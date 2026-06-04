Diễn viên gạo cội của 'Tam Quốc Diễn Nghĩa' Ngụy Tông Vạn qua đời

Sao quốc tế 04/06/2026 13:27

Làng giải trí Trung Quốc vừa đón nhận tin buồn khi diễn viên kỳ cựu Ngụy Tông Vạn qua đời ở tuổi 89 sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Thông tin được gia đình xác nhận ngày 3/6 và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Lễ tiễn biệt nam nghệ sĩ dự kiến diễn ra vào chiều 5/6 tại Nhà tang lễ Long Hoa, Thượng Hải.

Làng giải trí Trung Quốc vừa đón nhận tin buồn khi diễn viên kỳ cựu Ngụy Tông Vạn qua đời ở tuổi 89 sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Thông tin được gia đình xác nhận ngày 3/6 và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Lễ tiễn biệt nam nghệ sĩ dự kiến diễn ra vào chiều 5/6 tại Nhà tang lễ Long Hoa, Thượng Hải.

Ngụy Tông Vạn là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả yêu thích phim truyền hình và điện ảnh Hoa ngữ. Ông bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1983 với bộ phim Một và Tám, mở đầu cho hành trình nghệ thuật kéo dài hơn bốn thập kỷ. Nhờ những đóng góp nổi bật cho ngành điện ảnh, ông được phong tặng danh hiệu diễn viên hạng nhất vào năm 1989.

Diễn viên gạo cội của 'Tam Quốc Diễn Nghĩa' Ngụy Tông Vạn qua đời - Ảnh 1

Trong sự nghiệp của mình, Ngụy Tông Vạn ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn kinh điển. Năm 1993, ông giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại giải thưởng Kim Kê nhờ vai diễn trong bộ phim Tam Mao tòng quân ký. Tuy nhiên, nhân vật giúp tên tuổi ông được đông đảo khán giả biết đến nhất là Tư Mã Ý trong phiên bản truyền hình Tam Quốc Diễn Nghĩa năm 1994.

Với lối diễn xuất điềm tĩnh, sắc sảo và khả năng khắc họa chiều sâu tâm lý nhân vật, Ngụy Tông Vạn đã xây dựng hình ảnh một Tư Mã Ý đầy mưu lược và bản lĩnh. Đến nay, nhiều khán giả vẫn xem đây là một trong những phiên bản Tư Mã Ý thành công nhất trên màn ảnh Trung Quốc.

Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục để lại dấu ấn khi hóa thân thành Cao Cầu trong Thủy Hử năm 1998. Trong những năm sau này, nam nghệ sĩ vẫn đều đặn tham gia nhiều dự án truyền hình và điện ảnh, duy trì vị thế là một trong những diễn viên thực lực của làng phim Hoa ngữ.

Diễn viên gạo cội của 'Tam Quốc Diễn Nghĩa' Ngụy Tông Vạn qua đời - Ảnh 2

Sau khi tin buồn được công bố, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc thương. Diễn viên Ngô Kinh cho biết ông luôn biết ơn cơ hội được làm việc cùng Ngụy Tông Vạn và xem cố nghệ sĩ là tấm gương đáng kính trong nghề. Trong khi đó, diễn viên Chu Dã Mang chia sẻ tinh thần cống hiến và lối sống chính trực của Ngụy Tông Vạn đã ảnh hưởng sâu sắc đến anh trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật.

Sự ra đi của Ngụy Tông Vạn khép lại hành trình hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật, đồng thời để lại khoảng trống lớn trong lòng đồng nghiệp và khán giả yêu mến ông.

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