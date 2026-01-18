Phía Hoàng Touliver lên tiếng trước tin đồn 'ly hôn Tóc Tiên vì có người thứ ba'

Ngày 17/1, ca sĩ Tóc Tiên chính thức xác nhận việc cô và nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver đã quyết định chấm dứt quan hệ hôn nhân, khép lại hành trình hơn 10 năm yêu và gắn bó. Thông tin này thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, tiếc nuối cho một cặp đôi đẹp của showbiz Việt.

Sau khi ca sĩ Tóc Tiên và nhà sản xuất âm nhạc Touliver thông báo ly hôn, khép lại chặng đường 10 năm đồng hành, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin nghi vấn xoay quanh nguyên nhân tan vỡ của cặp đôi. Trong đó, một số tài khoản cho rằng Touliver có mối quan hệ tình cảm bên ngoài, thậm chí lan truyền thông tin anh từng đi du lịch Pháp cùng một nữ ca sĩ Gen Z. Những tin đồn này nhanh chóng gây bàn tán trong vài giờ qua. Đến chiều 18/1, đại diện truyền thông của SS Label - công ty quản lý của Touliver - đã lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng nam producer (nhà sản xuất) có người thứ ba dẫn đến việc đổ vỡ hôn nhân với ca sĩ Tóc Tiên.

Người đại diện khẳng định: "Những thông tin lan truyền liên quan đến đời sống cá nhân của Touliver là hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và danh dự của nghệ sĩ. Chúng tôi đang tiến hành các biện pháp pháp lý cần thiết đối với những tài khoản cố tình phát tán thông tin sai lệch". Tóc Tiên và Hoàng Touliver thuở còn mặn nồng Trước đó, ca sĩ Tóc Tiên thông báo với khán giả và truyền thông việc kết thúc hôn nhân với Hoàng Touliver. Cô chia sẻ: "Sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè - anh em đồng nghiệp. Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh, thấu hiểu, tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

Nữ ca sĩ cũng nhắn gửi đến người bạn đời cũ đã đồng hành 10 năm cùng cô. Giọng ca Ngày mai mong rằng cả hai có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình. Tóc Tiên bày tỏ, 10 năm qua sẽ mãi luôn là một đoạn đời hạnh phúc, biết ơn và đáng trân trọng vô cùng. "Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế. Và nếu không là chúng ta, 10 năm qua đã không thể ý nghĩa đến thế. Tiên nghĩ rằng, cuộc đời là những mảnh ghép mang tên 'lựa chọn'. Và dù cho sự lựa chọn ấy có khó khăn đến mấy, một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu ra kết thúc là để khởi đầu", Tóc Tiên bộc bạch. Hoàng Touliver đăng tải hình ảnh vợ cũ sau thông báo ly hôn Bên cạnh đó, nữ ca sĩ khẳng định việc dừng lại này hoàn toàn văn minh, tử tế, cô mong khán giả và các cơ quan truyền thông sẽ thấu hiểu, tôn trọng quyết định, đồng thời không lan truyền những thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của người trong cuộc. Sau khi Tóc Tiên thông báo ly hôn, Hoàng Touliver cũng có động thái gây chú ý khi đăng tải hình ảnh vợ cũ trên trang cá nhân. Anh gắn bài đăng với tài khoản cá nhân của Tóc Tiên, kèm chia sẻ: "Gửi đến một chương tuyệt đẹp đã góp phần tạo nên con người tôi ngày hôm nay. Xin gửi lời cảm ơn và sự trân trọng mãi mãi". Đến sáng 18.1, Tóc Tiên đã chia sẻ lại bài đăng của Hoàng Touliver thông qua chức năng story.

NÓNG: Tóc Tiên và Touliver ly hôn, khép lại 10 năm gắn bó Ca sĩ Tóc Tiên, 37 tuổi và nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver, 39 tuổi, ly hôn sau 10 năm gắn bó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phia-hoang-touliver-len-tieng-truoc-tin-on-ly-hon-toc-tien-vi-co-nguoi-thu-ba-751141.html