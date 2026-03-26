Hai dự án cổ trang S+ của Cúc Tịnh Y và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị đối đầu nhau

Sao quốc tế 26/03/2026 17:08

Thị trường phim cổ trang Hoa ngữ đang bước vào một giai đoạn sôi động khi hai dự án lớn Bạch Nhật Đề Đăng và Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đồng loạt tung lịch phát sóng cận kề nhau. Một bên là Địch Lệ Nhiệt Ba kết hợp cùng Trần Phi Vũ, bên kia là Cúc Tịnh Y sánh đôi với dàn diễn viên trẻ như Tăng Thuấn Hy, Trần Đô Linh và Điền Gia Thụy. 

 

Theo thông tin chính thức, Bạch Nhật Đề Đăng sẽ lên sóng vào ngày 28/3, trong khi Nguyệt Lân Ỷ Kỷ được cho là dự kiến phát hành đầu tháng 4. Cả hai đều thuộc nhóm dự án S+, được đầu tư lớn cả về quy mô lẫn truyền thông, đại diện cho hai nền tảng phát sóng khác nhau. Điều này khiến cuộc cạnh tranh không chỉ dừng lại ở cá nhân diễn viên mà còn phản ánh chiến lược của các nền tảng nội dung trong việc chinh phục khán giả.

Điểm đáng chú ý là sự đối lập rõ rệt trong phong cách và định hướng của hai bộ phim. Bạch Nhật Đề Đăng do đạo diễn Tần Trăn, người đứng sau thành công của Trường Tương Tư, thực hiện, mang màu sắc kỳ ảo kết hợp yếu tố nữ cường. Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai Hạ Tư Mộ, một "quỷ vương quy khư" 400 tuổi không có ngũ cảm. Nhân vật này sở hữu hai mặt đối lập rõ rệt: ban ngày là cô gái yếu đuối, ban đêm khoác lên mình bộ hồng y đầy quyền lực. 

Việc một diễn viên phải thể hiện hai trạng thái hoàn toàn khác biệt trong cùng một vai diễn được xem là thử thách lớn, đồng thời cũng là cơ hội để Địch Lệ Nhiệt Ba khẳng định chiều sâu diễn xuất. Ngay từ giai đoạn đặt lịch, bộ phim đã ghi nhận lượng đăng ký vượt mốc 6 triệu, cho thấy sức hút đáng kể.

Ở phía đối diện, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ do Quách Kính Minh đạo diễn lại đi theo hướng mỹ học đặc trưng, tập trung vào hình ảnh và tạo hình nhân vật. Cúc Tịnh Y hóa thân thành Lộ Vu Y, một hồ ly chín đuôi trải qua hành trình từ ngây thơ đến khi trở thành "hắc thần nữ". 

Nhân vật này không chỉ có sự phát triển về tâm lý mà còn gây chú ý với phần tạo hình được đầu tư công phu, được cho là có tới hơn 30 bộ trang phục thiết kế riêng. Những hình ảnh hậu trường đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành đề tài bàn luận nhờ tính thẩm mỹ cao.

Cuộc đối đầu giữa hai nữ diễn viên vì thế không đơn thuần là so sánh độ nổi tiếng, mà là sự khác biệt trong cách xây dựng hình tượng. Địch Lệ Nhiệt Ba được xem là đại diện cho dòng "đỉnh lưu chủ lưu", sở hữu lượng khán giả rộng và có xu hướng thử sức với những vai diễn đa chiều nhằm mở rộng biên độ diễn xuất. 

Trong khi đó, Cúc Tịnh Y lại chọn con đường chuyên sâu hơn, gắn bó lâu dài với dòng phim cổ trang và xây dựng phong cách thẩm mỹ riêng, thường được gọi là "mỹ học Cúc Tịnh Y", tạo nên nhận diện rõ ràng với khán giả.

Đằng sau cuộc cạnh tranh này còn là sự đối đầu giữa hai nền tảng lớn. Một bên đặt cược vào sức hút quốc dân và nội dung giàu kịch tính, bên còn lại tập trung vào yếu tố hình ảnh và khả năng tạo hiệu ứng thị giác. Điều này phản ánh rõ sự phân hóa trong thị hiếu khán giả hiện nay, khi một bộ phận tìm kiếm nội dung có chiều sâu, trong khi nhóm khác lại bị thu hút bởi yếu tố thẩm mỹ và tạo hình.

Động thái này diễn ra ngay sau loạt ồn ào liên quan đến chuyến công tác tại Dubai, được xem là “giọt nước tràn ly” khiến mối quan hệ giữa nữ diễn viên và đội ngũ cũ rạn nứt.

TIN LIÊN QUAN

Xôn xao tin Địch Lệ Nhiệt Ba chấm dứt hợp tác với ê-kíp cũ sau 13 năm

Sau Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba thắng kiện trong vụ AI giả mạo gương mặt

Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại màn ảnh cổ trang, phim đóng với Trần Phi Vũ chốt lịch phát sóng

'Bạch Nhật Đề Đăng' chuẩn bị lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba đột ngột biến mất

Địch Lệ Nhiệt Ba mắc kẹt ở Dubai: Công ty đổ lỗi cho sao nữ?

Vương Sở Nhiên bất ngờ bị kéo vào ồn ào liên quan đến Địch Lệ Nhiệt Ba

Cuối ngày hôm nay (26/3/2026), 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền vào túi khó kiểm soát, sự nghiệp thăng tiến chóng mặt, cả đời nằm duỗi ăn tiền

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 27/3/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

NÓNG: Danh tính TikToker lừa đảo hàng trăm người bằng cách livestream bán cây hồng muội giả

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài yêu chiều, quý nhân trợ mệnh, trúng số độc đắc, kiếm tiền như cỗ máy, tài lộc tăng như vũ bão

Giải cứu nữ du khách bị kiệt sức khi leo núi Cô Tiên

Chương Nhược Nam tái hiện vẻ đẹp thập niên 90 trong phim mới khiến nhiều người xuýt xoa

Đặc điểm nhận dạng người đàn ông tử vong bất thường trên vỉa hè ở TP.HCM

Khẩn trương giải cứu nam thanh niên mắc kẹt trong thang máy chở hàng

Danh tính 4 bé gái ở Lâm Đồng rời nhà theo lời mời 'việc nhẹ, lương cao'

NÓNG: Công an thu giữ nhiều tài liệu tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, khách hàng ngỡ ngàng ra về

Danh tính người phụ nữ rơi từ tầng 22 chung cư xuống đất tử vong

Danh tính nữ đại gia U60 yêu sinh viên 26 tuổi, tặng gần 200 tỷ đồng gây xôn xao

Chương Nhược Nam tái hiện vẻ đẹp thập niên 90 trong phim mới khiến nhiều người xuýt xoa

Lưu Hiểu Khánh bị cháu ruột tung tin 'tử vong trong hồ bơi'

Hà Nhuận Đông bất ngờ gây chú ý khi Trương Lăng Hách bị 'chế giễu'

Rộ tin Phạm Băng Băng sắp hợp tác với đạo diễn “Squid Game”?

Danh tính nữ đại gia U60 yêu sinh viên 26 tuổi, tặng gần 200 tỷ đồng gây xôn xao

Hôn nhân của ngôi sao 62 tuổi Lý Liên Kiệt và người vợ hơn 2 tuổi Lợi Trí

