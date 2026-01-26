Lợi ích bất ngờ từ quả bầu và những món ăn đơn giản ai cũng có thể tự nấu tại nhà

Dinh dưỡng 26/01/2026 05:30

Quả bầu không chỉ dễ chế biến, thanh mát mà còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, những món ăn từ quả bầu cực kỳ dễ chế biến và ngon, bổ, rẻ nên ai cũng có thể tự làm tại nhà.

Quả bầu xuất hiện trong nhiều món ngon và tạo nên vị ngọt thanh tự nhiên, bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho biết, tác dụng của quả bầu rất nhiều và đây là thực phẩm cực tốt cho sức khỏe.

Lợi ích bất ngờ từ quả bầu và những món ăn đơn giản ai cũng có thể tự nấu tại nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các báo cáo về giá trị dinh dưỡng trong quả bầu cho thấy, đây là loại quả có rất nhiều vitamin và chất khoáng cần thiết cho sức khỏe, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và có lợi cho tiêu hóa, đường ruột. Trong y học dân gian quả bầu là loại quả có vị ngọt, tính mát, lợi tiểu, giải độc và thanh nhiệt rất tốt.

Công dụng của quả bầu

Quả bầu có tác dụng dưỡng ẩm và làm mát

Quả bầu có chứa gần 92% nước, do đó bầu chính là thực phẩm cung cấp nước dồi dào cho cơ thể. Khi ăn bầu trong mùa hè giúp duy trì cân bằng nước của cơ thể, ngăn ngừa mất nước. Ngoài ra, bầu còn có đặc tính làm mát, giúp cơ thể được làm dịu khi nhiệt độ mùa hè tăng cao.

Ăn bầu giúp quản lý cân nặng

Đối với những người muốn giảm vài cân, quả bầu là lựa chọn hoàn hảo. Thực phẩm này chứa ít calo và nhiều chất xơ, thúc đẩy cảm giác no và giảm lượng calo tổng thể. Khi bạn bổ sung quả bầu trong bữa ăn sẽ giúp kiểm soát cơn đói và ngăn ngừa ăn quá nhiều, hỗ trợ nỗ lực giảm cân.

Lợi ích bất ngờ từ quả bầu và những món ăn đơn giản ai cũng có thể tự nấu tại nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa

Mùa hè, cơ thể dễ gặp phải các vấn đề như đầy hơi, axit và táo bón. Khi ăn bầu sẽ giải quyết được tình trạng này, bởi với hàm lượng chất xơ cao, loại quả này giúp tiêu hóa dễ dàng và đi tiêu đều đặn. Ngoài ra, bầu còn giúp loại bỏ độc tố khỏi đường tiêu hóa, đảm bảo hệ tiêu hóa khỏe mạnh và hiệu quả.

Quả bầu giúp điều hòa huyết áp

Quả bầu rất giàu kali và magie, những khoáng chất cần thiết để duy trì mức huyết áp khỏe mạnh. Kali giúp chống lại tác động tiêu cực của natri, từ đó ngăn ngừa huyết áp cao. Khi bạn ăn bầu thường xuyên sẽ giúp điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ tăng huyết áp và các vấn đề tim mạch liên quan.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Ngoài việc điều hòa huyết áp, quả bầu còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch theo nhiều cách. Hàm lượng vitamin và chất chống oxy hóa cao giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch. Sự hiện diện của chất xơ cũng giúp giảm mức cholesterol, góp phần tăng cường sức khỏe tim mạch tổng thể.

Lợi ích bất ngờ từ quả bầu và những món ăn đơn giản ai cũng có thể tự nấu tại nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Gợi ý một số công thức món ngon từ quả bầu

Trong nền ẩm thực Việt Nam nói riêng và nhiều nước châu Á nói chung, có rất nhiều món ngon được làm từ quả bầu. Dưới đây là một số gợi ý giúp bạn có bữa cơm thơm ngon hơn.

Bầu luộc: Bầu cắt miếng vừa ăn rồi luộc chín, chấm với nước mắm, nước tương,... là món ăn thanh mát được nhiều người yêu thích. Tuy chế biến đơn giản nhưng đây là món ăn giữ được rất nhiều tác dụng của quả bầu.

Canh bầu: Bạn có thể tận dụng quả bầu để nấu canh với thịt băm, tôm khô, xương heo, sườn,... đều cho món canh ngọt nước, thơm ngon và rất bổ dưỡng.

Lợi ích bất ngờ từ quả bầu và những món ăn đơn giản ai cũng có thể tự nấu tại nhà - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cá lóc hấp bầu: Cả cá lóc và quả bầu đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng và có nhiều lợi ích với sức khỏe. Dùng cá lóc làm sạch để vào ruột quả bầu đem hấp chín bạn sẽ có ngay món ăn ngon miệng, mùi thơm hấp dẫn và hương vị vô cùng đặc biệt.

Những lưu ý khi sử dụng quả bầu

Khi chế biến, nếu phát hiện quả bầu có vị đắng, cần bỏ ngay vì có thể chứa chất cucurbitacin gây ngộ độc, với biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Dù là loại quả lành tính, mỗi tuần cũng không nên ăn quá 3 bữa bầu, cần kết hợp đa dạng các loại rau củ để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng. Những người hay đầy hơi, lạnh bụng nên hạn chế ăn bầu để tránh làm tình trạng nặng hơn.

Sử dụng quả bầu đúng cách, hợp lý sẽ góp phần nâng cao sức khỏe và làm phong phú thêm bữa ăn gia đình Việt.

Từ khóa:   quả bầu dinh dưỡng lợi ích từ quả bầu

