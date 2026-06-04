Lưu Diệc Phi giảm 30% cát-xê để nhận dự án từng thuộc Lưu Thi Thi?

Sao quốc tế 04/06/2026 16:24

Theo truyền thông Trung Quốc, gần đây, cộng đồng fan của hai diễn viên Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi xảy ra tranh cãi lớn.

Những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước tin đồn liên quan đến hai minh tinh thuộc thế hệ 1985 là Lưu Thi Thi và Lưu Diệc Phi. Cả hai vốn nổi tiếng với hình ảnh kín tiếng, ít scandal, nhưng lại bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận xoay quanh một hợp đồng quảng cáo xa xỉ.

Sự việc bắt đầu sau khi Lưu Thi Thi xuất hiện tại sự kiện của Vogue China. Nữ diễn viên bị một bộ phận cư dân mạng nhận xét là có dấu hiệu mệt mỏi, gương mặt kém tươi tắn, thậm chí bị cho là “già hơn tuổi”. Ngay lập tức, hình ảnh của cô được đặt lên bàn cân so sánh với Lưu Diệc Phi – người từng đảm nhiệm vị trí kết màn tại sự kiện kỷ niệm 20 năm của Vogue và nhận nhiều lời khen về thần thái.

Từ những so sánh này, tin đồn Lưu Thi Thi mất hợp đồng đại diện cho một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp bắt đầu lan truyền. Không lâu sau đó, xuất hiện thông tin cho rằng Lưu Diệc Phi đã tiếp nhận hợp đồng cũ của Lưu Thi Thi với mức thù lao thấp hơn khoảng 30%. Dù chưa được kiểm chứng, chủ đề nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên Weibo và kéo theo nhiều tranh cãi giữa người hâm mộ hai bên.

Lưu Diệc Phi giảm 30% cát-xê để nhận dự án từng thuộc Lưu Thi Thi? - Ảnh 1

Theo truyền thông Trung Quốc, Lưu Thi Thi từng là đại sứ toàn cầu của Bobbi Brown từ tháng 6/2024. Hợp đồng của cô được cho là kết thúc vào cuối tháng 5/2026 và thương hiệu không gia hạn thêm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc Lưu Diệc Phi “giảm giá để tranh hợp đồng” là thiếu cơ sở.

Trên thực tế, Lưu Diệc Phi từ lâu đã giữ vị thế vững chắc trong mảng quảng cáo và thời trang cao cấp. Cô đang sở hữu loạt hợp đồng lớn như Louis Vuitton, Bvlgari, Shiseido, Tissot hay Jo Malone London, đồng thời được xem là gương mặt đại diện có sức ảnh hưởng hàng đầu tại thị trường châu Á.

Một số chuyên gia trong ngành cũng nhận định các nghệ sĩ hạng A thường có mức định giá ổn định, khó có chuyện giảm thù lao sâu để cạnh tranh tài nguyên. CEO Dreame Technology từng cho biết Lưu Diệc Phi nằm trong nhóm nghệ sĩ có phí quảng cáo cao nhất Trung Quốc, và giá trị của cô đến từ sức ảnh hưởng thương mại hơn là cạnh tranh giá.

Lưu Diệc Phi giảm 30% cát-xê để nhận dự án từng thuộc Lưu Thi Thi? - Ảnh 2

Ngoài ra, nguồn tin trong ngành tiết lộ Lưu Diệc Phi và Bobbi Brown đã hoàn tất hợp tác từ tháng 4/2026, trong khi hợp đồng của Lưu Thi Thi kết thúc muộn hơn. Việc thương hiệu chuẩn bị người đại diện mới từ sớm được cho là quy trình phổ biến trong lĩnh vực quảng cáo xa xỉ.

Hiện tại, cả hai phía vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về tin đồn, trong khi tranh luận trên mạng xã hội tiếp tục chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Lý do Lưu Diệc Phi không nhận vai nữ chính trong phim 'Sắc giới'

Lý do Lưu Diệc Phi không nhận vai nữ chính trong phim 'Sắc giới'

"Sắc giới" là bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Lý An, từng giành giải Sư tử Vàng tại Liên hoan phim Venice 2007. Trước khi chọn Thang Duy, Lý An từng cân nhắc Lưu Diệc Phi cho vai nữ chính Vương Giai Chi và nhiều lần gặp gỡ để trao đổi về nhân vật.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lý do Lưu Diệc Phi không nhận vai nữ chính trong phim 'Sắc giới'

Lý do Lưu Diệc Phi không nhận vai nữ chính trong phim 'Sắc giới'

