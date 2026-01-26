Đúng ngày mai, thứ Ba 27/1/2026, vận trình tài lộc của tuổi Sửu khá vượng phát. Có những cơ hội phát tài đang ở ngay trước mắt mà con giáp này không thể nào bỏ qua được. Chuyện làm ăn kinh doanh càng về cuối năm càng trở nên tốt đẹp hơn, tiền bạc không ngừng đổ về túi.

Ngày mới hôm nay, tuổi Sửu được Thần Tình yêu che chở nên vận trình tình cảm lứa đôi càng ngày càng mặn nồng. Vợ chồng không còn những xung khắc, mâu thuẫn như trước nữa vì đã hiểu nhau hơn. Con giáp này nếu còn độc thân thì cũng sẽ có cơ hội để gặp gỡ nhiều hơn những người khác phái.

Đúng ngày mai, thứ Ba 27/1/2026, Tam Hợp cục nâng đỡ cho sự nghiệp của tuổi Ngọ. Nhờ thái độ làm việc nghiêm túc đó nên bản mệnh nhận được nhiều lời khen ngợi từ đồng nghiệp và cấp trên. Khi làm việc bạn hay được quý nhân giúp đỡ, tính tình xởi lởi nên bán được hàng, buôn may bán đắt. Chính Tài độ vận khuyên Ngọ nên tập trung vào công việc chính để có nguồn thu dồi dào.

Hỏa Thổ tương sinh là điều tốt lành cho đường tình của tuổi Ngọ. Hạnh phúc sẽ đến với con giáp chăm chỉ làm việc thiện và tốt bụng như bạn. Tính cách của bạn sáng nắng chiều mưa nhưng may mắn vẫn được người khác thấu hiểu, không chấp trách.

Con giáp tuổi Tý

Đúng ngày mai, thứ Ba 27/1/2026, Tam Hợp dự báo hôm nay là quãng thời gian lý tưởng cho chuyện tình cảm của tuổi Tý. Nếu đang trong một mối quan hệ, bạn và người ấy sẽ tận hưởng cảm giác ngọt ngào mà tình yêu mang lại.

Ngày tuổi Tý có Chính Tài nâng đỡ cho công việc hoặc kinh doanh được thuận lợi. Không chỉ giải quyết dễ dàng những vấn đề khó khăn, bạn còn biết cách nắm bắt những cơ hội hiếm có, để tiền bạc ùn ùn đổ về. Tuy nhiên, dù đang trong hoàn cảnh tốt thế nào bản mệnh vẫn không nên tiêu xài hoang phí, hãy để ra một phần tiền tiết kiệm đảm bảo an toàn cho tương lai của mình bạn nhé.

