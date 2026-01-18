Phía Hoàng Touliver lên tiếng trước tin đồn 'ly hôn Tóc Tiên vì có người thứ ba'

Hậu trường 18/01/2026 16:08

Ngày 17/1, ca sĩ Tóc Tiên chính thức xác nhận việc cô và nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver đã quyết định chấm dứt quan hệ hôn nhân, khép lại hành trình hơn 10 năm yêu và gắn bó. Thông tin này thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, tiếc nuối cho một cặp đôi đẹp của showbiz Việt.

Sau khi ca sĩ Tóc Tiên và nhà sản xuất âm nhạc Touliver thông báo ly hôn, khép lại chặng đường 10 năm đồng hành, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin nghi vấn xoay quanh nguyên nhân tan vỡ của cặp đôi. Trong đó, một số tài khoản cho rằng Touliver có mối quan hệ tình cảm bên ngoài, thậm chí lan truyền thông tin anh từng đi du lịch Pháp cùng một nữ ca sĩ Gen Z. Những tin đồn này nhanh chóng gây bàn tán trong vài giờ qua.

Đến chiều 18/1, đại diện truyền thông của SS Label - công ty quản lý của Touliver - đã lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng nam producer (nhà sản xuất) có người thứ ba dẫn đến việc đổ vỡ hôn nhân với ca sĩ Tóc Tiên. 

Người đại diện khẳng định: "Những thông tin lan truyền liên quan đến đời sống cá nhân của Touliver là hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và danh dự của nghệ sĩ. Chúng tôi đang tiến hành các biện pháp pháp lý cần thiết đối với những tài khoản cố tình phát tán thông tin sai lệch".

Phía Hoàng Touliver lên tiếng trước tin đồn 'ly hôn Tóc Tiên vì có người thứ ba' - Ảnh 1
Tóc Tiên và Hoàng Touliver thuở còn mặn nồng

Trước đó, ca sĩ Tóc Tiên thông báo với khán giả và truyền thông việc kết thúc hôn nhân với Hoàng Touliver. Cô chia sẻ: "Sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè - anh em đồng nghiệp. Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh, thấu hiểu, tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

Nữ ca sĩ cũng nhắn gửi đến người bạn đời cũ đã đồng hành 10 năm cùng cô. Giọng ca Ngày mai mong rằng cả hai có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình. Tóc Tiên bày tỏ, 10 năm qua sẽ mãi luôn là một đoạn đời hạnh phúc, biết ơn và đáng trân trọng vô cùng. "Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế. Và nếu không là chúng ta, 10 năm qua đã không thể ý nghĩa đến thế. Tiên nghĩ rằng, cuộc đời là những mảnh ghép mang tên 'lựa chọn'. Và dù cho sự lựa chọn ấy có khó khăn đến mấy, một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu ra kết thúc là để khởi đầu", Tóc Tiên bộc bạch.

 

Phía Hoàng Touliver lên tiếng trước tin đồn 'ly hôn Tóc Tiên vì có người thứ ba' - Ảnh 2
Hoàng Touliver đăng tải hình ảnh vợ cũ sau thông báo ly hôn

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ khẳng định việc dừng lại này hoàn toàn văn minh, tử tế, cô mong khán giả và các cơ quan truyền thông sẽ thấu hiểu, tôn trọng quyết định, đồng thời không lan truyền những thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của người trong cuộc.

Sau khi Tóc Tiên thông báo ly hôn, Hoàng Touliver cũng có động thái gây chú ý khi đăng tải hình ảnh vợ cũ trên trang cá nhân. Anh gắn bài đăng với tài khoản cá nhân của Tóc Tiên, kèm chia sẻ: "Gửi đến một chương tuyệt đẹp đã góp phần tạo nên con người tôi ngày hôm nay. Xin gửi lời cảm ơn và sự trân trọng mãi mãi". Đến sáng 18.1, Tóc Tiên đã chia sẻ lại bài đăng của Hoàng Touliver thông qua chức năng story.

