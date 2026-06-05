Điều gì khiến đời tư của Kim Thành Vũ luôn là một ẩn số ở tuổi 52?

Sao quốc tế 05/06/2026 16:57

Trong giới giải trí Trung Quốc, Kim Thành Vũ (tên tiếng Nhật: Takeshi Kaneshiro) luôn được xem là một trong những cái tên được quan tâm hàng đầu.

Từng là một trong những nam thần đình đám nhất châu Á, Kim Thành Vũ sở hữu ngoại hình nổi bật, khí chất lạnh lùng cùng sự nghiệp điện ảnh đáng ngưỡng mộ. Trong suốt nhiều năm, anh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ, ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng và trở thành hình mẫu lý tưởng trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Tuy nhiên, khác với nhiều ngôi sao cùng thời vẫn hoạt động sôi nổi trong làng giải trí, Kim Thành Vũ lại lựa chọn một con đường hoàn toàn khác. Ở tuổi 52, nam diễn viên gần như biến mất khỏi ánh đèn sân khấu và sống cuộc đời bình lặng, tránh xa mọi sự chú ý của công chúng.

Điều gì khiến đời tư của Kim Thành Vũ luôn là một ẩn số ở tuổi 52? - Ảnh 1

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Trần Thăng, một người bạn thân thiết của tài tử, Kim Thành Vũ hiện dành phần lớn thời gian cho việc trồng trọt và tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Sau khi hoàn thành bộ phim "Phong lâm hỏa sơn" vào năm 2018, anh dần rút lui khỏi làng giải trí và bắt đầu cuộc sống ẩn dật kéo dài đến nay đã gần một thập kỷ.

Dù "Phong lâm hỏa sơn" được giới thiệu tại Liên hoan phim Cannes và ra mắt khán giả sau nhiều năm trì hoãn, Kim Thành Vũ vẫn không xuất hiện để quảng bá tác phẩm. Điều đó càng khiến công chúng tin rằng anh thực sự không còn mặn mà với danh tiếng hay hào quang của giới giải trí.

Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên xoay quanh việc làm vườn, chăm sóc cây cối, nuôi thú cưng và nghiên cứu những lĩnh vực mang tính tinh thần. Là người có nhu cầu vật chất không cao, Kim Thành Vũ từ lâu đã từ bỏ lối sống xa hoa thường thấy của giới nghệ sĩ. Thay vào đó, anh lựa chọn sự giản dị, thanh tịnh và cân bằng trong đời sống cá nhân.

Điều gì khiến đời tư của Kim Thành Vũ luôn là một ẩn số ở tuổi 52? - Ảnh 2

Sự kín tiếng của Kim Thành Vũ cũng khiến đời tư của anh trở thành đề tài gây tò mò. Nhiều năm qua, truyền thông gần như không ghi nhận được bất kỳ hình ảnh hay thông tin xác thực nào về cuộc sống riêng của nam tài tử. Những tin đồn liên quan đến việc định cư ở nước ngoài, bí mật kết hôn hay có con đều chưa từng được chính anh xác nhận.

Về chuyện tình cảm, Kim Thành Vũ từng trải qua một số mối quan hệ được công chúng quan tâm nhưng đều không đi đến cái kết trọn vẹn. Sau nhiều năm sống dưới áp lực của sự nổi tiếng, anh dường như đã chọn cách buông bỏ những kỳ vọng về tình yêu để tập trung cho cuộc sống riêng.

Cho đến nay, tình trạng hôn nhân của Kim Thành Vũ vẫn là một ẩn số. Chính sự bí ẩn ấy càng khiến nam tài tử trở thành một trong những ngôi sao đặc biệt nhất của làng giải trí châu Á.

Từ khóa:   Kim Thành Vũ sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Đệ nhất nam thần châu Á' Kim Thành Vũ tái xuất ở tuổi 52 sau nhiều năm về quê ở ẩn

'Đệ nhất nam thần châu Á' Kim Thành Vũ tái xuất ở tuổi 52 sau nhiều năm về quê ở ẩn

Phản ứng của Kim Thành Vũ khi vướng tin đồn bí mật kết hôn ở tuổi 51

Phản ứng của Kim Thành Vũ khi vướng tin đồn bí mật kết hôn ở tuổi 51

Kim Thành Vũ, "tài tử điển trai bậc nhất Hoa ngữ" xuống sắc khó nhận ra, rút lui khỏi showbiz vì “tính cách khác người”

Kim Thành Vũ, "tài tử điển trai bậc nhất Hoa ngữ" xuống sắc khó nhận ra, rút lui khỏi showbiz vì “tính cách khác người”

