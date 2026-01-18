Vì sao concert hoành tráng của Thái Y Lâm gây chấn động nhưng thua lỗ hàng trăm tỷ đồng?

18/01/2026

Mới đây, tour lưu diễn mới của Thái Y Lâm đang trở thành tâm điểm dư luận khi liên tiếp đối mặt với nhiều thông tin tiêu cực. Sau 3 đêm diễn Pleasure tại SVĐ Taipei Dome, nữ ca sĩ bị cho là chịu khoản thua lỗ vượt quá 70 triệu NDT (hơn 260 tỷ đồng).

Nữ ca sĩ Thái Y Lâm gây chấn động với concert PLEASURE được tổ chức hoành tráng, thu hút hàng trăm nghìn khán giả. Ê-kíp của Thái Y Lâm chia sẻ cô đã chi hơn 200 triệu NDT (khoảng 760 tỷ đồng) để dàn dựng concert PLEASURE. Tuy nhiên, theo nguồn tin, các buổi biểu diễn chỉ thu về 120 triệu NDT khiến nữ ca sĩ thua lỗ hơn 70 triệu NDT, tương đương khoảng 263 tỷ đồng.

 

Trước đó, concert PLEASURE gây chú ý với loạt đạo cụ khổng lồ, nổi bật là con mãng xà cơ khí dài 30 m, chú trâu vàng, heo vàng nặng vài tấn. Nữ ca sĩ đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo trong buổi biểu diễn, các động tác vũ đạo, thiết kế sân khấu được lấy cảm hứng từ kiệt tác hội họa The Garden of Earthly Delights, nổi bật là chủ đề "thất hình đại tội", nữ quyền, dục vọng...

Sự hoành tráng của buổi biểu diễn từng khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ, thán phục và thu hút hơn 120.000 khán giả đến sân vận động tại Taipei Arena (Đài Loan, Trung Quốc).

Vì sao concert hoành tráng của Thái Y Lâm gây chấn động nhưng thua lỗ hàng trăm tỷ đồng? - Ảnh 1Vì sao concert hoành tráng của Thái Y Lâm gây chấn động nhưng thua lỗ hàng trăm tỷ đồng? - Ảnh 2

Ngoài ra, vụ việc nhiều khán giả tố cáo concert PLEASURE của Thái Y Lâm mang yếu tố tâm linh, có nhiều động tác biểu diễn, đạo cụ mang ý nghĩa hút vận may và tài lộc cũng trở thành tiêu điểm trên mạng xã hội Weibo với hơn 55 triệu lượt xem.

Trong từ khóa "Concert của Thái Y Lâm bị báo cáo", nhiều khán giả bày tỏ sự sợ hãi khi buổi biểu diễn mang màu sắc kỳ quái, những nội dung có yếu tố tâm linh tôn giáo được thiết kế tinh vi. Vì vậy, có giả thuyết cho rằng Thái Y Lâm đang thực hiện một nghi lễ nào đó thông qua buổi biểu diễn của mình, thậm chí nhiều người tập hợp báo cáo lên các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, phía studio đại diện cho Thái Y Lâm đã phủ nhận giả thuyết trên và khẳng định đó là sự suy đoán ác ý của một số người.

Vì sao concert hoành tráng của Thái Y Lâm gây chấn động nhưng thua lỗ hàng trăm tỷ đồng? - Ảnh 3Vì sao concert hoành tráng của Thái Y Lâm gây chấn động nhưng thua lỗ hàng trăm tỷ đồng? - Ảnh 4Vì sao concert hoành tráng của Thái Y Lâm gây chấn động nhưng thua lỗ hàng trăm tỷ đồng? - Ảnh 5

Trước những cáo buộc này, đơn vị tổ chức lên tiếng phản bác, cho rằng đây là thông tin bịa đặt ác ý và cho biết đang tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết. Trong khi đó, nhiều khán giả đã lên tiếng bảo vệ Thái Y Lâm, đánh giá 3 đêm diễn có chất lượng cao, hát live hoàn toàn, kết hợp vũ đạo và sân khấu hoành tráng.

Bất chấp tranh cãi, kế hoạch lưu diễn tại Trung Quốc của Thái Y Lâm vẫn được triển khai với 14 thành phố đã lên lịch, bao gồm Thâm Quyến, Trùng Khánh và SVĐ Tổ Chim Bắc Kinh. Theo giới trong ngành, khi không còn phải tái đầu tư cho khâu sản xuất, các đêm diễn tiếp theo hoàn toàn có khả năng bù đắp khoản lỗ ban đầu và mang lại lợi nhuận.

 

Thái Y Lâm sinh năm 1980, gia nhập làng giải trí từ năm 1998 sau khi giành chiến thắng trong một cuộc thi ca hát do MTV Đài Loan tổ chức. Album đầu tay Jolin 1019 nhanh chóng giúp cô trở thành gương mặt nổi bật của nhạc Hoa ngữ và duy trì sức ảnh hưởng bền bỉ suốt hơn 2 thập kỷ.

