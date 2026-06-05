Điều gì khiến đời tư của Kim Thành Vũ luôn là một ẩn số ở tuổi 52?

Sao quốc tế 05/06/2026 16:57

Trong giới giải trí Trung Quốc, Kim Thành Vũ (tên tiếng Nhật: Takeshi Kaneshiro) luôn được xem là một trong những cái tên được quan tâm hàng đầu.

Từng là một trong những nam thần đình đám nhất châu Á, Kim Thành Vũ sở hữu ngoại hình nổi bật, khí chất lạnh lùng cùng sự nghiệp điện ảnh đáng ngưỡng mộ. Trong suốt nhiều năm, anh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ, ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng và trở thành hình mẫu lý tưởng trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Tuy nhiên, khác với nhiều ngôi sao cùng thời vẫn hoạt động sôi nổi trong làng giải trí, Kim Thành Vũ lại lựa chọn một con đường hoàn toàn khác. Ở tuổi 52, nam diễn viên gần như biến mất khỏi ánh đèn sân khấu và sống cuộc đời bình lặng, tránh xa mọi sự chú ý của công chúng.

Điều gì khiến đời tư của Kim Thành Vũ luôn là một ẩn số ở tuổi 52? - Ảnh 1

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Trần Thăng, một người bạn thân thiết của tài tử, Kim Thành Vũ hiện dành phần lớn thời gian cho việc trồng trọt và tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Sau khi hoàn thành bộ phim "Phong lâm hỏa sơn" vào năm 2018, anh dần rút lui khỏi làng giải trí và bắt đầu cuộc sống ẩn dật kéo dài đến nay đã gần một thập kỷ.

Dù "Phong lâm hỏa sơn" được giới thiệu tại Liên hoan phim Cannes và ra mắt khán giả sau nhiều năm trì hoãn, Kim Thành Vũ vẫn không xuất hiện để quảng bá tác phẩm. Điều đó càng khiến công chúng tin rằng anh thực sự không còn mặn mà với danh tiếng hay hào quang của giới giải trí.

Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên xoay quanh việc làm vườn, chăm sóc cây cối, nuôi thú cưng và nghiên cứu những lĩnh vực mang tính tinh thần. Là người có nhu cầu vật chất không cao, Kim Thành Vũ từ lâu đã từ bỏ lối sống xa hoa thường thấy của giới nghệ sĩ. Thay vào đó, anh lựa chọn sự giản dị, thanh tịnh và cân bằng trong đời sống cá nhân.

Điều gì khiến đời tư của Kim Thành Vũ luôn là một ẩn số ở tuổi 52? - Ảnh 2

Sự kín tiếng của Kim Thành Vũ cũng khiến đời tư của anh trở thành đề tài gây tò mò. Nhiều năm qua, truyền thông gần như không ghi nhận được bất kỳ hình ảnh hay thông tin xác thực nào về cuộc sống riêng của nam tài tử. Những tin đồn liên quan đến việc định cư ở nước ngoài, bí mật kết hôn hay có con đều chưa từng được chính anh xác nhận.

Về chuyện tình cảm, Kim Thành Vũ từng trải qua một số mối quan hệ được công chúng quan tâm nhưng đều không đi đến cái kết trọn vẹn. Sau nhiều năm sống dưới áp lực của sự nổi tiếng, anh dường như đã chọn cách buông bỏ những kỳ vọng về tình yêu để tập trung cho cuộc sống riêng.

Cho đến nay, tình trạng hôn nhân của Kim Thành Vũ vẫn là một ẩn số. Chính sự bí ẩn ấy càng khiến nam tài tử trở thành một trong những ngôi sao đặc biệt nhất của làng giải trí châu Á.

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