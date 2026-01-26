Phim Châu Tinh Trì chỉ thu 522 triệu đồng, thành tích rất khiêm tốn ở rạp Việt

Sao quốc tế 26/01/2026 14:37

Theo Box Office Vietnam, Đại thoại Tây du: Tiên lý kỳ duyên khép lại hành trình chiếu với doanh thu 522 triệu đồng - thành tích rất khiêm tốn ở rạp Việt.

Theo Box Office Vietnam, Đại thoại Tây du: Tiên lý kỳ duyên khép lại hành trình chiếu với doanh thu 522 triệu đồng - thành tích rất khiêm tốn ở rạp Việt. Khởi chiếu từ 9/1, bộ phim của Châu Tinh Trì lọt thỏm giữa dàn phim chiếu rạp, khó tạo được độ nhận diện với số suất chiếu ít ỏi. Những ngày gần đây, phim gần như cạn kiệt suất chiếu, hầu như không bán được vé.

Thành tích này gây tiếc nuối khi Tiên lý kỳ duyên vốn được cho là tác phẩm kinh điển của Châu Tinh Trì. Ngoài khía cạnh lãng mạn, Tiên lý kỳ duyên còn đan xen các khía cạnh hấp dẫn khác như Chí Tôn Bảo dần chấp nhận thân phận Tôn Ngộ Không, chiến đấu với Ngưu Ma Vương và bảo vệ sư phụ.

Khác với Nguyệt quang bảo hạp vốn tập trung đa phần vào hài kịch, phần hậu truyện còn lồng ghép nhiều thông điệp về lựa chọn và trách nhiệm khi đứng giữa lý và tình.

Phim Châu Tinh Trì chỉ thu 522 triệu đồng, thành tích rất khiêm tốn ở rạp Việt - Ảnh 1

 

Trước đó, phần tiền truyện Đại thoại Tây du: Nguyệt quang bảo hạp cũng khép lại hành trình phòng vé hôm 18/1 với thành tích 1,1 tỷ đồng.

Việc cả hai bộ phim nổi tiếng của "vua hài châu Á" Châu Tinh Trì nối gót thất bại ở rạp Việt là kết quả đáng tiếc. Bộ đôi trước đó từng nhận được đánh giá cao từ giới phê bình. Năm 2005, cả hai phần Đại thoại Tây du đều được bình chọn vào Top 100 phim Hoa ngữ hay nhất thế kỷ của Hiệp hội Điện ảnh Hong Kong.

Lý do Nguyệt quang bảo hạp và Tiên lý kỳ duyên không đạt thành tích tốt ở thị trường Việt phần lớn do thời điểm chiếu không thuận lợi. Cả hai chào sân vào đầu năm dương lịch, khi lượng phim quốc tế ra mắt tăng đột biến khiến thị phần phòng vé xé lẻ. Chưa kể, Nguyệt quang bảo hạp và Tiên lý kỳ duyên không được chiếu phổ biến, chỉ giới hạn tại một số tỉnh thành nên thành tích phòng vé khiêm tốn là điều không khó lý giải.

Châu Tinh Trì và đồng nghiệp bàng hoàng khi 'Tuyệt đỉnh Kungfu' Lương Tiểu Long qua đời

Châu Tinh Trì và đồng nghiệp bàng hoàng khi 'Tuyệt đỉnh Kungfu' Lương Tiểu Long qua đời

Ngày 18/1, ông Lương Tiểu Long mất hôm 14/1, gia đình dự kiến tổ chức lễ tang riêng tư ngày 26/1 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