'Dương Tiễn' bản mới trong Phong Thần Tam Bộ Khúc được so sánh với Kim Thành Vũ

'Dương Tiễn' bản mới trong Phong Thần Tam Bộ Khúc được so sánh với Kim Thành Vũ

Kim Thành Vũ phong độ, quyến rũ và lịch lãm ở tuổi 49

Kim Thành Vũ phong độ, quyến rũ và lịch lãm ở tuổi 49

'Đệ nhất nam thần châu Á' Kim Thành Vũ và nhan sắc thời thành xuân từng là niềm khao khát của hàng triệu cô gái

'Đệ nhất nam thần châu Á' Kim Thành Vũ và nhan sắc thời thành xuân từng là niềm khao khát của hàng triệu cô gái

TIN MỚI NHẤT

Chồng cho chị gái 500 triệu mua nhà, biết được lý do đằng sau tôi oán hận anh ta thấu xương

Chồng cho chị gái 500 triệu mua nhà, biết được lý do đằng sau tôi oán hận anh ta thấu xương

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Tân Hiệp Phát chung tay lan tỏa yêu thương trong Tháng hành động vì trẻ em 2026

Tân Hiệp Phát chung tay lan tỏa yêu thương trong Tháng hành động vì trẻ em 2026

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Áp dụng phác đồ đa mô thức, Vinmec Central Park phẫu thuật thành công ca u não phức tạp cho bệnh nhân Campuchia

Áp dụng phác đồ đa mô thức, Vinmec Central Park phẫu thuật thành công ca u não phức tạp cho bệnh nhân Campuchia

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Sau 20 năm tốt nghiệp, Lưu Diệc Phi nghẹn ngào trong ngày trở về trường cũ

Sau 20 năm tốt nghiệp, Lưu Diệc Phi nghẹn ngào trong ngày trở về trường cũ

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc và làn sóng diễn viên mở rộng hoạt động sang âm nhạc

Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc và làn sóng diễn viên mở rộng hoạt động sang âm nhạc

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Con dâu mãi không có con làm mẹ chồng thẫn thờ xanh xao, biết được lý do đằng sau tôi càng thêm khiếp vía

Con dâu mãi không có con làm mẹ chồng thẫn thờ xanh xao, biết được lý do đằng sau tôi càng thêm khiếp vía

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 6/6/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 6/6/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Điều gì khiến đời tư của Kim Thành Vũ luôn là một ẩn số ở tuổi 52?

Điều gì khiến đời tư của Kim Thành Vũ luôn là một ẩn số ở tuổi 52?

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước
Hơn 20 năm gắn bó, điều gì ở Vương Phi khiến Tạ Đình Phong luôn say đắm?

Hơn 20 năm gắn bó, điều gì ở Vương Phi khiến Tạ Đình Phong luôn say đắm?

Sao quốc tế 2 giờ 43 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 6/6/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 6/6/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đừng chỉ nghĩ ăn sầu riêng gây nóng: Đây 5 công dụng "vàng" cho sức khỏe ít ai biết tận dụng

Đừng chỉ nghĩ ăn sầu riêng gây nóng: Đây 5 công dụng "vàng" cho sức khỏe ít ai biết tận dụng

Tử vi thứ Bảy 6/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ bội thu tiền bạc, phú quý đại tài, Tý - Thân đại hạn khó lường, tiểu nhân quấy phá

Tử vi thứ Bảy 6/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ bội thu tiền bạc, phú quý đại tài, Tý - Thân đại hạn khó lường, tiểu nhân quấy phá

Giá vàng hôm nay, ngày 5/6/2026: Thế giới bật tăng, vàng SJC trong nước dậm chân ở mức 156 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/6/2026: Thế giới bật tăng, vàng SJC trong nước dậm chân ở mức 156 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 20 năm tốt nghiệp, Lưu Diệc Phi nghẹn ngào trong ngày trở về trường cũ

Sau 20 năm tốt nghiệp, Lưu Diệc Phi nghẹn ngào trong ngày trở về trường cũ

Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc và làn sóng diễn viên mở rộng hoạt động sang âm nhạc

Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc và làn sóng diễn viên mở rộng hoạt động sang âm nhạc

Hơn 20 năm gắn bó, điều gì ở Vương Phi khiến Tạ Đình Phong luôn say đắm?

Hơn 20 năm gắn bó, điều gì ở Vương Phi khiến Tạ Đình Phong luôn say đắm?

Nguyên Hoa tiết lộ thói quen tiết kiệm của Thành Long từ thời niên thiếu

Nguyên Hoa tiết lộ thói quen tiết kiệm của Thành Long từ thời niên thiếu

Vẻ đẹp tuổi 46 của Cao Viên Viên khiến nhiều người ngưỡng mộ

Vẻ đẹp tuổi 46 của Cao Viên Viên khiến nhiều người ngưỡng mộ

Lý Nhược Đồng thẳng thắn đáp trả quan điểm 'đóng phim ngắn là hạ thấp đẳng cấp'

Lý Nhược Đồng thẳng thắn đáp trả quan điểm 'đóng phim ngắn là hạ thấp đẳng cấp'