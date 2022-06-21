Kim Thành Vũ phong độ, quyến rũ và lịch lãm ở tuổi 49

Ngấp nghé tuổi 50, Kim Thành Vũ không còn xuất hiện nhiều trong làng giải trí nữa mà sống cuộc đời kín tiếng, giản dị.

Kim Thành Vũ (Takeshi Kaneshiro) làm nam diễn viên nổi tiếng mang hai dòng máu Nhật Bản và Đài Loan, sự nghiệp của anh có nhiều tác phẩm nổi tiếng có thể kể đến như Thập Diện Mai Phục, Đại Chiến Xích Bích, Đọa Lạc Thiên Sứ, Trùng Khánh Sâm Lâm,... Nhờ vẻ đẹp trai lãng tử của mình mà Kim Thành Vũ từng trở thành 'nam thần' của nhiều cô gái trên khắp châu Á - Ảnh: Elle Men Nhờ vẻ đẹp trai lãng tử của mình mà Kim Thành Vũ từng trở thành "nam thần" của nhiều cô gái trên khắp châu Á. Tuy nhiên, đời tư của nam diễn viên khá kín tiếng, một trong những thông tin nổi bật mà công chúng biết đến về anh là việc anh từng quy y vào năm 1997 tại Ấn Độ.

Sau khi hợp tác với Châu Đông Vũ trong bộ phim điện ảnh Thích Em, Kim Thành Vũ gần như biến mất khỏi showbiz - Ảnh: Elle Men Sau khi hợp tác với "Tam kim Ảnh hậu" Châu Đông Vũ trong bộ phim điện ảnh Thích Em (2007), Kim Thành Vũ gần như biến mất khỏi showbiz. Năm 2018, anh có lòng tiếng cho một nhân vật game. Gần đây nhất, nam diễn viên tham gia vào một bộ phim hành động Hong Kong nhưng chưa được phát sóng. Kim Thành Vũ đã trở lại làng giải trí với vai trò đại sứ của một thương hiệu - Ảnh: Elle Men Mới đây, Kim Thành Vũ đã trở lại làng giải trí với vai trò đại sứ của một thương hiệu. Xuất hiện trên tạp chí Elle Men số mới nhất, nam diễn viên đã thu hút được không ít sự chú ý của khán giả dù đã lâu không hoạt động.

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Hoa Thần Vũ bị chỉ trích thậm tệ khi để Trương Bích Thần sinh non một mình Sau khi loạt ảnh "vượt cạn" của Trương Bích Thần được đăng tải, Hoa Thần Vũ đã bị công chúng chỉ trích vì để nữ ca sĩ sinh non một mình.

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