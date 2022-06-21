Kim Thành Vũ phong độ, quyến rũ và lịch lãm ở tuổi 49

Sao quốc tế 21/06/2022 17:09

Ngấp nghé tuổi 50, Kim Thành Vũ không còn xuất hiện nhiều trong làng giải trí nữa mà sống cuộc đời kín tiếng, giản dị.

Kim Thành Vũ (Takeshi Kaneshiro) làm nam diễn viên nổi tiếng mang hai dòng máu Nhật Bản và Đài Loan, sự nghiệp của anh có nhiều tác phẩm nổi tiếng có thể kể đến như Thập Diện Mai Phục, Đại Chiến Xích Bích, Đọa Lạc Thiên Sứ, Trùng Khánh Sâm Lâm,...

Kim Thành Vũ phong độ, quyến rũ và lịch lãm ở tuổi 49 - Ảnh 1
Nhờ vẻ đẹp trai lãng tử của mình mà Kim Thành Vũ từng trở thành 'nam thần' của nhiều cô gái trên khắp châu Á - Ảnh: Elle Men

Nhờ vẻ đẹp trai lãng tử của mình mà Kim Thành Vũ từng trở thành "nam thần" của nhiều cô gái trên khắp châu Á. Tuy nhiên, đời tư của nam diễn viên khá kín tiếng, một trong những thông tin nổi bật mà công chúng biết đến về anh là việc anh từng quy y vào năm 1997 tại Ấn Độ.

Kim Thành Vũ phong độ, quyến rũ và lịch lãm ở tuổi 49 - Ảnh 2
Sau khi hợp tác với Châu Đông Vũ trong bộ phim điện ảnh Thích Em, Kim Thành Vũ gần như biến mất khỏi showbiz - Ảnh: Elle Men

Sau khi hợp tác với "Tam kim Ảnh hậu" Châu Đông Vũ trong bộ phim điện ảnh Thích Em (2007), Kim Thành Vũ gần như biến mất khỏi showbiz. Năm 2018, anh có lòng tiếng cho một nhân vật game. Gần đây nhất, nam diễn viên tham gia vào một bộ phim hành động Hong Kong nhưng chưa được phát sóng.

Kim Thành Vũ phong độ, quyến rũ và lịch lãm ở tuổi 49 - Ảnh 3
Kim Thành Vũ đã trở lại làng giải trí với vai trò đại sứ của một thương hiệu - Ảnh: Elle Men

Mới đây, Kim Thành Vũ đã trở lại làng giải trí với vai trò đại sứ của một thương hiệu. Xuất hiện trên tạp chí Elle Men số mới nhất, nam diễn viên đã thu hút được không ít sự chú ý của khán giả dù đã lâu không hoạt động.

Kim Thành Vũ phong độ, quyến rũ và lịch lãm ở tuổi 49 - Ảnh 4
Kim Thành Vũ cảm thấy ổn với cuộc sống bình thường, tránh xa showbiz - Ảnh: Elle Men

Ở tuổi 49, Kim Thành Vũ vẫn khiến công chúng xuýt xoa bởi vẻ nam tính đến xuất thần, phong thái lịch lãm của mình. Trong một lần phỏng vấn gần đây, nam diễn viên cho biết cuộc sống của một người bình thường rất phù hợp với anh vì từ trước đến nay công việc của anh là diễn viên chứ không phải ngôi sao.

Hoa Thần Vũ bị chỉ trích thậm tệ khi để Trương Bích Thần sinh non một mình

Hoa Thần Vũ bị chỉ trích thậm tệ khi để Trương Bích Thần sinh non một mình

Sau khi loạt ảnh "vượt cạn" của Trương Bích Thần được đăng tải, Hoa Thần Vũ đã bị công chúng chỉ trích vì để nữ ca sĩ sinh non một mình.

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