Địch Lệ Nhiệt Ba nhận cát xê gấp 10 lần Trần Phi Vũ khi đóng 'Bạch nhật đề đăng'

Sao quốc tế 21/04/2026 15:32

Bộ phim thần thoại “Bạch nhật đề đăng” do Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đóng chính đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu phim Hoa ngữ.

Chính thức ra mắt ngày 28/3, phim “Bạch nhật đề đăng” nhanh chóng vượt mốc 6 triệu lượt đặt trước trên nền tảng Tencent Video, trở thành một trong những tác phẩm hot nhất kể từ đầu năm.

Đảm nhận vai nữ chính, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận cát-xê 40 triệu NDT (khoảng 153 tỉ đồng). Tuy nhiên, Up Media đưa tin, khoảng cách thù lao giữa cô và nam chính Trần Phi Vũ khá lớn. Nam diễn viên chỉ nhận 3,5 triệu NDT (hơn 13 tỉ đồng), chỉ bằng 1/10 so với bạn diễn.

Lý do chính xuất phát từ sự cố năm 2023 khi nam diễn viên bị lộ ảnh nhạy cảm, dẫn đến hình tượng bị ảnh hưởng và gần như không có công việc. Việc giảm giá đóng phim, đặc biệt hợp tác với “nữ thần” Địch Lệ Nhiệt Ba, được xem là cơ hội để anh lấy lại sự chú ý của khán giả.

Tuy nhiên, sau khi phim phát sóng, nhiều ý kiến chỉ trích diễn xuất của Trần Phi Vũ, từ cảnh tướng quân cứng nhắc đến cảnh tình cảm với Địch Lệ Nhiệt Ba có phần gượng gạo. Dường như, việc giảm giá đóng phim chưa đem lại tác động tích cực đáng kể cho sự nghiệp của anh.

Ngoài ra, đoàn phim “Bạch nhật đề đăng” cho biết đã chi 30 triệu NDT (hơn 114 tỉ đồng) cho hiệu ứng đặc biệt, bên cạnh đó mức thù lao của các diễn viên phụ cũng được tiết lộ. Các diễn viên như Ngụy Triết Minh hay Trương Lệ đóng vai phụ với ít cảnh, thù lao dao động khoảng 600.000 NDT (gần 2,3 tỉ đồng), chủ yếu tính theo mức khách mời.

Nội dung phim kể về Hạ Tư Mộ - một quỷ vương mạnh mẽ, mang vẻ ngoài lạnh lẽo và khó tiếp cận. Dù đã tồn tại suốt 400 năm, cô lại không thể cảm nhận thế giới bằng các giác quan như người thường.

Trong một lần săn mồi, cô gặp Đoạn Tư - vị tiểu tướng trẻ từng trải qua nhiều biến cố. Cuộc chạm trán ban đầu đầy dè chừng, nhưng qua những lần đồng hành và cùng vượt qua thử thách, khoảng cách giữa họ dần được xóa bỏ.

Trên hành trình ấy, Hạ Tư Mộ dần hiểu hơn về quá khứ nhiều tổn thương và những khao khát bị chôn giấu của Đoạn Tư. Ngược lại, Đoạn Tư cũng nhận ra phía sau vẻ kiêu hãnh của nữ quỷ vương là một tâm hồn kiên cường nhưng cô độc. Hai con người tưởng chừng đối lập lại dần xích lại gần nhau, tạo nên một câu chuyện tình vừa dịu dàng vừa nhuốm màu bi kịch.

'Bạch nhật đề đăng' sa sút thành tích, Địch Lệ Nhiệt Ba áp lực

Việc một bộ phim thành công hay không đôi khi không nằm ở lời khen của người hâm mộ, mà thể hiện rõ qua phản ứng của thị trường. Với Bạch nhật đề đăng, sự thay đổi này diễn ra khá rõ rệt.

