Xôn xao tin Địch Lệ Nhiệt Ba chấm dứt hợp tác với ê-kíp cũ sau 13 năm

Theo truyền thông Trung Quốc, sự cố phát sinh khi lịch trình di chuyển được sắp xếp thiếu an toàn, khiến nữ diễn viên phải quá cảnh trong khu vực tiềm ẩn rủi ro, trong khi ê-kíp lại tách đoàn. Sự việc không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân mà còn khiến cô bỏ lỡ cơ hội tham dự một sự kiện thời trang lớn, làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ đối với cách vận hành của đội ngũ quản lý.

Thực tế, đây không phải lần đầu ê-kíp cũ bị phàn nàn. Trong quá khứ, khán giả nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng về khâu tạo hình, chiến lược truyền thông cũng như khả năng xử lý khủng hoảng. Những thiếu sót kéo dài khiến hình ảnh của một trong những ngôi sao hàng đầu bị đánh giá là chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng.

Trong bối cảnh đó, thông tin nữ diễn viên “bắt tay” với quản lý Hác A Tam nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn. Nhân vật này từng gây chú ý khi góp phần đưa Trương Tiểu Phỉ vụt sáng sau thành công của "Xin chào, Lý Hoán Anh", đồng thời được đánh giá cao ở khả năng xây dựng chiến lược dài hạn và bảo vệ nghệ sĩ trước khủng hoảng truyền thông.

Giới quan sát cho rằng sự kết hợp này mang tính “đôi bên cùng có lợi”. Với Địch Lệ Nhiệt Ba, dù sở hữu giá trị thương mại lớn và nhiều hợp đồng quảng cáo cao cấp, cô vẫn đối mặt áp lực chuyển mình từ “ngôi sao lưu lượng” sang diễn viên thực lực. Trong khi đó, Hác A Tam được kỳ vọng sẽ mang đến hướng đi mới, tập trung vào chất lượng dự án và định vị lại hình ảnh.

Tuy nhiên, không ít ý kiến tỏ ra thận trọng. Kinh nghiệm của Hác A Tam chủ yếu gắn với việc phát triển nghệ sĩ theo hướng “quốc dân” từ con số 0, trong khi việc quản lý một ngôi sao đã ở đỉnh cao danh tiếng lại đòi hỏi chiến lược hoàn toàn khác. Bài toán cân bằng giữa duy trì sức hút thương mại và nâng cao giá trị nghệ thuật vì thế không dễ giải.

Đáng chú ý, đến nay chưa có xác nhận chính thức từ phía nữ diễn viên. Mọi thông tin mới dừng ở mức đồn đoán, dựa trên các dấu hiệu như tương tác mạng xã hội hay hình ảnh gặp gỡ riêng tư. Dù vậy, việc cô kết thúc hợp đồng với công ty cũ và chuyển sang tự vận hành studio riêng cho thấy một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp.