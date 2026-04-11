Vẻ đẹp và khí chất của Lưu Diệc Phi năm 16 tuổi bất ngờ 'gây sốt'

Sao quốc tế 11/04/2026 15:14

Đoạn phim có Lưu Diệc Phi lan truyền trên mạng xuất phát từ bộ phim truyền hình “Câu chuyện về một gia đình quý tộc”, trong đó Lưu Diệc Phi thủ vai Bạch Tú Trư, một tiểu thư giàu có và thanh lịch, nổi tiếng với lòng kiêu hãnh và phong thái tao nhã.

Gần đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền trở lại đoạn video ghi lại hình ảnh của Lưu Diệc Phi khi tham gia một chương trình tạp kỹ lúc mới 16 tuổi.

Trong video, nữ diễn viên của phim "Câu chuyện Hoa Hồng" gây ấn tượng với mái tóc đen dài tự nhiên cùng gương mặt gần như hoàn hảo.

Mỗi khi nở nụ cười, các đường nét trên khuôn mặt cô như bừng sáng, toát lên vẻ trong trẻo nhưng vẫn phảng phất nét kiêu sa, đài các. Ngay từ tuổi 16, cô đã sở hữu nhan sắc nổi bật cùng khí chất hiếm có.

Vẻ đẹp và khí chất của Lưu Diệc Phi năm 16 tuổi bất ngờ 'gây sốt' - Ảnh 1Vẻ đẹp và khí chất của Lưu Diệc Phi năm 16 tuổi bất ngờ 'gây sốt' - Ảnh 2

Sự nổi tiếng trở lại của đoạn video này, hơn hai thập kỷ sau, cho thấy sức hút lâu dài của cô. Trong một ngành công nghiệp giải trí luôn thay đổi, khả năng một màn trình diễn cũ tạo ra những cuộc thảo luận rộng rãi chứng tỏ sức hút ngôi sao bền bỉ của cô.

Từ một cô gái 14 tuổi vào vai một tiểu thư kiêu hãnh đến việc trở thành một trong những mỹ nhân biểu tượng nhất của làng giải trí Trung Quốc, hành trình của Lưu Diệc Phi phản ánh một phẩm chất hiếm có, một nữ diễn viên dường như được định sẵn cho các vai chính ngay từ những ngày đầu sự nghiệp.

Trên thực tế, danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” của Lưu Diệc Phi không gắn với riêng một vai diễn, mà là sự ghi nhận kéo dài qua nhiều năm hoạt động.

Khi tham gia các dự án cổ trang, nữ diễn viên gần như trở thành hình mẫu về nhan sắc, mỗi lần xuất hiện đều nổi bật giữa dàn mỹ nhân.

Vẻ đẹp và khí chất của Lưu Diệc Phi năm 16 tuổi bất ngờ 'gây sốt' - Ảnh 3

Lưu Diệc Phi lớn lên trong một gia đình có nhiều người sở hữu ngoại hình nổi bật. Cô từng gây chú ý khi chia sẻ rằng bản thân lại là người “kém sắc nhất nhà”.

Mẹ của cô - Lưu Hiểu Lợi - sinh năm 1959, từng là nghệ sĩ múa và được truyền thông Trung Quốc đánh giá cao về nhan sắc cùng khí chất. Bà kết hôn với An Thiếu Khang và sinh Lưu Diệc Phi vào năm 1987.

Cha của nữ diễn viên từng là giảng viên tiếng Pháp tại Đại học Vũ Hán, sau đó làm việc tại lãnh sự quán Trung Quốc ở Pháp. Hai người ly hôn vào năm 1997.

Ngoài ra, dì của Lưu Diệc Phi - Văn Quỳnh - cũng là một diễn viên sở hữu vẻ đẹp cổ điển, thanh tú. Bà hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh từ thập niên 1980 và hiện ít xuất hiện trong làng giải trí, chủ yếu tham gia các vở diễn sân khấu khi có lời mời.

Sau chia tay với Song Seung Hun, Lưu Diệc Phi vẫn độc thân suốt 8 năm qua

Sau chia tay với Song Seung Hun, Lưu Diệc Phi vẫn độc thân suốt 8 năm qua

Gần đây, tay săn ảnh (paparazzi) nổi tiếng của giới giải trí Hoa ngữ Lưu Đại Chùy tiết lộ trong livestream rằng: Lưu Diệc Phi kể từ khi chia tay Song Seung Hun vào năm 2018, suốt 8 năm qua vẫn giữ tình trạng độc thân, chưa từng có mối quan hệ tình cảm mới.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Sau chia tay với Song Seung Hun, Lưu Diệc Phi vẫn độc thân suốt 8 năm qua

Sau chia tay với Song Seung Hun, Lưu Diệc Phi vẫn độc thân suốt 8 năm qua

Lưu Diệc Phi không giấu giếm chuyện lộ tóc bạc ở tuổi 39

Lưu Diệc Phi không giấu giếm chuyện lộ tóc bạc ở tuổi 39

Lưu Diệc Phi gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đời thường bên chú chó cưng

Lưu Diệc Phi gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đời thường bên chú chó cưng

Bất ngờ trước diện mạo của Lưu Diệc Phi từ thời thơ ấu

Bất ngờ trước diện mạo của Lưu Diệc Phi từ thời thơ ấu

Lưu Diệc Phi thể hiện đẳng cấp khi mở rộng danh sách hợp đồng đại sứ cao cấp

Lưu Diệc Phi thể hiện đẳng cấp khi mở rộng danh sách hợp đồng đại sứ cao cấp

Lưu Diệc Phi suýt mất vai Tiểu Long Nữ vì Lưu Hiểu Khánh vì lý do này

Lưu Diệc Phi suýt mất vai Tiểu Long Nữ vì Lưu Hiểu Khánh vì lý do này

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 6 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 7 giờ 4 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 7 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 49 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 8 giờ 4 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 8 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?