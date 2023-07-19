'Ngọc nữ cổ trang' Cao Viên Viên khiến nhiều người ganh tị với cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên chồng kém tuổi

Sau khi kết hôn cùng chồng kém tuổi, "nữ thần xứ Trung" Cao Viên Viên lựa chọn lui về hậu phương, tập trung chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình.

Mới đây, các "tay săn ảnh" đã đăng tải những hình ảnh của cặp vợ chồng đình đám làng giải trí Triệu Hựu Đình và Cao Viên Viên tay trong tay dắt con gái đi dạo phố vào buổi chiều tối. Cô bé Rhea nay đã 4 tuổi, mặc một chiếc váy công chúa màu hồng xinh xắn, thể hiện sự vui mừng khi nhìn thấy mẹ. Cao Viên Viên cùng chồng con dạo phố Gia đình 3 người vẫn luôn nắm chặt tay nhau khi đi qua đường. Nam diễn viên Triệu Hựu Đình đưa Rhea chơi trò nhảy cao và âu yếm vuốt tóc con gái, khiến công chúng không khỏi xuýt xoa trước hình ảnh một gia đình hạnh phúc tựa như một bức tranh ấm áp tràn ngập tình yêu.

Dù cả hai đều là những ngôi sao đình đám của làng giải trí, nhưng lại lựa chọn cuộc sống giản dị, kín tiếng về chuyện đời tư cũng như hiếm khi xuất hiện công khai hay lấy gia đình ra làm chủ đề để công chúng bàn luận. Cả hai rất hiếm khi xuất hiện chung trước truyền thông Được biết, đám cưới của đôi uyên ương Cao Viên Viên, Triệu Hựu Đình diễn ra vào tháng 11/2014 tại Đài Bắc, với sự góp mặt của người thân, bạn bè, báo giới. Trước đó, cặp đôi đã đăng ký kết hôn hồi tháng 6 và nhận được sự chúc phúc của mọi người.

Cao Viên Viên sinh năm 1979, sở hữu nhan sắc được xem là "ngọc nữ cổ trang" và nhanh chóng nổi tiếng với các bộ phim truyền hình như Ỷ thiên đồ long ký (2003), Thần y hiệp lữ, Thiên hạ đệ nhất, Tần vương Lý Thế Dân… Vợ chồng Cao Viên Viên Ở tuổi 44, nhan sắc của người đẹp vẫn chẳng hề có chút thay đổi. Cao Viên Viên thỉnh thoảng xuất hiện trong các bộ ảnh chụp tạp chí hoặc hoạt động nhãn hàng. Bộ phim gần nhất của nữ diễn viên đã phát sóng vào năm 2022 mang tên Cộng sự hoàn mỹ. Trong khi đó, Triệu Hựu Đình kém vợ 5 tuổi, là người Canada gốc Hoa. Anh gia nhập làng giải trí năm 2006 và từng đóng các dự án tạo tiếng vang như Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Phố đèn đỏ, Gửi thanh xuân, Anh hùng du côn... Lúc mới kết hôn, nhiều người cho rằng anh không xứng với vợ vì khi đó Cao Viên Viên là "ngọc nữ" đình đám còn Triệu Hựu Đình vẫn chỉ là một cái tên mới nổi của làng giải trí. Triệu Hữu Đình từng bị nhận xét là không xứng với vợ Cao Viên Viên từng thừa nhận rằng khi cô ở tuổi 33, cô vẫn không biết cô sẽ đi đâu về đâu hay cuộc sống cô sẽ có những gì, dù vậy, cô chưa bao giờ từ bỏ tình yêu. Ngay bây giờ, cô cảm thấy may mắn rằng qua nhiều năm, cuộc hôn nhân của cô tràn đầy tình yêu và niềm vui.

Nhân diệp tết sắp tới gần, vợ chồng Cao Viên Viên khiến fan phát sốt với hành động hôn nhau trên phố Mới đây cánh phóng viên đã bắt gặp cảnh vợ chồng Cao Viên Viên - Triệu Hựu Đình đưa con đi chơi, hôn nhau trên đường phố ở Đài Loan.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-nu-co-trang-cao-vien-vien-khien-nhieu-nguoi-ganh-ti-voi-cuoc-song-vien-man-hanh-phuc-ben-chong-kem-tuoi-603209.html