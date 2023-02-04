'Hot girl trà sữa' và chồng tỷ phú đón con thứ hai

Trang Sina đưa tin, một nhân viên dưới quyền tỷ phú Lưu Cường Đông vừa qua đã tiết lộ phu nhân của vị đại gia này - Chương Trạch Thiên - đã hạ sinh con thứ 2 là một bé trai tại Anh. Sau khi ở bên cạnh và con trai một thời gian, nam doanh nhân đã trở lại Trung Quốc làm việc. Có người xác nhận rằng đã nhìn thấy Lưu Cường Đông xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh với một bộ đồ thể thao màu đen.

Lưu Cường Đông xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh với một bộ đồ thể thao màu đen - Ảnh: Internet

Nhiều tranh cãi đã nổ ra trước thông tin Lưu Cường Đông quay lại Trung Quốc ít lâu sau khi vợ sinh con. Có ý kiến cho rằng nam doanh nhân xem trọng sự nghiệp còn hơn cả vợ con mình, trái với lời hứa mà anh đưa ra là sẽ "trân trọng và bảo vệ gia đình mình nhiều hơn" khi bị vướng vào sự việc cưỡng dâm một nữ sinh ở Mỹ vào năm 2022.