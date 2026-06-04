Lưu Diệc Phi giảm 30% cát-xê để nhận dự án từng thuộc Lưu Thi Thi?

Sự việc bắt đầu sau khi Lưu Thi Thi xuất hiện tại sự kiện của Vogue China. Nữ diễn viên bị một bộ phận cư dân mạng nhận xét là có dấu hiệu mệt mỏi, gương mặt kém tươi tắn, thậm chí bị cho là “già hơn tuổi”. Ngay lập tức, hình ảnh của cô được đặt lên bàn cân so sánh với Lưu Diệc Phi – người từng đảm nhiệm vị trí kết màn tại sự kiện kỷ niệm 20 năm của Vogue và nhận nhiều lời khen về thần thái.

Những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước tin đồn liên quan đến hai minh tinh thuộc thế hệ 1985 là Lưu Thi Thi và Lưu Diệc Phi. Cả hai vốn nổi tiếng với hình ảnh kín tiếng, ít scandal, nhưng lại bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận xoay quanh một hợp đồng quảng cáo xa xỉ.

Từ những so sánh này, tin đồn Lưu Thi Thi mất hợp đồng đại diện cho một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp bắt đầu lan truyền. Không lâu sau đó, xuất hiện thông tin cho rằng Lưu Diệc Phi đã tiếp nhận hợp đồng cũ của Lưu Thi Thi với mức thù lao thấp hơn khoảng 30%. Dù chưa được kiểm chứng, chủ đề nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên Weibo và kéo theo nhiều tranh cãi giữa người hâm mộ hai bên.

Theo truyền thông Trung Quốc, Lưu Thi Thi từng là đại sứ toàn cầu của Bobbi Brown từ tháng 6/2024. Hợp đồng của cô được cho là kết thúc vào cuối tháng 5/2026 và thương hiệu không gia hạn thêm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc Lưu Diệc Phi “giảm giá để tranh hợp đồng” là thiếu cơ sở.

Trên thực tế, Lưu Diệc Phi từ lâu đã giữ vị thế vững chắc trong mảng quảng cáo và thời trang cao cấp. Cô đang sở hữu loạt hợp đồng lớn như Louis Vuitton, Bvlgari, Shiseido, Tissot hay Jo Malone London, đồng thời được xem là gương mặt đại diện có sức ảnh hưởng hàng đầu tại thị trường châu Á.

Một số chuyên gia trong ngành cũng nhận định các nghệ sĩ hạng A thường có mức định giá ổn định, khó có chuyện giảm thù lao sâu để cạnh tranh tài nguyên. CEO Dreame Technology từng cho biết Lưu Diệc Phi nằm trong nhóm nghệ sĩ có phí quảng cáo cao nhất Trung Quốc, và giá trị của cô đến từ sức ảnh hưởng thương mại hơn là cạnh tranh giá.

Ngoài ra, nguồn tin trong ngành tiết lộ Lưu Diệc Phi và Bobbi Brown đã hoàn tất hợp tác từ tháng 4/2026, trong khi hợp đồng của Lưu Thi Thi kết thúc muộn hơn. Việc thương hiệu chuẩn bị người đại diện mới từ sớm được cho là quy trình phổ biến trong lĩnh vực quảng cáo xa xỉ.

Hiện tại, cả hai phía vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về tin đồn, trong khi tranh luận trên mạng xã hội tiếp tục chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.