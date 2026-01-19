Đạo diễn kiêm diễn viên Điền Khải Văn - người phát ngôn của Hội Nhà làm phim Hong Kong (Trung Quốc) - cho biết Lương Tiểu Long qua đời do bệnh suy tim.

Sự ra đi của Lương Tiểu Long để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong giới nghệ sĩ và người hâm mộ. Theo ST Headline, lễ tang của ông dự kiến được tổ chức riêng tư vào ngày 26/1 tại Thâm Quyến (Trung Quốc).

Thông tin này khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi chỉ một tuần trước đó, trên mạng xã hội của nam diễn viên vẫn xuất hiện nhiều video ghi lại cảnh ông biểu diễn võ thuật và giao lưu với người hâm mộ. Thậm chí, một ngày trước khi qua đời, ông còn đi ăn uống cùng bạn bè.

Trên trang cá nhân, Thành Long đăng ảnh chụp chung với Lương Tiểu Long và bày tỏ sự bàng hoàng khi hay tin đàn anh qua đời. Theo Thành Long, Lương Tiểu Long tinh thông nhiều môn võ thuật truyền thống, mỗi môn đều có lối đánh riêng biệt, xứng danh cao thủ kungfu thực thụ.

Thành Long viết: “Anh ấy vận dụng những gì học được cả đời vào điện ảnh, trở thành chỉ đạo hành động xuất sắc. Với tư cách diễn viên, anh xây dựng nhiều nhân vật kinh điển, được khán giả yêu mến và khiến đồng nghiệp thán phục. Lương huynh, tuyết rơi ở Bắc Kinh rồi, trời âm u, rất nhớ huynh”.

Châu Tinh Trì, người từng hợp tác với Lương Tiểu Long trong bộ phim Tuyệt đỉnh Kungfu, cũng đăng lại hình ảnh cũ để tưởng niệm và viết: “Mãi mãi tưởng nhớ ông - Lương Tiểu Long”.

Ông Lương Tiểu Long sinh năm 1948 ở Hong Kong, Trung Quốc, tên thật Lương Tài Sinh. Ông học võ từ năm 15 tuổi, sau đó làm diễn viên đóng thế cảnh nguy hiểm. Đầu thập niên 1980, ông nổi danh với vai Trần Chân ở hai phim truyền hình Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp và Trần Chân.

Trong mảng điện ảnh, tài tử lưu dấu ấn với vai Hỏa Vân tà thần trong Tuyệt đỉnh kungfu của Châu Tinh Trì. Ông còn từng đóng Nhất đại tông sư, Bất nhị thần thám, Thần quyền phi long, Hoàng Phi Hồng tứ đại đệ tử. Trong lần phỏng vấn tháng 10/2025, nghệ sĩ tiết lộ có công ty sản xuất chương trình giải trí, bận rộn vì nhiều dự án.

Ông là một trong diễn viên võ thuật được giới chuyên môn, khán giả đánh giá cao khả năng thực chiến, lối diễn. Thập niên 1970, tài tử thuộc nhóm Tứ Tiểu Long có sức ảnh hưởng trên màn ảnh Hong Kong, cùng Lý Tiểu Long, Thành Long và Địch Long.

Nghệ sĩ trải qua hai cuộc hôn nhân, vợ đầu tiên của ông là ca sĩ Lê Ái Liên, ly hôn đầu thập niên 1980, hai người có một con gái chung. Năm 1995, nghệ sĩ đi bước nữa với bà Tống Tương, kém ông 20 tuổi, vợ chồng có hai người con gồm một trai một gái.