Trấn Thành chúc U23 Việt Nam nhưng người khác 'soạn bài đăng'

Tối 16/1, Trấn Thành chia sẻ bài đăng với nội dung chúc U23 Việt Nam thắng U23 UAE trong trận tứ kết VCK U23 châu Á 2026. "Thành tích đối đầu lép vế với các đội Tây Á đã là quá khứ rồi, đã thắng Jordan và chủ nhà Saudi Arabia, đứng nhất vòng bảng. Anh tin và chúc các em U23 Việt Nam sẽ vượt qua U23 UAE để hoàn tất cú hat-trick đánh bại các đội Tây Á, tiến vào bán kết. Việt Nam vô địch", nam đạo diễn chia sẻ.

Sau đó, ở phần viết thêm, Trấn Thành tiết lộ nội dung bài đăng nói trên là do bạn thân Lương Nghiêm Huy soạn dùm. Lý do xuất phát từ việc nam đạo diễn không có nhiều hiểu biết về bóng đá.

"Cố lên nào. Mang vinh quang về cho nước nhà các em nhé", Trấn Thành gửi lời chúc đến U23 Việt Nam.

Trên trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ Việt cũng gửi những lời chúc, động viên các chân sút trước thềm trận đấu quan trọng.

Vào lúc 22h30 ngày 16/1 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết gặp U23 UAE ở VCK U23 châu Á 2026. Trận đấu diễn ra trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City. Nếu giành chiến thắng, U23 Việt Nam sẽ vào bán kết.

Trước đó, U23 Việt Nam có ba chiến thắng liên tiếp, giành trọn 9 điểm, trở thành đội đứng đầu bảng. Đặc biệt, màn trình diễn trước U23 Saudi Arabia cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của U23 Việt Nam, từ khả năng tổ chức phòng ngự đến những pha phản công sắc bén. Dù vậy, U23 UAE là đối thủ mạnh. Đại diện Tây Á sở hữu đội hình gần như mạnh nhất và sẵn sàng áp đặt thế trận bằng sức mạnh thể chất.

