Hoa Thần Vũ bị chỉ trích thậm tệ khi để Trương Bích Thần sinh non một mình

Sao quốc tế 21/06/2022 16:32

Sau khi loạt ảnh "vượt cạn" của Trương Bích Thần được đăng tải, Hoa Thần Vũ đã bị công chúng chỉ trích vì để nữ ca sĩ sinh non một mình.

Tin đồn Trương Bích Thần thuê người mang thai hộ là chủ đề được bàn tán vô cùng xôn xao trên mạng xã hội Trung Hoa những ngày gần đây. Nữ ca sĩ bị nghi rằng không hề ở ẩn sinh con mà thực tế là tìm một người thay mình mang thai. Sự việc khiến của Trương Bích Thần nhận nhiều chỉ trích, thậm chí có ý kiến cho rằng nên "phong sát" cô như Trịnh Sảng.

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Trương Bích Thần nghỉ ngơi hồi sức sau sinh con - Ảnh: Internet
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Nữ ca sĩ đã sinh non ở tuần thứ 33 thai kỳ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đến tối ngày 20/6, một người bạn của Trương Bích Thần đã đăng tải lên MXH loạt ảnh ghi lại quá trình mang thai và cả khi nữ ca sĩ "vượt cạn" để bác bỏ tin đồn mang thai hộ. Người này viết: "Tôi chưa bao giờ nghĩ tới một chuyện hoang đường như này, có ngày người mẹ phải đăng ảnh chụp thai kỳ để chứng minh mình đã sinh con, thật sự bất lực".

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Quá trình mang thai của Trương Bích Thần - Ảnh: Internet

Người này tiết lộ thêm, cô chính là người ở bên Trương Bích Thần trong suốt giai đoạn nữ ca sĩ mang thai và lâm bồn. Ca sĩ họ Trương đã phải sinh non ở tuần thứ 33 và bé gái khi ra đời chỉ nặng 1,76kg.

Dưới phần bình luận của bài viết, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm đến Trương Bích Thần vì đã phải trải qua giai đoạn mang thai và sinh nở vô cùng khó khăn. Bên cạnh đó, cha của con cô - Hoa Thần Vũ - cũng nhận về không ít lời mắng chửi khi không ở bên cạnh nữ ca sĩ khi cô yếu đuối và vất vả nhất.

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Hoa Thần Vũ bị chỉ trích vì để Trương Bích Thần trải qua giai đoạn mang thai và sinh con một mình - Ảnh: Internet

Một số bình luận của cư dân mạng:

- "Trương Bích Thần một mình sinh con lại bị ghét bỏ, trong khi Hoa Thần Vũ vẫn vui vẻ tiệc tùng cùng bạn bè".

- "Hoa Thần Vũ là người cha tồi tệ".

- "Trương Bích Thần chỉ có một mình trong suốt quá trình mang thai, cô ấy thật mạnh mẽ".

- "Hoa Thần Vũ thậm chí không hề quan tâm khi bạn gái cũ và con gái mình bị bạo lực mạng".

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