nghĩa' Ngụy Tông Vạn qua đời

Diễn viên gạo cội của 'Tam Quốc Diễn Nghĩa' Ngụy Tông Vạn qua đời