'Vua phim hài' Châu Tinh Trì gây chú ý khi thử sức với thị trường phim ngắn

Sao quốc tế 04/06/2026 16:47

Mới đây, phim ngắn “Thần ăn 2026” chính thức khai máy, và người đứng tên nhà sản xuất là Châu Tinh Trì.

Ba thập kỷ sau khi bộ phim điện ảnh đình đám Thần ăn ra mắt và trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp của Châu Tinh Trì, đạo diễn kiêm diễn viên nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục mang thương hiệu này trở lại với khán giả bằng một hình thức hoàn toàn mới.

Theo truyền thông Trung Quốc, dự án Thần ăn 2026 hiện đang được sản xuất dưới dạng phim ngắn màn hình dọc, gồm 30 tập, mỗi tập kéo dài khoảng 3 phút. Đây được xem là bước đi mới nhất của Châu Tinh Trì trong hành trình chinh phục thị trường nội dung số đang phát triển mạnh tại Trung Quốc.

Sự xuất hiện của dự án không gây bất ngờ với giới quan sát. Nhiều năm qua, Châu Tinh Trì được đánh giá là một trong những nhà làm phim có khả năng nắm bắt xu hướng nhanh nhạy bậc nhất trong ngành giải trí Hoa ngữ. Trong bối cảnh thị trường phim ngắn bùng nổ, việc ông tham gia cuộc chơi được xem là lựa chọn mang tính chiến lược hơn là một quyết định nhất thời.

'Vua phim hài' Châu Tinh Trì gây chú ý khi thử sức với thị trường phim ngắn - Ảnh 1

Theo số liệu của ngành, quy mô thị trường phim ngắn tại Trung Quốc đã vượt 100 tỷ nhân dân tệ trong năm 2025, với khoảng 700 triệu người dùng. Điều đó đồng nghĩa cứ hai người Trung Quốc thì có một người từng xem phim ngắn. Sức hấp dẫn của lĩnh vực này khiến ngày càng nhiều nhà sản xuất và nền tảng trực tuyến tham gia cạnh tranh.

Thực tế, Châu Tinh Trì đã chuẩn bị cho bước chuyển mình này từ khá sớm. Năm 2024, ông cùng Tập đoàn Bingo Group hợp tác với các nền tảng video ngắn để thành lập thương hiệu “Nhà hát 9527” – cái tên gợi nhớ đến mã số gia nô nổi tiếng của nhân vật Đường Bá Hổ trong bộ phim kinh điển Đường Bá Hổ điểm Thu Hương.

Dưới thương hiệu này, hai dự án phim ngắn đã lần lượt ra mắt. Trong đó, Kim Trư Ngọc Diệp đạt hơn 500 triệu lượt xem trên các nền tảng trực tuyến và trở thành một trong những tác phẩm thành công nhất của dòng phim ngắn chất lượng cao. Dự án tiếp theo là Đại thoại - Đại thoại Tây du, lấy cảm hứng từ thương hiệu điện ảnh nổi tiếng của Châu Tinh Trì, dù gây nhiều tranh luận nhưng vẫn được đánh giá cao về chất lượng sản xuất.

'Vua phim hài' Châu Tinh Trì gây chú ý khi thử sức với thị trường phim ngắn - Ảnh 2

Không dừng lại ở phim ngắn, ngày 1/6 vừa qua, Bingo Group tiếp tục công bố khoản đầu tư chiến lược vào công ty công nghệ trí tuệ nhân tạo Interactive Star. Hai bên dự kiến hợp tác trong các lĩnh vực như phim AI, game điện ảnh tương tác, phim người đóng và phát triển hệ sinh thái bản quyền nội dung.

Động thái này cho thấy tham vọng lớn hơn của Châu Tinh Trì. Thay vì xem phim ngắn chỉ là sản phẩm giải trí nhanh, ông muốn kết hợp công nghệ với nội dung để tạo ra những mô hình sáng tạo mới cho ngành công nghiệp giải trí.

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Năm 2026 được xem là một mùa phim đặc biệt của điện ảnh Hoa ngữ khi hàng loạt tên tuổi lớn đồng loạt trở lại. Trong danh sách ấy, Châu Tinh Trì là cái tên tạo nhiều tò mò bậc nhất.

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