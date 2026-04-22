Vương Sở Nhiên, Trần Triết Viễn cùng nhiều ngôi sao lên tiếng về việc bán hình ảnh cho AI

Trong đó, nhiều diễn viên nổi tiếng xuất hiện trên màn hình hiển thị như Trần Triết Viễn, Tăng Thuấn Hy, Vương Sở Nhiên, Thừa Lỗi, Trương Nhược Quân, Vu Hòa Vỹ, Trạch Tiêu Văn, Quách Tuấn Thần, Mã Tô, Thẩm Vũ Khiết, Tưởng Long, Lư Tiểu Vũ…

Mới đây, tại đại hội chiêu thương iQiYi, nền tảng này gây sốc khi công bố danh sách hơn 100 nghệ sĩ được cho là đã ký hợp đồng ủy quyền hình ảnh cá nhân cho kho dữ liệu AI của iQiYi.

AI có giúp diễn viên đóng liền 4 tới 14 bộ phim mỗi năm, cũng để mọi người có thêm thời gian nghỉ ngơi”.

Tại đại hội, Giám đốc điều hành iQiYi - Cung Vũ - cho biết: “Trong tương lai gần, AI có thể giúp các diễn viên có thêm nhiều thời gian riêng cho bản thân. Công việc của diễn viên thường rất vất vả, quay phim liên tục 3-4 tháng, mỗi ngày 10-14 tiếng, họ không có cuộc sống riêng.

Ông còn nói: “Tương lai thấy người thật đóng phim có thể sẽ thành di sản phi vật thể".

Phát biểu của CEO Cung Vũ lập tức đối mặt làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Từ khóa chủ đề "iQiYi điên rồi" leo lên top 1 xu hướng thịnh hành trên Weibo, khán giả đồng loạt kêu gọi tẩy chay iQiYi.

Chiều cùng ngày, nhiều nghệ sĩ như Vương Sở Nhiên, Lý Nhất Đồng, Trương Nhược Quân, Vương Ngọc Văn, Vu Hòa Vỹ đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận việc ủy quyền sử dụng hình ảnh cho AI.

Những nghệ sĩ này nhấn mạnh họ chưa ký bất kỳ thỏa thuận ủy quyền nào về trí tuệ nhân tạo, và sẽ chuyển vụ việc cho bộ phận pháp lý giải quyết.

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc dẫn lời luật sư Lý Chấn Vũ thuộc Văn phòng Luật Shanghai Lizhen rằng: khi dùng AI, các rủi ro như tinh chỉnh mô hình (model fine-tuning), rò rỉ dữ liệu, hay việc huấn luyện lại mà không được ủy quyền… rất khó có thể loại bỏ hoàn toàn trong khuôn khổ công nghệ hiện tại.

Ông cho biết, trước khi ký hợp đồng, nghệ sĩ có thể dựa vào các quy định về quyền hình ảnh và quyền nhân thân trong Bộ luật Dân sự Trung Quốc để bảo vệ quyền lợi của mình, và pháp luật cũng có bảo hộ tương đối rõ ràng.

Tuy nhiên, sau khi đã ký kết và cấp quyền, các tranh chấp sẽ chủ yếu được giải quyết dựa trên điều khoản hợp đồng. Phía iQiYi cam kết chỉ sử dụng trong phạm vi dự án, nhưng một khi hình ảnh đã được đưa vào hệ thống dữ liệu lớn thì gần như khó tránh khỏi nguy cơ bị lạm dụng.