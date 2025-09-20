'Tượng đài nhan sắc Hong Kong' Trương Mạn Ngọc từng bị lừa tình, mất sạch tiền?

Sao quốc tế 20/09/2025 08:15

Sau khi tham gia bộ phim Clean do chồng cũ làm đạo diễn năm 2004, Trương Mạn Ngọc gần như rút lui khỏi làng giải trí. Sau đó, cô chỉ xuất hiện thoáng qua với vai phụ trong tác phẩm Hot Summer Days (2010) và Playtime (2015).

Mới đây, đạo diễn Vương Tinh gây xôn xao khi tiết lộ về đời tư của nữ diễn viên. Ông chia sẻ: “Bản thân cô ấy là một người rất vui vẻ, nhưng sau này vì nhiều mối tình không được như ý nên bắt đầu khép mình lại, không còn cởi mở chia sẻ nhiều như trước".

Theo lời Vương Tinh, mối tình công khai đầu tiên của Trương Mạn Ngọc sau khi bước vào showbiz, là với một nhà tạo mẫu tóc người Hàn Quốc tên Mark Kim.

Khi cô đóng phim, anh còn đến tận trường quay chăm sóc. Sau khi chia tay người này, Trương Mạn Ngọc hẹn hò đạo diễn Nhĩ Đông Thăng, rồi tiếp tục quen một chàng trai trẻ người Mỹ. Tuy nhiên, tên này lừa tình Trương Mạn Ngọc, thậm chí còn công khai những bức thư tình cô viết cho mình. Diễn viên sau vụ việc này cảm thấy rất xấu hổ, ngại ngùng.

'Tượng đài nhan sắc Hong Kong' Trương Mạn Ngọc từng bị lừa tình, mất sạch tiền? - Ảnh 1

 

Vương Tinh cho hay cuộc tình khiến cô xuống tinh thần nhất là với một doanh nhân bất động sản người Malaysia. Trương Mạn Ngọc quen gã trên một chuyến bay. Nghe lời bạn trai dụ dỗ, diễn viên đem hàng chục triệu tích cóp từ việc đóng phim để đầu tư. Cuối cùng, cô mới biết mình bị lừa. Gã doanh nhân kia sau đó phủi bỏ quan hệ với cô và qua lại với một mỹ nhân khác.

Năm 1999, tại lễ khai máy phim Tâm trạng khi yêu, Trương Mạn Ngọc tuyên bố kết hôn với đạo diễn người Pháp Olivier Assayas. Người đẹp sau này cũng thừa nhận cô quyết định khá vội vàng: “Ngay cả mẹ tôi cũng chỉ biết chuyện sau đó”.

Đến năm 2002, Trương Mạn Ngọc thông qua công ty quản lý thừa nhận đã ly hôn. Nguyên nhân là cả hai quá bận rộn với công việc, ít có thời gian ở bên nhau.

'Tượng đài nhan sắc Hong Kong' Trương Mạn Ngọc từng bị lừa tình, mất sạch tiền? - Ảnh 2

Hơn chục năm qua, Trương Mạn Ngọc không còn đóng phim. Đóa hồng nức tiếng một thời của màn ảnh Hồng Kông lui về với cuộc sống bình yên, lặng lẽ, chỉ xuất hiện công khai vài lần, giữ kín đời tư.

Gần đây, nữ diễn viên mở tài khoản mạng xã hội, chia sẻ về cuộc sống hằng ngày. Trong một bài đăng, ngôi sao kỳ cựu khoe cuộc sống làm nông dân trong trang trại ở vùng Bordeaux (Pháp). Nghệ sĩ thấy biết ơn và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Trên trang cá nhân, Trương Mạn Ngọc đăng tải hình ảnh về cuộc sống trong trang trại ở vùng Bordeaux. Cô mặc đồ bảo hộ lao động, đội nón, bới rơm trong chuồng gà để lấy trứng.

