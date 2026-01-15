Tiết lộ cuộc sống hôn nhân của Hoa hậu Khánh Vân và chồng hơn 17 tuổi

Hậu trường 15/01/2026 15:22

Hoa hậu Khánh Vân là một trong những người đẹp Việt được công chúng yêu mến không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi hình ảnh đời tư giản dị, tích cực. Sau khi kết hôn với ông xã hơn 17 tuổi, cuộc sống hôn nhân của nàng hậu càng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Mới đây, Khánh Vân chia sẻ một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc chồng cô tự tay vào bếp nấu ăn cho vợ. Trong video, ông xã của nàng hậu tỉ mỉ chuẩn bị từng công đoạn, từ sơ chế nguyên liệu đến kho nồi thịt kho trứng quen thuộc. Chứng kiến thành quả, Khánh Vân hài hước viết: “Nhìn nồi thịt kho trứng anh Long nấu là Vân đã thấy Tết rồi!”. 

Không chỉ dừng lại ở món thịt kho trứng, thời gian gần đây, Khánh Vân thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường khi chồng vào bếp nấu nhiều món ngon đãi vợ như xôi cua, bánh đúc... Hình ảnh chồng của nàng hậu tập trung nấu nướng trong gian bếp khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi anh vốn được biết đến là người kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông.

Tiết lộ cuộc sống hôn nhân của Hoa hậu Khánh Vân và chồng hơn 17 tuổi - Ảnh 1Tiết lộ cuộc sống hôn nhân của Hoa hậu Khánh Vân và chồng hơn 17 tuổi - Ảnh 2
Chồng của Khánh Vân thường xuyên vào bếp nấu món ngon cho vợ.

Những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường của cặp đôi nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận. Nhiều netizen bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống hôn nhân bình yên, ấm áp của Khánh Vân. 

Không ít ý kiến cho rằng khoảng cách tuổi tác không phải là rào cản khi cả hai thể hiện sự thấu hiểu, quan tâm lẫn nhau qua những hành động nhỏ trong cuộc sống thường ngày. Bên cạnh đó, cũng có những bình luận khen ngợi Khánh Vân ngày càng viên mãn, rạng rỡ kể từ khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

Tiết lộ cuộc sống hôn nhân của Hoa hậu Khánh Vân và chồng hơn 17 tuổi - Ảnh 3
Nàng hậu hiện có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Sau khi kết hôn, Khánh Vân được nhiều khán giả nhận xét là toát lên hình ảnh người phụ nữ hạnh phúc, cân bằng giữa công việc và gia đình. Nàng hậu vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật, tham gia sự kiện khi phù hợp, đồng thời dành thời gian vun vén cho tổ ấm.

Trước đó, mối quan hệ chênh lệch tuổi tác giữa Khánh Vân và chồng từng là đề tài bàn luận của dư luận. Tuy nhiên, theo thời gian, cặp đôi dần chứng minh sự lựa chọn của mình bằng cuộc sống hôn nhân ổn định, kín tiếng và tích cực. Thay vì phô trương, cả hai chọn cách thể hiện tình cảm bằng những hành động thiết thực, gần gũi.

Với công chúng, hình ảnh Khánh Vân ở thời điểm hiện tại không chỉ là một hoa hậu mà còn là người phụ nữ đang tận hưởng hạnh phúc theo cách rất riêng, nhẹ nhàng và bền vững.

Mỹ Tâm bất ngờ đưa ra 'cảnh báo khẩn' trên trang cá nhân

Mỹ Tâm bất ngờ đưa ra 'cảnh báo khẩn' trên trang cá nhân

Mới đây, Mỹ Tâm khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi đăng tải thông báo khẩn liên quan đến việc hình ảnh và giọng nói của cô bị giả mạo bằng công nghệ AI.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Khánh Vân chồng Hoa hậu Khánh Vân sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 00h ngày mới, vầng mây hỷ sự sà xuống ngõ, 3 con giáp phước phần vô biên, phúc lộc ngập tràn, rước bạc thu vàng về đầy trong két

