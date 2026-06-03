Sau nhiều năm độc thân, Huỳnh Tông Trạch khẳng định không có kế hoạch kết hôn

Sao quốc tế 03/06/2026 16:45

Huỳnh Tông Trạch mới đây gây chú ý khi nhận lời tham gia một chương trình phỏng vấn. Tại đây, diễn viên chia sẻ quan điểm của mình về chuyện tình cảm, hôn nhân. Ngôi sao Bằng chứng thép tuyên bố sẽ không kết hôn.

Mới đây, Huỳnh Tông Trạch trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ thẳng thắn về quan điểm tình cảm và hôn nhân trong một chương trình phỏng vấn. Ở tuổi 45, ngôi sao nổi tiếng của màn ảnh Hong Kong khẳng định anh không có ý định kết hôn và hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Theo Huỳnh Tông Trạch, quyết định này chịu ảnh hưởng lớn từ tuổi thơ của anh. Nam diễn viên tiết lộ cha mẹ ly hôn từ khi anh vừa chào đời, khiến anh lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Chính hoàn cảnh đó khiến anh không có nhiều hình dung rõ ràng về cuộc sống hôn nhân hay cảm giác gắn kết gia đình như nhiều người khác.

Sau nhiều năm độc thân, Huỳnh Tông Trạch khẳng định không có kế hoạch kết hôn - Ảnh 1

Tài tử cho biết bản thân chưa từng cảm nhận sự phụ thuộc quá lớn vào cha mẹ, đồng thời không xem việc lập gia đình là mục tiêu bắt buộc trong cuộc đời. Với anh, cuộc sống hiện tại đã đủ đầy và thoải mái. Ngược lại, việc kết hôn hay sinh con có thể kéo theo nhiều áp lực mới, đặc biệt là trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy con cái.

Dù vẫn độc thân, Huỳnh Tông Trạch luôn được xem là một trong những nghệ sĩ nam hấp dẫn của làng giải trí Hong Kong. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng sự nghiệp thành công sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh gây dựng được vị thế vững chắc trong lĩnh vực phim ảnh, quảng cáo và các hoạt động thương mại. Đặc biệt, việc mở rộng hoạt động sang thị trường Trung Quốc đại lục giúp nam diễn viên có nguồn thu nhập đáng kể.

Tuy nhiên, Huỳnh Tông Trạch cho biết anh không quá đặt nặng chuyện tích lũy tài sản. Nam diễn viên theo đuổi lối sống tận hưởng hiện tại và sẵn sàng chi tiền cho những sở thích cá nhân. Theo anh, khi không có áp lực phải để lại tài sản cho con cái, việc sử dụng thành quả lao động để nâng cao chất lượng cuộc sống là điều hoàn toàn hợp lý.

Sau nhiều năm độc thân, Huỳnh Tông Trạch khẳng định không có kế hoạch kết hôn - Ảnh 2

Trong đời tư, Huỳnh Tông Trạch từng trải qua một số mối tình nổi tiếng, trong đó đáng chú ý nhất là chuyện tình kéo dài nhiều năm với nữ diễn viên Hồ Hạnh Nhi. Cặp đôi từng được xem là một trong những biểu tượng tình yêu đẹp của làng giải trí Hong Kong trước khi đường ai nấy đi. Sau cuộc chia tay, Hồ Hạnh Nhi kết hôn với doanh nhân Lý Thừa Đức và hiện có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên chồng cùng ba người con trai.

Trong khi người cũ tìm thấy niềm vui với tổ ấm riêng, Huỳnh Tông Trạch lại lựa chọn một con đường khác. Nam diễn viên cho rằng hạnh phúc không nhất thiết phải gắn liền với hôn nhân hay con cái. Với anh, được sống theo cách mình mong muốn, tận hưởng hiện tại và giữ tinh thần thoải mái mới là điều quan trọng nhất.

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