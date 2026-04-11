Vẻ đẹp và khí chất của Lưu Diệc Phi năm 16 tuổi bất ngờ 'gây sốt'

Trong video, nữ diễn viên của phim "Câu chuyện Hoa Hồng" gây ấn tượng với mái tóc đen dài tự nhiên cùng gương mặt gần như hoàn hảo.

Gần đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền trở lại đoạn video ghi lại hình ảnh của Lưu Diệc Phi khi tham gia một chương trình tạp kỹ lúc mới 16 tuổi.

Mỗi khi nở nụ cười, các đường nét trên khuôn mặt cô như bừng sáng, toát lên vẻ trong trẻo nhưng vẫn phảng phất nét kiêu sa, đài các. Ngay từ tuổi 16, cô đã sở hữu nhan sắc nổi bật cùng khí chất hiếm có.

Sự nổi tiếng trở lại của đoạn video này, hơn hai thập kỷ sau, cho thấy sức hút lâu dài của cô. Trong một ngành công nghiệp giải trí luôn thay đổi, khả năng một màn trình diễn cũ tạo ra những cuộc thảo luận rộng rãi chứng tỏ sức hút ngôi sao bền bỉ của cô.

Từ một cô gái 14 tuổi vào vai một tiểu thư kiêu hãnh đến việc trở thành một trong những mỹ nhân biểu tượng nhất của làng giải trí Trung Quốc, hành trình của Lưu Diệc Phi phản ánh một phẩm chất hiếm có, một nữ diễn viên dường như được định sẵn cho các vai chính ngay từ những ngày đầu sự nghiệp.

Trên thực tế, danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” của Lưu Diệc Phi không gắn với riêng một vai diễn, mà là sự ghi nhận kéo dài qua nhiều năm hoạt động.

Khi tham gia các dự án cổ trang, nữ diễn viên gần như trở thành hình mẫu về nhan sắc, mỗi lần xuất hiện đều nổi bật giữa dàn mỹ nhân.

Lưu Diệc Phi lớn lên trong một gia đình có nhiều người sở hữu ngoại hình nổi bật. Cô từng gây chú ý khi chia sẻ rằng bản thân lại là người “kém sắc nhất nhà”.

Mẹ của cô - Lưu Hiểu Lợi - sinh năm 1959, từng là nghệ sĩ múa và được truyền thông Trung Quốc đánh giá cao về nhan sắc cùng khí chất. Bà kết hôn với An Thiếu Khang và sinh Lưu Diệc Phi vào năm 1987.

Cha của nữ diễn viên từng là giảng viên tiếng Pháp tại Đại học Vũ Hán, sau đó làm việc tại lãnh sự quán Trung Quốc ở Pháp. Hai người ly hôn vào năm 1997.

Ngoài ra, dì của Lưu Diệc Phi - Văn Quỳnh - cũng là một diễn viên sở hữu vẻ đẹp cổ điển, thanh tú. Bà hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh từ thập niên 1980 và hiện ít xuất hiện trong làng giải trí, chủ yếu tham gia các vở diễn sân khấu khi có lời mời.