Đúng 00h ngày mới, vầng mây hỷ sự sà xuống ngõ, 3 con giáp phước phần vô biên, phúc lộc ngập tràn, rước bạc thu vàng về đầy trong két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 16/1/2026, 3 con giáp hiền lương nhân từ nên Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 16/1/2026, 3 con giáp hiền lương nhân từ nên Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Nuôi con của chồng và nhân tình suốt 10 năm, tôi "chết lặng" khi thấy người này bước vào nhà đúng ngày giỗ anh

Nuôi con của chồng và nhân tình suốt 10 năm, tôi "chết lặng" khi thấy người này bước vào nhà đúng ngày giỗ anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Vợ qua đời trước giờ bay, chồng vẫn cố đưa thi thể lên máy bay

Vợ qua đời trước giờ bay, chồng vẫn cố đưa thi thể lên máy bay

Thế giới 1 giờ 18 phút trước
Đóng giả Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư livestream bán hàng thu hàng triệu tệ

Đóng giả Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư livestream bán hàng thu hàng triệu tệ

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Chồng quăng 300 ngàn đòi cơm thịnh soạn đãi bạn nhậu, tôi bưng mâm cơm ra khiến anh ta "muối mặt" còn bạn bè thì câm nín

Chồng quăng 300 ngàn đòi cơm thịnh soạn đãi bạn nhậu, tôi bưng mâm cơm ra khiến anh ta "muối mặt" còn bạn bè thì câm nín

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Danh tính hai công nhân tử vong dưới cống thoát nước, nghi do ngạt khí

Danh tính hai công nhân tử vong dưới cống thoát nước, nghi do ngạt khí

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Bị nhà bạn trai sỉ nhục "vừa già vừa xấu", tôi mỉm cười móc điện thoại nói đúng một câu khiến cả nhà họ tái mặt

Bị nhà bạn trai sỉ nhục "vừa già vừa xấu", tôi mỉm cười móc điện thoại nói đúng một câu khiến cả nhà họ tái mặt

Tâm sự Eva 1 giờ 47 phút trước
Trong 3 tháng đầu năm 2026, 3 con giáp tay chạm cúp vàng, cung hỷ Phát Tài, tiền tài lẫn tình duyên đều thăng hoa viên mãn

Trong 3 tháng đầu năm 2026, 3 con giáp tay chạm cúp vàng, cung hỷ Phát Tài, tiền tài lẫn tình duyên đều thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên đã đầu thú

Nóng: Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên đã đầu thú

Tình tiết bất ngờ trong vụ hai phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên

Tình tiết bất ngờ trong vụ hai phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên

NÓNG: Lời khai 'lạnh người' của kẻ liên tiếp sát hại 2 phụ nữ để cướp tài sản

NÓNG: Lời khai 'lạnh người' của kẻ liên tiếp sát hại 2 phụ nữ để cướp tài sản

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhã Phương nghỉ dưỡng ở nhà vườn trước khi sinh con thứ ba, Trường Giang 'xót vợ' vì phải xa nhà

Nhã Phương nghỉ dưỡng ở nhà vườn trước khi sinh con thứ ba, Trường Giang 'xót vợ' vì phải xa nhà

Mỹ Tâm bất ngờ đưa ra 'cảnh báo khẩn' trên trang cá nhân

Mỹ Tâm bất ngờ đưa ra 'cảnh báo khẩn' trên trang cá nhân

NÓNG: Danh ca Tuấn Ngọc và vợ ly hôn sau hơn 30 năm chung sống

NÓNG: Danh ca Tuấn Ngọc và vợ ly hôn sau hơn 30 năm chung sống

NÓNG: Sở Văn hóa TP.HCM vào cuộc vụ ồn ào phát ngôn của Lệ Quyên

NÓNG: Sở Văn hóa TP.HCM vào cuộc vụ ồn ào phát ngôn của Lệ Quyên

Diễn viên Kim Hiền sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ ở tuổi 44

Diễn viên Kim Hiền sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ ở tuổi 44

Kim Hiền ly hôn chồng Việt kiều sau 8 năm chung sống ở Mỹ

Kim Hiền ly hôn chồng Việt kiều sau 8 năm chung sống ở Mỹ