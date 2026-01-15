Tiết lộ cuộc sống hôn nhân của Hoa hậu Khánh Vân và chồng hơn 17 tuổi

Hoa hậu Khánh Vân là một trong những người đẹp Việt được công chúng yêu mến không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi hình ảnh đời tư giản dị, tích cực. Sau khi kết hôn với ông xã hơn 17 tuổi, cuộc sống hôn nhân của nàng hậu càng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Mới đây, Khánh Vân chia sẻ một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc chồng cô tự tay vào bếp nấu ăn cho vợ. Trong video, ông xã của nàng hậu tỉ mỉ chuẩn bị từng công đoạn, từ sơ chế nguyên liệu đến kho nồi thịt kho trứng quen thuộc. Chứng kiến thành quả, Khánh Vân hài hước viết: “Nhìn nồi thịt kho trứng anh Long nấu là Vân đã thấy Tết rồi!”. Không chỉ dừng lại ở món thịt kho trứng, thời gian gần đây, Khánh Vân thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường khi chồng vào bếp nấu nhiều món ngon đãi vợ như xôi cua, bánh đúc... Hình ảnh chồng của nàng hậu tập trung nấu nướng trong gian bếp khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi anh vốn được biết đến là người kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông.

Chồng của Khánh Vân thường xuyên vào bếp nấu món ngon cho vợ. Những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường của cặp đôi nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận. Nhiều netizen bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống hôn nhân bình yên, ấm áp của Khánh Vân. Không ít ý kiến cho rằng khoảng cách tuổi tác không phải là rào cản khi cả hai thể hiện sự thấu hiểu, quan tâm lẫn nhau qua những hành động nhỏ trong cuộc sống thường ngày. Bên cạnh đó, cũng có những bình luận khen ngợi Khánh Vân ngày càng viên mãn, rạng rỡ kể từ khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

Nàng hậu hiện có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Sau khi kết hôn, Khánh Vân được nhiều khán giả nhận xét là toát lên hình ảnh người phụ nữ hạnh phúc, cân bằng giữa công việc và gia đình. Nàng hậu vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật, tham gia sự kiện khi phù hợp, đồng thời dành thời gian vun vén cho tổ ấm. Trước đó, mối quan hệ chênh lệch tuổi tác giữa Khánh Vân và chồng từng là đề tài bàn luận của dư luận. Tuy nhiên, theo thời gian, cặp đôi dần chứng minh sự lựa chọn của mình bằng cuộc sống hôn nhân ổn định, kín tiếng và tích cực. Thay vì phô trương, cả hai chọn cách thể hiện tình cảm bằng những hành động thiết thực, gần gũi. Với công chúng, hình ảnh Khánh Vân ở thời điểm hiện tại không chỉ là một hoa hậu mà còn là người phụ nữ đang tận hưởng hạnh phúc theo cách rất riêng, nhẹ nhàng và bền vững.

