'Đệ nhất nam thần châu Á' Kim Thành Vũ và nhan sắc thời thành xuân từng là niềm khao khát của hàng triệu cô gái

Sao quốc tế 17/08/2022 10:58

Những năm gần đây, Kim Thành Vũ ít xuất hiện trong làng giải trí, nhưng đã có một thời anh là nam thần trong tim của hàng triệu cô gái châu Á.

Kim Thành Vũ (Takeshi Kaneshiro) làm nam diễn viên nổi tiếng mang hai dòng máu với bố là Nhật Bản và mẹ là người Đài Loan. Năm 1992, anh chính thức gia nhập làng giải trí và nhanh chóng được tung hô là một trong “Tứ tiểu Thiên vương Đài Loan" với Lâm Chí Dĩnh, Ngô Kỳ Long và Tô Hữu Bằng.

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Kim Thành Vũ và Lâm Chí Dĩnh thời trẻ

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Nhờ nhan sắc "vô thực" và khả năng diễn xuất tài tình, Kim Thành Vũ đã bước lên đỉnh cao của danh vọng. Sự nghiệp của anh có nhiều tác phẩm nổi tiếng có thể kể đến như Thập Diện Mai Phục, Đại Chiến Xích Bích, Đọa Lạc Thiên Sứ, Trùng Khánh Sâm Lâm,...

Thời còn là "đệ nhất nam thần châu Á", Kim Thành Vũ từng là người đàn ông trong mơ của nhiều cô gái, và kể cả các sao nữ. Những minh tinh như Song Hye Kyo, Trần Kiều n, Lâm Chí Linh... từng thẳng thắn nói rằng anh chính là hình mẫu lý tưởng nhất về một người bạn trai trong mơ.

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Tuy tiếng tăm lừng lẫy, Kim Thành Vũ lại chọn một cuộc sống khá kín tiếng. Trong một lần phỏng vấn gần đây, nam diễn viên cho biết cuộc sống của một người bình thường rất phù hợp với anh vì từ trước đến nay công việc của anh là diễn viên chứ không phải ngôi sao.

"Cuộc sống của tôi rất nhạt nhẽo. Tôi ít ra ngoài, quay phim xong là về nhà ngủ hoặc đọc sách, xem phim." - trích lời Kim Thành Vũ trên tạp chí Elle Men China số ra tháng 6.

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Sau khi hợp tác với "Tam kim Ảnh hậu" Châu Đông Vũ trong bộ phim điện ảnh Thích Em (2007), Kim Thành Vũ gần như biến mất khỏi showbiz. Năm 2018, anh có lòng tiếng cho một nhân vật game. Gần đây nhất, nam diễn viên tham gia vào một bộ phim hành động Hong Kong nhưng chưa được phát sóng.

Theo Sohu, lối sống ẩn dật của Kim Thành Vũ bắt nguồn từ việc anh quy y năm 1997 tại chùa ở Ấn Độ. Trước đây, nam diễn viên bi quan, luôn nghĩ các vấn đề theo chiều hướng xấu nhất. Anh kể: "Sau khi quy y, tôi có cách nhìn khác về cuộc sống. Tôi lạc quan và biết tùy duyên hơn".

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Ảnh: Internet

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