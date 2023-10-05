Bắt gặp khoảnh khắc gia đình Triệu Hựu Đình và Cao Viên Viên 'bám nhau' trên phố đầy ngọt ngào

Sao quốc tế 05/10/2023 10:45

Mới đây, mạng xã hội phát sốt khi bắt gặp khoảnh khắc gia đình Triệu Hựu Đình và Cao Viên Viên 'bám nhau' trên phố đầy ngọt ngào.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc cặp vợ chồng Triệu Hựu Đình và Cao Viên Viên cùng nhau đi đón con tan học. Theo đó, Triệu Hựu Đình dùng 2 tay ôm tay vợ như đang làm nũng. Con gái của cả 2 vừa thấy bố liền sà vào người bố, còn mẹ một mình đi một đường.

Bắt gặp khoảnh khắc gia đình Triệu Hựu Đình và Cao Viên Viên 'bám nhau' trên phố đầy ngọt ngào - Ảnh 1

Nhiều khán giả vô cùng ngưỡng mộ khoảnh khắc giản dị đời thường nhưng không kém phần ngọt ngào của gia đình Triệu Hựu Đình và Cao Viên Viên. Thậm chí, nhiều khán giả còn trêu đùa rằng bí quyết hạnh phúc của gia đình Triệu Hựu Đình - Cao Viên Viên là cứ theo châm ngôn “Con bám bố, chồng bám vợ”.

Vốn là những người kín tiếng đời tư, hiếm khi xuất hiện công khai hoặc trả lời phỏng vấn về chuyện gia đình. Chính vì thế, những hình ảnh gia đình Triệu Hựu Đình - Cao Viên Viên luôn thu hút chú ý của nhiều khán giả. Nhiều khán giả cho biết thích sự đơn giản, bình dị, hạnh phúc ngọt ngào của họ.

Bắt gặp khoảnh khắc gia đình Triệu Hựu Đình và Cao Viên Viên 'bám nhau' trên phố đầy ngọt ngào - Ảnh 2

Trước đó, Triệu Hựu Đình - Cao Viên Viên bị bắt gặp khoảnh khắc dành cho nhau nụ hôn môi lãng mạn khiến khán giả thích thú. Kết hôn được 7 năm, hai nghệ sĩ vẫn giữ tình cảm ngọt ngào như ngày đầu.

Cao Viên Viên và Triệu Hựu Đình bén duyên khi đóng phim Tìm Kiếm của đạo diễn Trần Khải Ca vào năm 2011). Giai đoạn cặp đôi quen nhau cũng đã nhận vô số lời phản đối của khán giả vì cả hai có sự chênh lệch quá lớn về địa vị, tuổi tác.

Bắt gặp khoảnh khắc gia đình Triệu Hựu Đình và Cao Viên Viên 'bám nhau' trên phố đầy ngọt ngào - Ảnh 3

Vượt qua mọi điềm tiếu, cặp đôi quyết định kết hôn vào năm 2014. Đến năm 2019, cặp đôi này chào đón nàng công chúa đầu lòng trong niềm vui vỡ òa. Triệu Hựu Đình từng thổ lộ, khi gặp Viên Viên, anh cảm nhận được ‘đã gặp đúng người’ nên rất muốn sớm kết hôn.

Bắt gặp khoảnh khắc gia đình Triệu Hựu Đình và Cao Viên Viên 'bám nhau' trên phố đầy ngọt ngào - Ảnh 4

Trong suốt những năm bên nhau, mỗi lần xuất hiện, cả hai đều dành tặng cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, khiến không ít người ghen tỵ qua từng cái ôm bịn rịn, cõng nhau ra khỏi bãi đỗ xe.

Bắt gặp khoảnh khắc gia đình Triệu Hựu Đình và Cao Viên Viên 'bám nhau' trên phố đầy ngọt ngào - Ảnh 5

Thậm chí, dù ông xã liên tục hợp tác với những nữ diễn viên xinh đẹp hàng đầu nhưng hiếm khi dân tình thấy Cao Viên Viên nổi hứng ghen tuông. Không chỉ do việc cô hoàn toàn tin tưởng ở chồng mà còn bởi Triệu Hựu Đình luôn có cách trấn an vợ với câu nói thuộc hàng kinh điển: "Đối với tôi mà nói, những bạn diễn nữ từ trước đến nay, trừ bà xã ra thì về cơ bản đều là đàn ông. Dương Mịch cũng vậy".

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