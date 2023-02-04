Mỹ nam thế hệ mới Ngô Lỗi bất ngờ lép vế trước người này trong cùng một tạo hình, netizen kiểu: 'Hóa ra là người quen'

Ngôi Lỗi bất ngờ tỏ ra lép vế trước sao nam này trong cùng một tạo hình.

Dự án trọng điểm của Tencent - Tương Tư Lệnh do Angelababy, Tống Uy Long đóng chính sau nhiều ngày chờ đợi dã khai máy vào ngày 2/2 vừa qua, tại phim trường Hoành Điếm (Trung Quốc).

Angelababy và Tống Uy Long - Ảnh: Internet

Trở lại hoạt động nghệ thuật sau một thời gian dài bị đóng băng, Tống Uy Long rất được công chúng quan tâm và săn đón. Tạo hình mới đây nhất của anh trong phim cũng được fan khen ngợi hết mực.

Trùng hợp thay, ngoài Tống Uy Long, Ngô Lỗi cũng từng có cơ hội thử qua tạo hình dị vực này trong phim Trường Ca Hành. Chính vì đang là 2 trong số nhiều sao nam trẻ tuổi nổi tiếng được yêu thích bậc nhất hiện nay nên không thể tránh khỏi sự so sánh của netizen.

Tống Uy Long và Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Và dường như, theo phần lớn ý kiến đám đông, Tống Uy Long được đánh giá có phần nhỉnh hơn so với Ngô Lỗi. Nhiều người cho rằng ngôi sao Tinh Hán Xán Lạn thiếu đi một chút gì đó trưởng thành và trông anh nhìn có vẻ trẻ con hơn so với mỹ nam họ Tống.

Nói thêm về bộ Tương Tư Lệnh, phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Cướp Được Tân Nương của tác giả Tịch Quyên. Nội dung phim kể về câu chuyện tình yêu đầy gian truân của nữ chính Quân Ỷ La (Angelababy đóng) và tướng quân Huyền Liệt, chiến thần của Bắc Huyên (Tống Uy Long).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/my-nam-the-he-moi-ngo-loi-bat-ngo-lep-ve-truoc-nguoi-nay-trong-cung-mot-tao-hinh-netizen-kieu-hoa-ra-la-nguoi-quen-552553.html