Triệu Hựu Đình và Lưu Hạo Tồn sẽ trở thành 'bản remake' của Lee Sun Gyun và IU trong Ông Chú Của Tôi?

Sao quốc tế 23/02/2023 19:04

Mới đây, mạng xã hội xứ Hàn lan truyền thông tin bộ phim My Mister (Ông Chú Của Tôi) từng do IU và Lee Sun Gyun đóng chính nổi đình đám vào năm 2018 sẽ được Trung Quốc mua bản quyền làm lại. Theo đó hai vai diễn nam nữ chính được cho là đang thảo luận cùng Triệu Hựu Đình và Lưu Hạo Tồn.

Mới đây, mạng xã hội xứ Hàn lan truyền thông tin bộ phim My Mister (Ông Chú Của Tôi) từng do IU và Lee Sun Gyun đóng chính nổi đình đám vào năm 2018 sẽ được Trung Quốc mua bản quyền làm lại. Theo đó hai vai diễn nam nữ chính được cho là đang thảo luận cùng Triệu Hựu ĐìnhLưu Hạo Tồn.

Triệu Hựu Đình và Lưu Hạo Tồn sẽ trở thành 'bản remake' của Lee Sun Gyun và IU trong Ông Chú Của Tôi? - Ảnh 1

Bộ phim truyền hình Ông Chú Của Tôi của đài tvN được lên sóng lần đầu tiên vào năm 2018 với sự tham gia của các diễn viên Lee Sun Gyun, IU, Go Doo Shim, Park Ho San, Song Sae Byuk, Jang Ki Yong và Kwon Na Ra... Bộ phim đã ghi nhận tỷ suất người xem toàn quốc cao nhất thời điểm lên sóng.

Triệu Hựu Đình và Lưu Hạo Tồn sẽ trở thành 'bản remake' của Lee Sun Gyun và IU trong Ông Chú Của Tôi? - Ảnh 2

Phim là cuộc hành trình lấy lại niềm tin cuộc sống của Lee Ji An (IU) sau khi gặp gỡ ba anh em nhà Park, trong đó có Park Dong Hoon (Lee Sun Kyun) - một kiến trúc sư nhiệt huyết và luôn đặt an toàn lên hàng đầu. Tất cả họ đến bên nhau, cùng nhau chữa lành những "vết thương" và tìm kiếm hơi ấm của hạnh phúc giữa thành phố đông đúc và lạnh lẽo. Quý Ông Của Tôi xoáy sâu vào những sự thật "bình thường đến khác thường" về cuộc sống và con người ở đô thị lớn. Phía sau sự hào nhoáng của đèn đường, những toà nhà chọc trời là không ít những tấm lưng đang gồng mình để sinh tồn với chi phí đắt đỏ mỗi ngày.

Triệu Hựu Đình và Lưu Hạo Tồn sẽ trở thành 'bản remake' của Lee Sun Gyun và IU trong Ông Chú Của Tôi? - Ảnh 3

Trước đó, thông tin về bản remake Ông Chú Của Tôi lần đầu tiên được đăng trên Weibo là từ tháng tháng 11 năm ngóai. Vào thời điểm đó, Thẩm Nguyệt được cho là đã được đề nghị đóng vai chính nhưng cô đã phủ nhận tin tức. Dạo gần đây, cũng có thông tin Trần Kiến Bân và Thẩm Nguyệt được nhắm tới đóng chính cho dự án này.

Triệu Hựu Đình và Lưu Hạo Tồn sẽ trở thành 'bản remake' của Lee Sun Gyun và IU trong Ông Chú Của Tôi? - Ảnh 4

Trước thông tin Triệu Hựu Đình và Lưu Hạo Tồn đóng chính cho bản remake Ông Chú Của Tôi đã gây nhiều bàn tán của khán giả. Theo họ, nếu Triệu Hựu Đình có diễn xuất được công nhận thì Lưu Hạo Tồn lại gây lo lắng. Cô nàng cũng không được lòng khán giả Trung khi vướng phải vô số ồn ào đời tư. Dù vậy, thông tin Triệu Hựu Đình và Lưu Hạo Tồn đóng chính trong Ông Chú Của Tôi vẫn chưa được xác nhận của đoàn phim và các diễn viên.

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