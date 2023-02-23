Thành Long trở lại với bom tấn Thần Thoại 2 cùng với 2 người đẹp xứ Tân Cương

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thần Thoại 2 đã âm thầm khai máy tại Tân Cương (Trung Quốc). Bộ phim có sự góp mặt của Thành Long , Na Trát, Bành Tiểu Nhiễm , Trương Nghệ Hưng, Lý Thần, Lý Trị Đình...

Theo đó, hôm 21/2, ekip phim quay ngoại cảnh ở một khu trượt tuyết. Nội dung và các nhân vật chưa được tiết lộ song theo một số blogger thì mỹ nhân Cổ Lực Na Trát vào vai công chúa Tây vực. Vào ngày 22/2, mỹ nhân Tân Cương ghi hình cảnh quay đầu tiên. Cô thực hiện phân đoạn cưỡi ngựa trên băng. Nhiều khán giả nhận xét ngoại hình người đẹp phù hợp nhân vật.

Được biết, đoàn phim chưa công bố chi tiết vai của từng diễn viên trong phần 2. Tuy nhiên, có thông tin ở phần này, Thành Long sẽ góp mặt với một vai trờ mới. Trên thực tế, xét về độ chênh lệch tuổi tác, nam diễn viên khó có thể vào vai tình nhân với 2 người đẹp 9x là Bành Tiểu Nhiễm và Cổ Lực Na Trát.

Thần Thoại ra mắt phần đầu tiên vào năm 2003 do Thành Long và những người đẹp nôi tiếng Châu Á là Kim Hee Sun, Mallika Sherawat đóng chính. Tác phẩm từng gây sốt phòng vé, ca khúc chủ đề Endless Love do Thành Long và Kim Hee Sun thể hiện cũng phổ biến tại nhiều quốc gia.

Nội dung phim lể về chuyện tình xuyên thời gian hàng nghìn năm. Trong quá khứ, tướng quân Mông Nghị (Thành Long) hộ tống công chúa Ngọc Tú (Kim Hee Sun) sang nước Tần để làm phi tần của hoàng đế. Suốt hành trình, chàng dằn vặt giữa nghĩa vụ và tình yêu với công chúa. Mông Nghị bị rơi vào bẫy của kẻ thù, chia cắt công chúa. Hai nghìn năm sau, nhà khảo cổ Jack (Thành Long) khai quật lăng tẩm thời nhà Tần, vô tình trở về quá khứ, gặp lại nàng.