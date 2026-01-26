Huỳnh Hiểu Minh và AngelaBaby đi chơi cùng nhau nhân dịp sinh nhật con trai

Sao quốc tế 26/01/2026 16:08

Bất chấp những thay đổi trong cuộc sống cá nhân, cả Huỳnh Hiểu Minh và AngelaBaby đều vẫn là những nhân vật nổi bật trong ngành giải trí Trung Quốc.

Vào ngày 26/1, cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và AngelaBaby tái ngộ cùng con trai 9 tuổi biệt danh “Tiểu Bọt Biển” tại một công viên ở Thượng Hải để kỷ niệm sinh nhật của cậu bé. Các nhân chứng cho biết, mặc dù Huỳnh Hiểu Minh và AngelaBaby không tương tác nhiều trong suốt buổi đi chơi, nhưng họ vẫn giữ thái độ lịch sự và điềm tĩnh. Khi ra về, AngelaBaby được nhìn thấy nhắc con trai chào tạm biệt bố.

Huỳnh Hiểu Minh và AngelaBaby đi chơi cùng nhau nhân dịp sinh nhật con trai - Ảnh 1

Kể từ khi ly hôn vào năm 2022, AngelaBaby chủ yếu đảm nhận trách nhiệm chăm sóc bé “Tiểu Bọt Biển” cùng sự giúp đỡ, hỗ trợ của bố mẹ khi công việc bận rộn. Trong khi đó, Huỳnh Hiểu Minh thỉnh thoảng đưa con trai đến thăm ông bà nội. Cả hai diễn viên đều luôn giữ kín đời tư, tránh chỉ trích công khai lẫn nhau nhằm mang đến cho con một tuổi thơ khỏe mạnh và ổn định.

Nguồn tin thân cận với gia đình tiết lộ rằng Hoàng Hiểu Minh thường xuyên gọi điện cho con trai và cố gắng xây dựng mối quan hệ dựa trên tình bạn với cậu bé. Khi có vấn đề liên quan đến “Tiểu Bọt Biển”, nam diễn viên được cho là thường tham khảo ý kiến ​​con trai thay vì tự mình đưa ra quyết định.

Huỳnh Hiểu Minh và AngelaBaby đi chơi cùng nhau nhân dịp sinh nhật con trai - Ảnh 2

Tài tử và Angelababy kết hôn năm 2015, tổ chức hôn lễ xa hoa với kinh phí khoảng 200 triệu nhân dân tệ (31,5 triệu USD), bao gồm tiền Hiểu Minh mua biệt thự ở Thượng Hải tặng vợ, chi phí tiệc cưới, nhẫn kim cương, trang phục cưới của các thương hiệu xa xỉ quốc tế, giày đính 7.000 viên pha lê.

 

Từ năm 2019, cả hai cũng không còn xuất hiện công khai, không tương tác trên mạng xã hội như trước, họ công bố ly hôn năm 2022. Giai đoạn giải quyết thủ tục, hai diễn viên thống nhất không giành quyền nuôi con, không chỉ trích, nói xấu người kia. Hiểu Minh và Angelababy cố gắng bàn bạc, xử lý mâu thuẫn một cách ôn hòa nhằm không gây thêm tổn thương cho Tiểu Bọt Biển.

Huỳnh Hiểu Minh và AngelaBaby đi chơi cùng nhau nhân dịp sinh nhật con trai - Ảnh 3

Trên Mango TV, Angelababy từng nói ám ảnh vì hôn nhân đổ vỡ: "Khi bạn quen sống một mình, bạn sẽ sợ sự khởi đầu tình cảm với người khác, lúc đó lại trở thành chuyện của hai người. Như vậy, tôi sẽ e ngại liệu mình có lặp lại vòng quay trước đây, ban đầu vui vẻ, sau đó cãi vã, cuối cùng chia tay".

 

Còn Huỳnh Hiểu Minh công khai bạn gái - Diệp Kha - năm 2024, một số nguồn tin tiết lộ Diệp Kha sinh con với tài tử. Tháng 8/2025, Diệp Kha nói đã chia tay Huỳnh Hiểu Minh trong khi diễn viên giữ im lặng về mối quan hệ.

Tài tử và Angelababy đều thuộc nhóm sao hàng đầu Trung Quốc, Huỳnh Hiểu Minh nổi tiếng qua Thần điêu đại hiệp, Tân Bến Thượng Hải, Bên tóc mai không phải hải đường hồng. Angelababy không nổi bật mảng diễn xuất nhưng gây chú ý qua các show thực tế, lĩnh vực thời trang.

Sự nghiệp của Angelababy vẫn bấp bênh sau vụ đi xem Lisa Blackpink diễn hộp đêm

Sự nghiệp của Angelababy vẫn bấp bênh sau vụ đi xem Lisa Blackpink diễn hộp đêm

Thời gian gần đây, tình hình sự nghiệp của nữ diễn viên Angelababy, 36 tuổi, tiếp tục thu hút sự quan tâm và tranh luận của dư luận.

Huỳnh Hiểu Minh và AngelaBaby đi chơi cùng nhau nhân dịp sinh nhật con trai

