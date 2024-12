Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/12/2024: Trần Phi Vũ mời Địch Lệ Nhiệt Ba ăn khuya nhưng bị từ chối, Vương Nhất Bác sẽ hợp tác với Châu Tinh Trì?

3. Bộ phim truyền hình “Em Là Niềm Vinh Dự Của Anh 2” đang thảo luận với dàn diễn viên chính là Hình Chiêu Lâm và Cổ Lực Na Trát.

4. Bộ phim mới “Chưởng Tâm” do Lưu Thi Thi đóng chính đang thu hút lượng đặt trước rất cao. Đây là một bộ phim cổ trang trinh thám, trong đó nhân vật Diệp Bình An do Lưu Thi Thi đảm nhận sẽ thực hiện một kế hoạch báo thù nhờ trí thông minh của mình.