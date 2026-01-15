Mỹ Tâm bất ngờ đưa ra 'cảnh báo khẩn' trên trang cá nhân

Hậu trường 15/01/2026 13:35

Mới đây, Mỹ Tâm khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi đăng tải thông báo khẩn liên quan đến việc hình ảnh và giọng nói của cô bị giả mạo bằng công nghệ AI.

Sáng 15/1, ca sĩ Mỹ Tâm đăng tải thông báo về vấn nạn nhiều đối tượng sử dụng công nghệ AI để giả mạo hình ảnh và giọng nói của nữ ca sĩ để quảng cáo trái phép. Theo nữ ca sĩ, đây là hành vi lừa đảo và vi phạm pháp luật.

Cô mong khán giả đề cao cảnh giác khi thấy những quảng cáo bất thường, không mua hàng từ các quảng cáo kể trên, đồng thời chia sẻ với bạn bè và người thân để biết, phòng tránh không bị kẻ gian lừa đảo.

gười đẹp thẳng thắn lên tiếng cảnh báo: “Đây là hành vi lừa đảo và vi phạm pháp luật. Rất mong khán giả sẽ đề cao cảnh giác khi thấy những quảng cáo bất thường như trong hình và tuyệt đối không mua hàng từ các quảng cáo trên, đồng thời chia sẻ với bạn bè và người thân để biết và phòng tránh không bị kẻ gian lừa đảo”.

Không chỉ dừng lại ở lời nhắc nhở, nữ ca sĩ còn công khai đăng tải ảnh chụp màn hình một số video giả mạo đang lan truyền, cho thấy mức độ tinh vi của các chiêu trò lừa đảo hiện nay.

Mỹ Tâm bất ngờ đưa ra 'cảnh báo khẩn' trên trang cá nhân - Ảnh 1
Mỹ Tâm thẳng thắn chỉ ra một số page cố tình đăng tải video, hình ảnh giả mạo bản thân.

Ngay dưới phần bình luận, đông đảo khán giả bày tỏ sự bất ngờ lẫn phẫn nộ trước việc Mỹ Tâm bị mạo danh trắng trợn. Nhiều người cho rằng nếu không theo dõi trang chính chủ của nữ ca sĩ, rất dễ tin nhầm vào những đoạn clip được dàn dựng tinh vi bằng công nghệ AI. Không ít ý kiến cũng kêu gọi các nền tảng mạng xã hội cần siết chặt hơn việc kiểm soát nội dung giả mạo người nổi tiếng.

Trước đó, vào tháng 11/2025, Mỹ Tâm từng lên tiếng cảnh báo lần đầu. Trong bài đăng, ca sĩ khẳng định cô không tham gia hoặc đại diện cho bất kỳ nội dung, sản phẩm nào ngoại trừ các thương hiệu, sản phẩm được đăng tải bởi kênh chính thức của công ty. Việc sử dụng hình ảnh và giọng nói của nghệ sĩ cho mục đích thương mại trái phép là vi phạm quyền hình ảnh, pháp luật hiện hành.

Mỹ Tâm bất ngờ đưa ra 'cảnh báo khẩn' trên trang cá nhân - Ảnh 2
Mỹ Tâm đã lên tiếng giải thích rõ về loạt video, hình ảnh liên quan đến bản thân đang gây xôn xao cõi mạng

Thời gian qua, vấn nạn giả mạo hình ảnh, thông tin nghệ sĩ để trục lợi gây bức xúc. Vào cuối tháng 10, Đàm Thu Trang từng đăng ảnh chụp màn hình các trang giả mạo cô. Những trang này mạo danh Đàm Thu Trang để đi tuyển dụng "việc nhẹ lương cao", gây ra những hiểu nhầm không đáng có.

Từ khóa:   Mỹ Tâm Ca sỹ Mỹ Tâm sao Việt

