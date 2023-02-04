Bận rộn kiếm tiền, tài tử Lương Gia Huy từng bị hai con không nhận ra

Sao quốc tế 04/02/2023 21:12

Vì muốn nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình, Lương Gia Huy từng mải mê kiếm tiền đến mức hai cô con gái song sinh của mình không nhận ra bố.

Mới đây, khi xuất hiện trong Lớp Học Vô Hạn Siêu Việt, Lương Gia Huy đã chia sẻ về một câu chuyện đáng nhớ về anh và gia đình mình. Tài tử người Hong Kong cho biết, sự việc diễn ra vào năm 1994, thời anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Bận rộn kiếm tiền, tài tử Lương Gia Huy từng bị hai con không nhận ra - Ảnh 1

Theo đó, sau khi anh kết hôn, bà xã đã sinh hai cô con gái song sinh vào năm 1992. Sự ra đời của hai thiên thần nhỏ đã khiến anh cảm thấy bản thân cần phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp, kiếm thêm nhiều tiền để gia đình mình có cuộc sống tốt đẹp nhất. Vì vậy, nam diễn viên đã lao vào đóng tới 27 tác phẩm điện ảnh trong vòng 3 năm liền (1992 - 1994).

Trong suốt thời gian này, Lương Gia Huy không hề có một ngày nghỉ nào đúng nghĩa. Anh đã phải có mặt trên 3 phim trường mỗi ngày, và chỉ có thể tranh thủ ngủ trên xe trong quá trình di chuyển từ điểm quay này đến điểm quay khác.

Bận rộn kiếm tiền, tài tử Lương Gia Huy từng bị hai con không nhận ra - Ảnh 2

Việc kiếm tiền với cường độ cao như vậy khiến cho Lương Gia Huy phải đánh đổi bằng thời gian bên gia đình mình. Nam diễn viên cho biết, trong 3 năm liền, anh chỉ gặp hai con đúng một ngày khi các bé chào đời và chỉ nói chuyện qua điện thoại trong suốt thời gian sau đó.

Hệ quả của sự việc trên là các con chỉ có thể nhận ra Lương Gia Huy qua giọng nói, khi anh có cơ hội về nhà thăm con thì hai cô bé tỏ ra sợ sệt và thậm chí bỏ trốn khi gặp anh. Nam diễn viên còn tiết lộ, câu đầu tiên mà con nói với mình khi gặp nhau là: "Sao giọng nói của chú này nghe quen quen, nhưng chúng con chưa từng gặp chú bao giờ?".

Bận rộn kiếm tiền, tài tử Lương Gia Huy từng bị hai con không nhận ra - Ảnh 3

Lương Gia Huy tâm sự khi ấy anh rất buồn và cảm thấy như "nước mắt đang chảy ngược vào trong tim". Ở thời điểm hiện tại, anh và vợ cùng các con có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Bận rộn kiếm tiền, tài tử Lương Gia Huy từng bị hai con không nhận ra - Ảnh 4

Lương Gia Huy sinh năm 1958, anh từng tham gia vào tác phẩm nổi tiếng như Hào Môn Dạ Yến, Hoàng Phi Hồng, Nghệ Thuật Cưa Trai, Bản Sắc Anh Hùng,... Trong suốt sự nghiệp của mình, nam diễn viên đã từng 4 lần đoạt giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Kim Tượng (Hồng Kông) và một lần đoạt giải thưởng trên tại Liên hoan phim Kim Mã (Đài Loan).

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