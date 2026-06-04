Vẻ đẹp tuổi 46 của Cao Viên Viên khiến nhiều người ngưỡng mộ

Sao quốc tế 04/06/2026 18:15

Mới đây, Cao Viên Viên đã xuất hiện tại một sự kiện ở Quảng Châu, Trung Quốc. Trong những bức ảnh, cô diện váy dài màu xanh sapphire liền tối giản, khá kén người mặc nhưng lại giúp tôn làn da của nữ diễn viên.

Mới đây, nữ diễn viên Cao Viên Viên trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Trung Quốc khi xuất hiện tại một sự kiện ở Quảng Châu. Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Trong lần xuất hiện này, Cao Viên Viên lựa chọn chiếc váy dài màu xanh sapphire với thiết kế tối giản. Tông màu vốn được xem là khá kén người mặc nhưng lại giúp tôn lên làn da trắng sáng cùng khí chất thanh lịch của nữ diễn viên. Không cần những chi tiết cầu kỳ hay phụ kiện nổi bật, cô vẫn dễ dàng trở thành gương mặt thu hút sự chú ý tại sự kiện.

Điều khiến công chúng bàn luận nhiều nhất không phải trang phục mà là những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa được chụp ở cự ly gần. Trong một số khoảnh khắc mỉm cười, nữ diễn viên để lộ rãnh cười và những nếp nhăn mảnh nơi khóe mắt – những dấu hiệu tự nhiên của tuổi tác ở tuổi 46.

Vẻ đẹp tuổi 46 của Cao Viên Viên khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 1Vẻ đẹp tuổi 46 của Cao Viên Viên khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 2

Đây không phải lần đầu tiên hình ảnh đời thực của nữ diễn viên trở thành chủ đề được quan tâm. Đầu năm 2026, những bức ảnh cận mặt của cô tại một sự kiện khác cũng từng gây chú ý trên các diễn đàn. Dù xuất hiện các dấu hiệu lão hóa tự nhiên, Cao Viên Viên vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ thần thái tự tin và phong cách thanh lịch. Không ít khán giả nhận xét cô là một trong số ít nữ nghệ sĩ chấp nhận tuổi tác một cách thoải mái thay vì cố duy trì hình ảnh thiếu nữ như nhiều ngôi sao khác.

Bên cạnh nhan sắc, phong cách sống giản dị của Cao Viên Viên cũng được công chúng yêu mến. Trong thời gian tham dự Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5 vừa qua, cô từng được bắt gặp dạo phố với trang phục đơn giản, đội mũ rơm và mang túi vải bố. Trước đó, bộ ảnh diện áo trắng và quần jeans của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực bởi vẻ đẹp tự nhiên, không phô trương.

Vẻ đẹp tuổi 46 của Cao Viên Viên khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 3

Sinh năm 1979, Cao Viên Viên là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ qua các tác phẩm như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thiên hạ đệ nhất, Thần y hiệp lữ hay Tần vương Lý Thế Dân. Không chỉ được mệnh danh là “nữ thần quốc dân”, cô còn ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá.

Sau khi kết hôn với nam diễn viên Triệu Hựu Đình và trở thành mẹ vào năm 2019, Cao Viên Viên giảm bớt hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho gia đình. Dù không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, cô vẫn duy trì sức hút riêng và tiếp tục nhận được sự quan tâm mỗi khi góp mặt tại các sự kiện công khai.

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