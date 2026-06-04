'Vua phim hài' Châu Tinh Trì gây chú ý khi thử sức với thị trường phim ngắn

Sao quốc tế 04/06/2026 16:47

Mới đây, phim ngắn “Thần ăn 2026” chính thức khai máy, và người đứng tên nhà sản xuất là Châu Tinh Trì.

Ba thập kỷ sau khi bộ phim điện ảnh đình đám Thần ăn ra mắt và trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp của Châu Tinh Trì, đạo diễn kiêm diễn viên nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục mang thương hiệu này trở lại với khán giả bằng một hình thức hoàn toàn mới.

Theo truyền thông Trung Quốc, dự án Thần ăn 2026 hiện đang được sản xuất dưới dạng phim ngắn màn hình dọc, gồm 30 tập, mỗi tập kéo dài khoảng 3 phút. Đây được xem là bước đi mới nhất của Châu Tinh Trì trong hành trình chinh phục thị trường nội dung số đang phát triển mạnh tại Trung Quốc.

Sự xuất hiện của dự án không gây bất ngờ với giới quan sát. Nhiều năm qua, Châu Tinh Trì được đánh giá là một trong những nhà làm phim có khả năng nắm bắt xu hướng nhanh nhạy bậc nhất trong ngành giải trí Hoa ngữ. Trong bối cảnh thị trường phim ngắn bùng nổ, việc ông tham gia cuộc chơi được xem là lựa chọn mang tính chiến lược hơn là một quyết định nhất thời.

'Vua phim hài' Châu Tinh Trì gây chú ý khi thử sức với thị trường phim ngắn - Ảnh 1

Theo số liệu của ngành, quy mô thị trường phim ngắn tại Trung Quốc đã vượt 100 tỷ nhân dân tệ trong năm 2025, với khoảng 700 triệu người dùng. Điều đó đồng nghĩa cứ hai người Trung Quốc thì có một người từng xem phim ngắn. Sức hấp dẫn của lĩnh vực này khiến ngày càng nhiều nhà sản xuất và nền tảng trực tuyến tham gia cạnh tranh.

Thực tế, Châu Tinh Trì đã chuẩn bị cho bước chuyển mình này từ khá sớm. Năm 2024, ông cùng Tập đoàn Bingo Group hợp tác với các nền tảng video ngắn để thành lập thương hiệu “Nhà hát 9527” – cái tên gợi nhớ đến mã số gia nô nổi tiếng của nhân vật Đường Bá Hổ trong bộ phim kinh điển Đường Bá Hổ điểm Thu Hương.

Dưới thương hiệu này, hai dự án phim ngắn đã lần lượt ra mắt. Trong đó, Kim Trư Ngọc Diệp đạt hơn 500 triệu lượt xem trên các nền tảng trực tuyến và trở thành một trong những tác phẩm thành công nhất của dòng phim ngắn chất lượng cao. Dự án tiếp theo là Đại thoại - Đại thoại Tây du, lấy cảm hứng từ thương hiệu điện ảnh nổi tiếng của Châu Tinh Trì, dù gây nhiều tranh luận nhưng vẫn được đánh giá cao về chất lượng sản xuất.

'Vua phim hài' Châu Tinh Trì gây chú ý khi thử sức với thị trường phim ngắn - Ảnh 2

Không dừng lại ở phim ngắn, ngày 1/6 vừa qua, Bingo Group tiếp tục công bố khoản đầu tư chiến lược vào công ty công nghệ trí tuệ nhân tạo Interactive Star. Hai bên dự kiến hợp tác trong các lĩnh vực như phim AI, game điện ảnh tương tác, phim người đóng và phát triển hệ sinh thái bản quyền nội dung.

Động thái này cho thấy tham vọng lớn hơn của Châu Tinh Trì. Thay vì xem phim ngắn chỉ là sản phẩm giải trí nhanh, ông muốn kết hợp công nghệ với nội dung để tạo ra những mô hình sáng tạo mới cho ngành công nghiệp giải trí.

Đạo diễn Châu Tinh Trì công bố dự án phim mới sau thời gian dài im hơi lặng tiếng

Đạo diễn Châu Tinh Trì công bố dự án phim mới sau thời gian dài im hơi lặng tiếng

Năm 2026 được xem là một mùa phim đặc biệt của điện ảnh Hoa ngữ khi hàng loạt tên tuổi lớn đồng loạt trở lại. Trong danh sách ấy, Châu Tinh Trì là cái tên tạo nhiều tò mò bậc nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Tinh Trì sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Đạo diễn Châu Tinh Trì công bố dự án phim mới sau thời gian dài im hơi lặng tiếng

Đạo diễn Châu Tinh Trì công bố dự án phim mới sau thời gian dài im hơi lặng tiếng

