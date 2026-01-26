CSGT dùng ô tô đặc chủng đưa sản phụ tới bệnh viện cấp cứu kịp thời

Đời sống 26/01/2026 13:18

Khoảng 7h cùng ngày, tại Km259 tuyến cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn – QL45, tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) phát hiện một ô tô con dừng khẩn cấp xin hỗ trợ.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 26/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, khoảng 7h cùng ngày, trong quá trình làm nhiệm vụ tại km259 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45, Tổ công tác thuộc Đội 3 Cục CSGT phát hiện một chiếc ô tô con dừng lại bên đường để nhờ hỗ trợ.

Tài xế ô tô con nêu trên trình bày đang đưa vợ đi Hà Nội để sinh con, tuy nhiên trên đường đi, sản phụ bất ngờ đau bụng dữ dội, có dấu hiệu chuyển dạ, có nguy cơ sinh con ngay trên đường, đe dọa đến an toàn tính mạng của cả mẹ và con.

CSGT dùng ô tô đặc chủng đưa sản phụ tới bệnh viện cấp cứu kịp thời - Ảnh 1
Nhờ được CSGT hỗ trợ đưa đến bệnh viện kịp thời, sức khỏe của hai mẹ con đã ổn định - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, trước tình huống khẩn cấp, tổ công tác đã báo cáo và xin ý kiến chỉ huy đơn vị. Sau khi được đồng ý, tổ công tác đã sử dụng ô tô đặc chủng và đưa sản phụ đến Bệnh viện đa khoa Hà Nam để cấp cứu.

Cục CSGT cho biết, nhờ được hỗ trợ kịp thời, sản phụ đã được đưa đến bệnh viện an toàn, sức khỏe của cả mẹ và con đã ổn định. Được biết, sản phụ trong vụ việc là chị H.T.D. (SN 1986, quê Thanh Hóa). 

Một đoạn chân người có vết sẹo dài đang phân hủy nặng trôi dạt vào bờ biển phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà.

