Ngọc Trinh 'đanh thép' đáp trả khi bị nhận xét 'nghệ sĩ nhưng chỉ biết đi livestream'

Hậu trường 16/01/2026 16:28

Thời gian gần đây, việc nghệ sĩ tham gia livestream bán hàng không còn là điều xa lạ trong showbiz Việt. Tuy nhiên, đi cùng với xu hướng này là không ít ý kiến trái chiều, thậm chí có những nhận xét cho rằng một số nghệ sĩ 'chỉ biết đi livestream bán hàng', làm lu mờ vai trò nghệ thuật vốn có.

Trong hậu trường một phiên livestream bán hàng, Ngọc Trinh bất ngờ được đặt câu hỏi xoay quanh những nhận xét cho rằng cô là nghệ sĩ nhưng lại "chỉ biết đi livestream".

Trước vấn đề khá nhạy cảm này, phản ứng của Ngọc Trinh nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi sự thẳng thắn nhưng vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh, khôn khéo.

Ngọc Trinh 'đanh thép' đáp trả khi bị nhận xét 'nghệ sĩ nhưng chỉ biết đi livestream' - Ảnh 1
Ngọc Trinh dạo gần đây ít khi tham gia những sự kiện giải trí, thay vào đó, cô xuất hiện nhiều ở những buổi livestream bán hàng.

Theo đó, Ngọc Trinh cho biết cô không quá bận tâm đến những lời bàn tán xung quanh công việc livestream. Người đẹp chia sẻ: "Em không nghĩ gì hết, em chỉ nghĩ ai cũng cần đi kiếm tiền, nghề nào cũng là nghề đi kiếm tiền. Em không nghĩ đến việc mọi người sẽ nghĩ như thế nào, quan trọng là em có thích công việc đó hay không và công việc đó tạo cho em cái gì thôi. Em không quan trọng là mọi người nghĩ gì hay nói gì về vấn đề đó". 

Câu trả lời ngắn gọn nhưng rõ ràng cho thấy quan điểm thực tế của Ngọc Trinh trước những tranh cãi xoay quanh việc nghệ sĩ bán hàng online. Thay vì phản bác hay phân trần, cô chọn cách nhìn nhận vấn đề từ góc độ lao động và giá trị công việc. Với Ngọc Trinh, livestream bán hàng đơn thuần là một công việc hợp pháp, mang lại thu nhập và phù hợp với lựa chọn cá nhân, không cần phải gắn với định kiến hay sự đánh giá từ bên ngoài.

Ngọc Trinh 'đanh thép' đáp trả khi bị nhận xét 'nghệ sĩ nhưng chỉ biết đi livestream' - Ảnh 2
Ngọc Trinh từ gái quê thành "nữ hoàng nội y"

Ngọc Trinh là một trong những nghệ sĩ sớm tham gia lĩnh vực livestream bán hàng và đạt được những con số ấn tượng.

Bên cạnh vai trò người mẫu, diễn viên, cô còn được biết đến với hình ảnh kinh doanh, xây dựng thương hiệu cá nhân theo hướng thực tế và thương mại. Việc xuất hiện đều đặn trên các phiên livestream vì thế không phải điều quá khó hiểu, mà phản ánh cách Ngọc Trinh thích nghi với xu hướng mới của thị trường giải trí - kinh doanh.