'Trend' sử dụng AI chế các nội dung về Châu Tinh Trì gây tranh cãi

'Trend' sử dụng AI chế các nội dung về Châu Tinh Trì gây tranh cãi

Phim Châu Tinh Trì chỉ thu 522 triệu đồng, thành tích rất khiêm tốn ở rạp Việt

Phim Châu Tinh Trì chỉ thu 522 triệu đồng, thành tích rất khiêm tốn ở rạp Việt

'Lộc Đỉnh Ký' của Châu Tinh Trì có doanh thu thất bại ê chề

'Lộc Đỉnh Ký' của Châu Tinh Trì có doanh thu thất bại ê chề

Trương Bá Chi 'gây sốt' với video chúc sinh nhật Châu Tinh Trì

Trương Bá Chi 'gây sốt' với video chúc sinh nhật Châu Tinh Trì

Châu Tinh Trì trở lại phòng vé Tết Trung Quốc sau 6 năm vắng bóng

Châu Tinh Trì trở lại phòng vé Tết Trung Quốc sau 6 năm vắng bóng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Vẻ đẹp tuổi 46 của Cao Viên Viên khiến nhiều người ngưỡng mộ

Vẻ đẹp tuổi 46 của Cao Viên Viên khiến nhiều người ngưỡng mộ

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Thấy bảng tên bác sĩ đỡ đẻ, tôi rụng rời muốn nhảy khỏi bàn đẻ bỏ trốn nhưng đã không thể cứu vãn

Thấy bảng tên bác sĩ đỡ đẻ, tôi rụng rời muốn nhảy khỏi bàn đẻ bỏ trốn nhưng đã không thể cứu vãn

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hoan hỷ tay phải ôm thỏi vàng, tay trái ôm thỏi bạc, đổi đời xe sang nhà đẹp

Đúng ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hoan hỷ tay phải ôm thỏi vàng, tay trái ôm thỏi bạc, đổi đời xe sang nhà đẹp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 8h sáng ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 8h sáng ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Hoảng hồn nhìn hóa đơn cuối tháng, vợ bàng hoàng khi biết lý do vì sao chồng bỗng tắm cả tiếng mới ra

Hoảng hồn nhìn hóa đơn cuối tháng, vợ bàng hoàng khi biết lý do vì sao chồng bỗng tắm cả tiếng mới ra

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Lý Nhược Đồng thẳng thắn đáp trả quan điểm 'đóng phim ngắn là hạ thấp đẳng cấp'

Lý Nhược Đồng thẳng thắn đáp trả quan điểm 'đóng phim ngắn là hạ thấp đẳng cấp'

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Tham vàng bỏ ngãi, sau 3 năm gặp lại cô gái mà tôi đã từng làm tổn thương quá nặng nề

Tham vàng bỏ ngãi, sau 3 năm gặp lại cô gái mà tôi đã từng làm tổn thương quá nặng nề

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Thông tin MỚI vụ người đàn ông xịt nước vào thợ xây nhà sát vách

Thông tin MỚI vụ người đàn ông xịt nước vào thợ xây nhà sát vách

Đời sống 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thuốc tiêm ung thư khiến khối u biến mất sau vài tuần có giá bao nhiêu?

Thuốc tiêm ung thư khiến khối u biến mất sau vài tuần có giá bao nhiêu?

Tử vi thứ Sáu 5/6/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Sáu 5/6/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 4/6/2026: Tiếp tục đi xuống, chênh lệch mua vào và bán ra 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/6/2026: Tiếp tục đi xuống, chênh lệch mua vào và bán ra 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vẻ đẹp tuổi 46 của Cao Viên Viên khiến nhiều người ngưỡng mộ

Vẻ đẹp tuổi 46 của Cao Viên Viên khiến nhiều người ngưỡng mộ

Lý Nhược Đồng thẳng thắn đáp trả quan điểm 'đóng phim ngắn là hạ thấp đẳng cấp'

Lý Nhược Đồng thẳng thắn đáp trả quan điểm 'đóng phim ngắn là hạ thấp đẳng cấp'

Lưu Diệc Phi giảm 30% cát-xê để nhận dự án từng thuộc Lưu Thi Thi?

Lưu Diệc Phi giảm 30% cát-xê để nhận dự án từng thuộc Lưu Thi Thi?

Cảnh hôn của Dương Tử và Hàn Đông Quân gây chú ý, 'Gia nghiệp' tăng sức hút ở chặng cuối

Cảnh hôn của Dương Tử và Hàn Đông Quân gây chú ý, 'Gia nghiệp' tăng sức hút ở chặng cuối

Không được đề cử, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chiếm sóng thảo luận về Bạch Ngọc Lan

Không được đề cử, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chiếm sóng thảo luận về Bạch Ngọc Lan

Diễn viên gạo cội của 'Tam Quốc Diễn Nghĩa' Ngụy Tông Vạn qua đời

Diễn viên gạo cội của 'Tam Quốc Diễn Nghĩa' Ngụy Tông Vạn qua đời