NÓNG: Tóc Tiên và Touliver ly hôn, khép lại 10 năm gắn bó

NÓNG: Tóc Tiên và Touliver ly hôn, khép lại 10 năm gắn bó

Ca sĩ Tóc Tiên, 37 tuổi và nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver, 39 tuổi, ly hôn sau 10 năm gắn bó.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Tóc Tiên Hoàng Touliver sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, 3 con giáp Thần Tài trao vận may hiếm có khó tìm, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, 3 con giáp Thần Tài trao vận may hiếm có khó tìm, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Vương Hạc Đệ lại bị chỉ trích kịch liệt vì 'xóa sổ' vai diễn đổi đời trong concert

Vương Hạc Đệ lại bị chỉ trích kịch liệt vì 'xóa sổ' vai diễn đổi đời trong concert

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, Thần Tài lẫn quý nhân tương trợ, 3 con giáp đổi đời dễ như trở bàn tay, phú quý tự tìm đến tận cửa, lộc lá không ai bằng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, Thần Tài lẫn quý nhân tương trợ, 3 con giáp đổi đời dễ như trở bàn tay, phú quý tự tìm đến tận cửa, lộc lá không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Vương Hạc Đệ mở concert tại Ma Cao, Triệu Lộ Tư bất ngờ góp mặt 'gây bão' mạng xã hội

Vương Hạc Đệ mở concert tại Ma Cao, Triệu Lộ Tư bất ngờ góp mặt 'gây bão' mạng xã hội

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Phía Hoàng Touliver lên tiếng trước tin đồn 'ly hôn Tóc Tiên vì có người thứ ba'

Phía Hoàng Touliver lên tiếng trước tin đồn 'ly hôn Tóc Tiên vì có người thứ ba'

Hậu trường 2 giờ 54 phút trước
Bé gái gào khóc đi tìm mẹ, đột ngột sốc tim tử vong ngay trên phố

Bé gái gào khóc đi tìm mẹ, đột ngột sốc tim tử vong ngay trên phố

Thế giới 3 giờ 1 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Hiện trường vụ sạt lở ven kênh Tàu Hủ gần 50m ở TP.HCM sau tiếng động lớn

Hiện trường vụ sạt lở ven kênh Tàu Hủ gần 50m ở TP.HCM sau tiếng động lớn

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
'Nữ hoàng giải trí' Phạm Băng Băng vẫn bị cấm sóng dù nỗ lực 9 năm trời

'Nữ hoàng giải trí' Phạm Băng Băng vẫn bị cấm sóng dù nỗ lực 9 năm trời

Sao quốc tế 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 18/1/2026: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Giá vàng hôm nay, ngày 18/1/2026: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Tử vi tuần mới, từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, 3 con giáp hứng mưa Tài Lộc, tiền của ngập nhà, Phú Quý đủ đường, yên tâm tận hưởng cuộc sống

Tử vi tuần mới, từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, 3 con giáp hứng mưa Tài Lộc, tiền của ngập nhà, Phú Quý đủ đường, yên tâm tận hưởng cuộc sống

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 18/1/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp thuận lợi bứt phá, tiền tài chất thành đống ú ụ, sống trong vinh hoa

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 18/1/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp thuận lợi bứt phá, tiền tài chất thành đống ú ụ, sống trong vinh hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Tóc Tiên và Touliver ly hôn, khép lại 10 năm gắn bó

NÓNG: Tóc Tiên và Touliver ly hôn, khép lại 10 năm gắn bó

Trấn Thành chúc U23 Việt Nam nhưng người khác 'soạn bài đăng'

Trấn Thành chúc U23 Việt Nam nhưng người khác 'soạn bài đăng'

Phương Mỹ Chi lên tiếng trước thông tin 'sử dụng chất cấm'

Phương Mỹ Chi lên tiếng trước thông tin 'sử dụng chất cấm'

Ngọc Trinh 'đanh thép' đáp trả khi bị nhận xét 'nghệ sĩ nhưng chỉ biết đi livestream'

Ngọc Trinh 'đanh thép' đáp trả khi bị nhận xét 'nghệ sĩ nhưng chỉ biết đi livestream'

Nhã Phương nghỉ dưỡng ở nhà vườn trước khi sinh con thứ ba, Trường Giang 'xót vợ' vì phải xa nhà

Nhã Phương nghỉ dưỡng ở nhà vườn trước khi sinh con thứ ba, Trường Giang 'xót vợ' vì phải xa nhà

Tiết lộ cuộc sống hôn nhân của Hoa hậu Khánh Vân và chồng hơn 17 tuổi

Tiết lộ cuộc sống hôn nhân của Hoa hậu Khánh Vân và chồng hơn 17 tuổi