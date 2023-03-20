Vợ chồng Triệu Hựu Đình 'trốn con' đi xem phim để giữ lửa hôn nhân

Sao quốc tế 20/03/2023 09:56

Cặp đôi Triệu Hựu Đình và Cao Viên Viên mới đây đã bị bắt gặp xuất hiện tại một rạp chiếu phim ở Đài Bắc.

Trang Sina đưa tin, hôm 17/3 vừa qua, Triệu Hựu ĐìnhCao Viên Viên đã đến một rạp chiếu phim tại Đài Bắc và mua vé xem phim The Seventh Day. Cặp đôi diện trang phục kín đáo cùng với việc đeo khẩu trang, đội nón để tránh gây chú ý. Tuy nhiên, cả hai vẫn không thể giấu được những cử chỉ tình cảm của mình.

Vợ chồng Triệu Hựu Đình 'trốn con' đi xem phim để giữ lửa hôn nhân - Ảnh 1Vợ chồng Triệu Hựu Đình 'trốn con' đi xem phim để giữ lửa hôn nhân - Ảnh 2

Được biết, Triệu Hựu Đình và Cao Viên Viên thường xuyên "trốn con" ra ngoài hẹn hò để giữ lửa hôn nhân của mình. Lần gần nhất mà truyền thông bắt gặp hai người đi riêng cùng nhau là vào tháng 9 năm ngoái ở Thanh Đảo, chuyến đi kết hợp công việc và nghỉ dưỡng.

Từ đầu năm 2023 đến nay, vợ chồng Triệu Hựu Đình đã đưa con về Đài Loan sống cùng bố mẹ chồng. Giới truyền thông nhiều lần chụp được gia đình 3 người cùng nhau đi dạo, vợ chồng Cao Viên Viên còn ôm hôn nhau trên phố rất tình cảm.

Vợ chồng Triệu Hựu Đình 'trốn con' đi xem phim để giữ lửa hôn nhân - Ảnh 3

Triệu Hựu Đình và Cao Viên Viên yêu nhau sau khi cùng tham gia dự án Tìm Kiếm (2011) và chính thức về chung một nhà vào năm 2014. Triệu Hựu Đình từng tiết lộ, khi gặp được Cao Viên Viên, anh cảm thấy đã gặp đúng người nên muốn nhanh chóng xây dựng tổ ấm cùng cô.

Sau thời gian nghỉ ngơi sinh con, Cao Viên Viên đã chính thức quay trở lại hoạt động vào năm 2021, nhưng chỉ nhận ít hợp đồng do vẫn muốn dành thời gian chăm con. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023 đến nay, cô đã năng nổ hơn khi nhận tới 3 quảng cáo.

Vợ chồng Triệu Hựu Đình 'trốn con' đi xem phim để giữ lửa hôn nhân - Ảnh 4

Về phía Triệu Hựu Đình, đã lâu anh không nhận bất kỳ dự án nào vì anh chỉ muốn nhận phim mà kịch bản phải thật hấp dẫn mình. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng anh muốn lùi về phía sau chăm sóc gia đình để nhường lại cơ hội phát triển sự nghiệp cho bà xã của mình.

Trước đây, Triệu Hựu Đình từng chia sẻ về chuyện trở thành một người đàn ông của gia đình. Khi được hỏi có lo lắng về việc nhà cửa vắng bóng vợ hay không, anh nói: "Tôi cũng là fan của Viên Viên, vẫn luôn cổ vũ Viên Viên quay lại. Hiện, con đã cứng cáp, ổn định, cần quay phim thì quay phim".

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