NÓNG: Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có loại giảm hơn 1.000 đồng/lít

Cơ quan điều hành quyết định giảm 100 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 160 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 21.830 đồng/lít và xăng RON 95 là 22.880 đồng/lít.

Theo thông tin từ báo Lao Động, chiều 23/4, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Như vậy, giá dầu trong nước đã đồng loạt giảm 5 phiên liên tiếp, giá xăng giảm 2 phiên liên tiếp. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Dầu diesel giảm tiếp 1.160 đồng/lít còn 26.690 đồng/lít, dầu mazut giảm 820 đồng/lít về 18.810 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không chi sử dụng nhưng quyết định trích lập quỹ. Cụ thể trích quỹ dầu mazut, dầu diesel 400 đồng/lít.

Trong kỳ điều hành ngày 23/4, giá xăng dầu tiếp tục giảm, trong đó diesel được điều chỉnh giảm phiên thứ 5 liên tiếp còn hơn 26.000 đồng/lít - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan đến tình hình kiểm tra nguồn cung, dự trữ xăng dầu, ngày 20/4, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố và Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước về việc tổng kiểm tra đối với thương nhân phân phối xăng dầu trên cả nước.

Việc này nhằm tăng cường quản lý, bảo đảm nguồn cung, không để xảy ra thiếu hụt, đồng thời kịp thời xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, trục lợi gây rối loạn thị trường.

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn có danh sách kèm theo.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định về dự trữ xăng dầu bắt buộc từ ngày 1/1 đến thời điểm kiểm tra và việc duy trì các điều kiện kinh doanh theo giấy xác nhận còn hiệu lực.

Việc kiểm tra phải hoàn thành trước ngày 30/5, đồng thời tránh chồng chéo với các kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt. Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 6/6.

Danh sách thương nhân phân phối xăng dầu đề xuất kiểm tra của Bộ Công Thương có gần 200 doanh nghiệp ở 27 tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, tập trung chủ yếu ở Hà Nội (14 doanh nghiệp) và TPHCM (45 doanh nghiệp) và nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào Nam.