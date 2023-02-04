'Hot girl trà sữa' và chồng tỷ phú đón con thứ hai

Vợ tỷ phú Lưu Cường Đông - "hot girl trà sữa" Chương Trạch Thiên - vừa qua đã hạ sinh con thứ hai tại Anh quốc.
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Trang Sina đưa tin, một nhân viên dưới quyền tỷ phú Lưu Cường Đông vừa qua đã tiết lộ phu nhân của vị đại gia này - Chương Trạch Thiên - đã hạ sinh con thứ 2 là một bé trai tại Anh. Sau khi ở bên cạnh và con trai một thời gian, nam doanh nhân đã trở lại Trung Quốc làm việc. Có người xác nhận rằng đã nhìn thấy Lưu Cường Đông xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh với một bộ đồ thể thao màu đen.
Nhiều tranh cãi đã nổ ra trước thông tin Lưu Cường Đông quay lại Trung Quốc ít lâu sau khi vợ sinh con. Có ý kiến cho rằng nam doanh nhân xem trọng sự nghiệp còn hơn cả vợ con mình, trái với lời hứa mà anh đưa ra là sẽ "trân trọng và bảo vệ gia đình mình nhiều hơn" khi bị vướng vào sự việc cưỡng dâm một nữ sinh ở Mỹ vào năm 2022.
Được biết, "hot girl trà sữa" được phát hiện đang có thai khi đi mua sắm cùng chồng tại Mỹ vào cuối tháng 9 năm ngoái. Lúc đó, cặp đôi đã sang Mỹ để giải quyết vụ kiện dân sự với cựu sinh viên Đại học Minnesota Jingyao Liu - người cáo buộc vụ tỷ phú này đã cưỡng bức mình vào năm 2018. Cô gái này sau đó đã rút đơn kiện và đồng thời Lưu Cường Đông cũng được miễn truy tố vì không đủ bằng chứng buộc tội.
Sau vụ việc trên, Lưu Cường Đông đã gửi lời xin lỗi đến vợ mình khi được truyền thông phỏng vấn: "Sự vướng mắc kéo dài 4 năm cuối cùng đã kết thúc. Vụ việc đã gây ra nỗi đau rất lớn cho tôi và gia đình. Tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người, đặc biệt là vợ tôi - Chương Trạch Thiên".
Việc chồng vướng cáo buộc phạm tội tình dục cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến bản thân Chương Trạch Thiên và gia đình cô. Cư dân mạng đã mỉa mai cô là "chị gái Matcha" (matcha là từ ám chỉ việc bị "cắm sừng) và cho rằng cô vì hám tiền mới lấy Lương Cường Đông nên hiện đã phải nhận quả báo.