Tạo hình cổ trang 'gây sốt' của Triệu Lệ Dĩnh trong dự án phim 'nên duyên' cùng Lâm Canh Tân

Trong hình, nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân ở ẩn tại thôn quê hẻo lánh. Trước đó, vai diễn Thẩm Ly là Bích Thương Vương, tướng quân ma giới, còn nhân vật Hành Chỉ của Lâm Canh Tân là Thần quân từ thời thượng cổ. Do không muốn kết hôn với tôn nhi thứ 33 của Đế quân là Phất Dung Quân, kẻ nổi tiếng háo sắc, lăng nhăng, Thẩm Ly trốn xuống nhân gian và gặp gỡ Hành Chỉ.

Mới đây, hình ảnh hậu trường nhân vật Thẩm Ly của Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng xã hội. Ngay sau khi bộ ảnh được lan truyền rộng rãi, nhiều người khen ngợi nữ diễn viên có tạo hình thoát tục, vẻ đẹp trang nhã, tạo thiện cảm, xứng đáng là mỹ nhân cổ trang.

Nguyên tác Dữ phượng hành do nhà văn Cửu Lộ Phi Hương chấp bút, nằm trong top 5 truyện tiên hiệp kỳ ảo "kinh điển" cùng Tam sinh tam thế, Hương mật tựa khói sương và Hoa Thiên Cốt. Ba dự án trước đó chuyển thể thành công. Dữ phượng hành cũng có kinh phí đầu tư cao.

Ngoài ra, sự kết hợp của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh cũng khiến một bộ phận không nhỏ khán giả mong chờ. Năm 2017, Sở Kiều truyện gây sốt với hơn 50 tỷ lượt xem.

Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh từng gặp không ít vấn đề trong quá trình sản xuất các dự án truyền hình trước đó. Điển hình như khi cô tham gia bộ phim Hoa Thiên Cốt, nhà đầu tư rút vốn, khiến dự án bị giảm kinh phí, phần kỹ xảo không chỉn chu.

Trong Hữu Phỉ, có thông tin đoàn phim tổ chức nhiều tổ quay khác nhau nhằm thêm đất diễn cho diễn viên phụ, khiến kịch bản lộn xộn. Triệu Lệ Dĩnh phản ứng bằng cách đăng hình ảnh ngụ ý "nguyên tác truyện đầy đặn, hấp dẫn, nhưng phim chuyển thể bị thay đổi, chất lượng kém".

Vì nhiều lần gặp khó khăn trong quá trình quay phim, Triệu Lệ Dĩnh đã tự mình đảm nhiệm vai trò giám đốc điều hành sản xuất để đảm bảo chất lượng của Dữ phượng hành.