Lưu Diệc Phi đã hơn 900 ngày chưa đóng phim mới, khiến khán giả sốt ruột

Lưu Diệc Phi đã hơn 900 ngày chưa đóng phim mới, khiến khán giả sốt ruột

Lưu Diệc Phi khoe khí chất sang trọng trong bộ ảnh mới ở tuổi U40

Lưu Diệc Phi khoe khí chất sang trọng trong bộ ảnh mới ở tuổi U40

Sắc vóc 'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi trong 2 bộ váy của nhà thiết kế Việt

Sắc vóc 'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi trong 2 bộ váy của nhà thiết kế Việt

Vẻ đẹp và khí chất của Lưu Diệc Phi năm 16 tuổi bất ngờ 'gây sốt'

Vẻ đẹp và khí chất của Lưu Diệc Phi năm 16 tuổi bất ngờ 'gây sốt'

Sau chia tay với Song Seung Hun, Lưu Diệc Phi vẫn độc thân suốt 8 năm qua

Sau chia tay với Song Seung Hun, Lưu Diệc Phi vẫn độc thân suốt 8 năm qua

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Vẻ đẹp tuổi 46 của Cao Viên Viên khiến nhiều người ngưỡng mộ

Vẻ đẹp tuổi 46 của Cao Viên Viên khiến nhiều người ngưỡng mộ

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Thấy bảng tên bác sĩ đỡ đẻ, tôi rụng rời muốn nhảy khỏi bàn đẻ bỏ trốn nhưng đã không thể cứu vãn

Thấy bảng tên bác sĩ đỡ đẻ, tôi rụng rời muốn nhảy khỏi bàn đẻ bỏ trốn nhưng đã không thể cứu vãn

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hoan hỷ tay phải ôm thỏi vàng, tay trái ôm thỏi bạc, đổi đời xe sang nhà đẹp

Đúng ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hoan hỷ tay phải ôm thỏi vàng, tay trái ôm thỏi bạc, đổi đời xe sang nhà đẹp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 8h sáng ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 8h sáng ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Hoảng hồn nhìn hóa đơn cuối tháng, vợ bàng hoàng khi biết lý do vì sao chồng bỗng tắm cả tiếng mới ra

Hoảng hồn nhìn hóa đơn cuối tháng, vợ bàng hoàng khi biết lý do vì sao chồng bỗng tắm cả tiếng mới ra

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Lý Nhược Đồng thẳng thắn đáp trả quan điểm 'đóng phim ngắn là hạ thấp đẳng cấp'

Lý Nhược Đồng thẳng thắn đáp trả quan điểm 'đóng phim ngắn là hạ thấp đẳng cấp'

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Tham vàng bỏ ngãi, sau 3 năm gặp lại cô gái mà tôi đã từng làm tổn thương quá nặng nề

Tham vàng bỏ ngãi, sau 3 năm gặp lại cô gái mà tôi đã từng làm tổn thương quá nặng nề

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Thông tin MỚI vụ người đàn ông xịt nước vào thợ xây nhà sát vách

Thông tin MỚI vụ người đàn ông xịt nước vào thợ xây nhà sát vách

Đời sống 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thuốc tiêm ung thư khiến khối u biến mất sau vài tuần có giá bao nhiêu?

Thuốc tiêm ung thư khiến khối u biến mất sau vài tuần có giá bao nhiêu?

Tử vi thứ Sáu 5/6/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Sáu 5/6/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 4/6/2026: Tiếp tục đi xuống, chênh lệch mua vào và bán ra 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/6/2026: Tiếp tục đi xuống, chênh lệch mua vào và bán ra 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vẻ đẹp tuổi 46 của Cao Viên Viên khiến nhiều người ngưỡng mộ

Vẻ đẹp tuổi 46 của Cao Viên Viên khiến nhiều người ngưỡng mộ

Lý Nhược Đồng thẳng thắn đáp trả quan điểm 'đóng phim ngắn là hạ thấp đẳng cấp'

Lý Nhược Đồng thẳng thắn đáp trả quan điểm 'đóng phim ngắn là hạ thấp đẳng cấp'

'Vua phim hài' Châu Tinh Trì gây chú ý khi thử sức với thị trường phim ngắn

'Vua phim hài' Châu Tinh Trì gây chú ý khi thử sức với thị trường phim ngắn

Cảnh hôn của Dương Tử và Hàn Đông Quân gây chú ý, 'Gia nghiệp' tăng sức hút ở chặng cuối

Cảnh hôn của Dương Tử và Hàn Đông Quân gây chú ý, 'Gia nghiệp' tăng sức hút ở chặng cuối

Không được đề cử, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chiếm sóng thảo luận về Bạch Ngọc Lan

Không được đề cử, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chiếm sóng thảo luận về Bạch Ngọc Lan

Diễn viên gạo cội của 'Tam Quốc Diễn Nghĩa' Ngụy Tông Vạn qua đời

Diễn viên gạo cội của 'Tam Quốc Diễn Nghĩa' Ngụy Tông Vạn qua đời